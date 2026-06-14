Ένα συναρπαστικό καλοκαίρι για την προοπτική της ΑΕΚ στο μπάσκετ που αξίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου της…

Με παίκτη του Ολυμπιακού να ψάχνει παίκτη του Παναθηναϊκού και να του ρίχνει μπουνιά μπροστά στις κάμερες και με τους παίκτες του Παναθηναϊκού προσπαθώντας να πάρουν την ρεβάνς να συγκρούονται με τα ΜΑΤ. Το… καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Αυτό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ο πέμπτος αγώνας. Είχαν προηγηθεί όλα τα γνωστά πριν, οι τεράστιες ποινές για διάφορα παραπτώματα και βέβαια μια διαιτησία αδίστακτη. Άντε και του… χρόνου. Παρεμπιπτόντως μόνο να γελάσεις μπορείς, αναδρομικά, με τους διαφόρους που έκριναν την φιέστα τίτλου της ΑΕΚ και τα όσα έγιναν εκείνη την βραδιά. Εκτός αν προτιμούν φιέστες με μπουνιές και όλα τα άλλα αισχρά που έγιναν όχι μία αλλά πέντε φορές. Από εκεί και πέρα το να συγκρίνουμε τον Ηλιόπουλο με διάφορα πρόσωπα αποτελεί προσβολή για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ που διδάσκει ήθος με το δικό του προσωπικό στιλ που πλέον έχει αρχίσει να αρέσει και εκτός ΑΕΚ γιατί είναι γνήσιο και κυρίως όχι μόνο δεν προκαλεί βία αλλά την απωθεί όσο μπορεί περισσότερο. Ακόμη και την λεκτική που για τους περισσότερους θεωρείται, δυστυχώς, αυτονόητη…Ας μείνουμε όμως στο μπάσκετ όπου η ΑΕΚ ακόμη προσπαθεί να διαχειριστεί την απίστευτη πίκρα της απώλειας του BCL που ευτυχώς σε λιγότερο από 24 ώρες μετατράπηκε, για τον κόσμο της, σε άγρια χαρά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Παράλληλα όμως έχει μπει σε ένα πολύ κρίσιμο καλοκαίρι για το μέλλον της. Οι δύο που μας… πρόσφεραν αυτούς τους εξαιρετικούς τελικούς έχουν κάνει από καιρό τις επιλογές τους. Τους ακολούθησαν πιστά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν μπει, ιδίως ο πρώτος, ως νεόπλουτοι ταύροι σε υαλοπωλείο με τα πενταετή συμβόλαια που υπέγραψαν για το Eurocup. H AEK από την άλλη πλευρά έχει κάνει την δική της επιλογή από το 2016 και μένει πιστή στην ΦΙΜΠΑ. Έχει κερδίσει ένα τρόπαιο, έχει παίξει δύο τελικούς και τέσσερα συνολικά F4. Σε μια διοργάνωση που τουλάχιστον από το 2018 και μετά είναι πολύ πάνω από το Eurocup. Και τώρα βρίσκεται μπροστά στην μεγάλη πρόκληση της νέα διοργάνωσης του ΝΒΑ Europe που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της. Μέσα στο καλοκαίρι θα κριθεί η απευθείας συμμετοχή και βέβαια υπάρχουν πάντα και οι δύο εναλλακτικοί τρόποι να συμμετάσχει με την κατάκτηση του BCL και την πρόκριση της μέσω προκριματικών που θα γίνουν μετά το τέλος της ερχόμενης σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως τα οικονομικά ωφέλη για τις ομάδες που θα συμμετάσχουν θα είναι τα ίδια ανεξάρτητα αν θα προκριθούν απευθείας ή με τους άλλους τρόπους. Και μιλάμε για χρήματα που δεν υπήρξαν και δεν θα υπάρξουν ποτέ στην Ευρωλίγκα. Δεν συζητάμε για Eurocup.Ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει κάνει προεργασία και επενδύσεις ετών για να φτάσει σε αυτό το σημείο και σύντομα ολοκληρώνει τον οριστικό φάκελο με τον οποίο η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να κερδίσει την θέση της ως μοναδική εκπρόσωπος της Ελλάδας στη νέα διοργάνωση που θα έχει την σφραγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και της κορυφαίας λίγκας του κόσμου. Με εγγυητική που το ποσόν της ζαλίζει αλλά και δείχνει κάποια πράγματα για το μέλλον και με πολλά και διαφορά που ούτε εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Ας έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο που 12 χρόνια κρατάει την ΑΕΚ στην αξιοπρέπεια στην οποία την επανέφερε από το 2014 και έχει φέρει και 4 τίτλους διεκδικώντας παράλληλα σχεδόν μέχρι τέλους άλλους τόσους. Η μόνη ομάδα που κέρδισε κάτι όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να λέγεται Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός είναι η ΑΕΚ του Μάκη Αγγελόπουλου. Το ότι ένας δισεκατομυριούχος μπήκε στο μπάσκετ επειδή δεν μπόρεσε να μπει στο ποδόσφαιρο και το ότι μια ομάδα επενδυτών αποφάσισε να επενδύσει σε ένα διαχρονικό αλλά εξαφανισμένο από τους τίτλους εδώ και χρόνια μπασκετικό μπραντ δεν είναι λόγος να δημιουργείται πρόβλημα στη δική μας ομάδα. Γιατί εκτός όλων των άλλων τα τελευταία 12 χρόνια ένας τραβάει το κουτί και ουδείς εμφανίστηκε έστω με μισό… ευρώ. Αν εμφανιστεί θα είναι όχι απλά επειδή ο Μάκης θα το θέλει αλλά επειδή ο ίδιος θα τον έχει φέρει. Ας έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν ιδίως τώρα που το αγωνιστικό πρότζεκτ είναι στα χέρια του καλύτερου της ιστορίας σε απόλυτη συνεργασία με την ιδιοκτησία - διοίκηση και χωρίς τρέλες. Θα είναι ένα συναρπαστικό καλοκαίρι…