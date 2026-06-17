Ράλι στα ομόλογα ενόψει της πρεμιέρας του Κέβιν Γουόρς στη συνεδρίαση της Fed
Ράλι στα ομόλογα ενόψει της πρεμιέρας του Κέβιν Γουόρς στη συνεδρίαση της Fed
Οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics εκτιμούν ότι ο Γουόρς ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από τους προκατόχους του, επιλέγοντας να μην συμπεριλάβει δική του πρόβλεψη στο περίφημο «dot plot» της Fed
Οι αγορές ομολόγων ενισχύθηκαν ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Federal Reserve για τα επιτόκια, καθώς η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου μετρίασε τους φόβους για ένα νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.
Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας υποχώρησαν περίπου κατά πέντε μονάδες βάσης, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά Treasuries παρέμειναν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Στις ασιατικές αγορές οι μετοχές κινήθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση, μετά από τριήμερη ανοδική πορεία, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κατέγραψαν μικρά κέρδη.
Η εικόνα αυτή ακολούθησε τη διόρθωση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών την Τρίτη, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται πιέσεις και τον Nasdaq 100 να υποχωρεί σχεδόν κατά 2%.
Το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.
Οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 15% στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πτωτικό σερί του 2026. Η κίνηση αποδίδεται στις προσδοκίες ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
Η πτώση των τιμών έχει αναγκάσει τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές των επιτοκίων διεθνώς, την ώρα που η Fed συνεδριάζει για πρώτη φορά υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.
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Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας υποχώρησαν περίπου κατά πέντε μονάδες βάσης, ενώ τα αντίστοιχα αμερικανικά Treasuries παρέμειναν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. Στις ασιατικές αγορές οι μετοχές κινήθηκαν χωρίς σαφή κατεύθυνση, μετά από τριήμερη ανοδική πορεία, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κατέγραψαν μικρά κέρδη.
Η εικόνα αυτή ακολούθησε τη διόρθωση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών την Τρίτη, με τις εταιρείες ημιαγωγών να δέχονται πιέσεις και τον Nasdaq 100 να υποχωρεί σχεδόν κατά 2%.
Το πετρέλαιο κοντά σε χαμηλά τριμήνου
Το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών.
Οι τιμές έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 15% στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις, καταγράφοντας το μεγαλύτερο πτωτικό σερί του 2026. Η κίνηση αποδίδεται στις προσδοκίες ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.
Η πτώση των τιμών έχει αναγκάσει τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν τις προοπτικές των επιτοκίων διεθνώς, την ώρα που η Fed συνεδριάζει για πρώτη φορά υπό τη νέα ηγεσία του Κέβιν Γουόρς.
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