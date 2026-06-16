Επιμένει η Ακρίτα να υπερασπίζεται την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Ημιμαθείς και σκατ...χοι να επιστρέψουν στο λαγούμι τους

Το σχόλιο της για όσους γράφουν κάτω από την ανάρτηση στην οποία έκρινε ότι η επιστροφή Γιωτόπουλου στη φυλακή είναι «ήττα της Δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός»





Η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ καλεί «να επιστρέψουν συντεταγμένα στο λαγούμι τους» τρεις κατηγορίες σχολιαστών που περιγράφει σε σχόλιο στην επίμαχη ανάρτησή της:





- Οι ημιμαθείς (για να μην πω τίποτα χειρότερο) που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους.

- Οι σκ@τόψυχοι που ζητάνε κρεμάλες στο Σύνταγμα - ή αλλού δεν τους χαλάει σε ποια πλατεία».









Κλείσιμο Η ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της, ισχυρίζεται ότι επικράτησε πλήρως ο «πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου» υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Γιωτόπουλος, δεν



Η Έλενα Ακρίτα είδε ακόμη «απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων» και «παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας» που «βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά» στοχεύοντας ευθέως στην απόφαση της δικαιοσύνης. Όπως ισχυρίζεται «το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή. Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται».



Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

Σε υπεράσπιση της ανάρτησης που έκανε κρίνοντας ότι η επιστροφή στη φυλακή του αρχηγού της «17 Νοέμβρη», Αλέξανδρου Γιωτόπουλου , είναι «ήττα της Δημοκρατίας και πολιτικός ρεβανσισμός» , προχώρησε η Ελένα Ακρίτα το πρωί της Τρίτης απευθυνόμενη σε όλους όσοι τη σχολιάζουν στο Facebook.καλεί «να επιστρέψουν συντεταγμένα στο λαγούμι τους» τρεις κατηγορίες σχολιαστών που περιγράφει σε σχόλιο στην επίμαχη ανάρτησή της:«-Οι άνθρωποι που χαίρονται επειδή ξαναμπήκε στη φυλακή ένας 82χρονος ο οποίος επί 24 χρόνια υπήρξε μοντέλο κρατουμένου με άψογη συμπεριφορά.- Οι ημιμαθείς (για να μην πω τίποτα χειρότερο) που αγνοούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους νόμους του κράτους.- Οι σκ@τόψυχοι που ζητάνε κρεμάλες στο Σύνταγμα - ή αλλού δεν τους χαλάει σε ποια πλατεία».«Όλοι αυτοί παρακαλούνται να επιστρέψουν συντεταγμένα στο λαγούμι τους και να μην ρυπαίνουν τον χώρο που τους φιλοξενεί» καταλήγει στο σχόλιό της η Έλενα Ακρίτα.Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή της, ισχυρίζεται ότι επικράτησε πλήρως ο «πολιτικός ρεβανσισμός απέναντι στο κράτος δικαίου» υποστηρίζοντας ότι ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Γιωτόπουλος, δεν επιστρέφει στη φυλακή «επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία» αλλά επειδή «σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού».Η Έλενα Ακρίτα είδε ακόμη «απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων» και «παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας» που «βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά» στοχεύοντας ευθέως στην απόφαση της δικαιοσύνης. Όπως ισχυρίζεται «το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή. Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται».





Όλη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο



«Στη φωτογραφία βλέπουμε έναν άνθρωπο 82 χρονών να επιστρέφει στη φυλακή. Η εικόνα αυτή φανερώνει την πλήρη επικράτηση του πολιτικού ρεβανσισμού απέναντι στο κράτος δικαίου.

Ο Αλεξανδρος Γιωτόπουλος έχει ήδη εκτίσει 24 χρόνια κάθειρξης.Σχεδον το ανώτατο όριο πραγματικής κράτησης που προβλέπει το ελληνικό νομικό σύστημα.

Δεν επιστρέφει στη φυλακή επειδή συνιστά κίνδυνο για την κοινωνία.

Δεν επιστρέφει επειδή παραβίασε τους όρους του.

Δεν επιστρέφει επειδή υπήρξε παραβατικός κρατούμενος.

Επιστρέφει γιατί σε αυτή τη χώρα η πολιτική πίεση, ο ποινικός λαϊκισμός και η δίψα για ποινές μέχρις εσχάτων αποδεικνύονται εργαλεία ισχυρότερα από τις αρχές του νομικού πολιτισμού.

Οι κραυγές της Ακροδεξιάς, η απροσχημάτιστη ανάμειξη των αμερικάνων, οι παρεμβάσεις των μελών της κραταιάς οικογένειας και η αυταρχική αντίληψη που διαπερνά το κυβερνητικό σύστημα βρήκαν τελικά πρόθυμα αυτιά.

Το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι ότι η Δημοκρατία είναι ισχυρή.

Είναι ότι η Δημοκρατία μπορεί να εκδικείται.

Αυτή δεν είναι η νίκη της.

Είναι η ήττα της.