Ράλι στα ομόλογα ενόψει της πρεμιέρας του Κέβιν Γουόρς στη συνεδρίαση της Fed

Οι οικονομολόγοι του Bloomberg Economics εκτιμούν ότι ο Γουόρς ενδέχεται να διαφοροποιηθεί από τους προκατόχους του, επιλέγοντας να μην συμπεριλάβει δική του πρόβλεψη στο περίφημο «dot plot» της Fed