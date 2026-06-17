Οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς: Ο Μέσι έκανε ποδαρικό στο Μουντιάλ με χατ τρικ και «έβαλε τα γυαλιά» σε Εμπαπέ και Χάαλαντ
Στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του ο Μέσι ετομάζεται να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης - Τον ακολουθεί κατά πόδας ο Εμπαπέ με τα δύο γκολ κόντρα στη Σενεγάλη - «Είναι τρελός» έγραψε για τον Αργεντίνο σταρ ο Χάαλαντ
Ωστόσο αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερ σταρ της Αργεντινής, ο οποίος έκανε πράξη τη ρήση «ο νέος είναι ωραίος αλλά ο παλιός είναι αλλιώς».
Λίγες ώρες μετά τα δύο γκολ του Εμπαπέ στο 3-1 της Γαλλίας με τη Σενεγάλη που άνοιξε τη συζήτηση για το ότι στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο μπορεί να υπάρξει «καθαίρεση» του Μίκαελ Κλόζε από την πρώτη θέση των σκόρερ με τα περισσότερα γκολ (16) σε Μουντιάλ, ο Μέσι έδωσε την - ηχηρή - απάντησή του.
Αν και πλέον 38 ετών με πέντε Μουντιάλ στα πόδια του, ο Μέσι σκόραρε και τα τρία γκολ της Αργεντινής στο 3-0 επί της Αλγερίας και «έπιασε» τον Γερμανό επιθετικό στην κορυφή δίνοντας ραντεβού στον επόμενο αγώνα της «αλμπισελέστε» κόντρα στην Αυστρία το βράδυ της ερχόμενης Δευτέρας για να κατακτήσει άλλη μια κορυφή.
Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το πρώτο γκολ που σημείωσε, στο 17ο λεπτό, ο 38χρονος μάγος από το Ροσάριο εθεάθη από τον τηλεοπτικό φακό να δακρύζει. Ο ίδιος μετά το φινάλε εξήγησε ότι έχει περάσει ορισμένες δύσκολες στιγμές, όμως δήλωσε ευγνώμων για τους συμπαίκτες του, που είναι πάντα εκεί και του δίνουν δύναμη.
🗣️ Lionel Messi tentang dirinya yang tertangkap kamera menangis setelah cetak goal pertama vs Aljazair.— Extra Time Indonesia (@idextratime) June 17, 2026
"Saya menangis setelah gol pertama, iya. Tapi itu karena sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sepak bola.
Saya melewati beberapa hari yang sulit, tetapi saya… pic.twitter.com/rZ5Cf1FTWY
«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη».
❤️🩹 Leo Messi: “Yes, I cried after the first goal, but it had nothing to do with football. I went through difficult days, and I'm grateful to the delegation and my teammates for always standing by me and giving me strength.” pic.twitter.com/axkzNW14zD— Sam (@ccricket713) June 17, 2026
H «προφητεία» του ΚλόζεΠριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 ο Μίροσλαβ Κλόζε προέβλεψε ότι το ρεκόρ του σε γκολ σε Μουντιάλ θα... σπάσει και τόνισε πως θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι.
Ο Γερμανός φορ σταμάτησε στα 16 γκολ στο Μουντιάλ 2014 και έκτοτε κανείς δεν τον είχε φτάσει. Πού να περίμενε όμως ότι ο Λιονέλ Μέσι θα τα καταφέρει από την πρεμιέρα του στο φετινό Μουντιάλ 2026!
Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία ήταν το πρώτο του Μέσι σε αγώνα του σε Μουντιάλ, διοργάνωση στην οποία έχει λάβει μέρος άλλες πέντε φορές - και φέτος έκτη.
Η μισή χαρά του ΕμπαπέΛίγες ώρες πριν την παράσταση του Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ ίσως να πίστεψε ότι είναι αυτός που θα καταφέρει να σπάσει φέτος το ρεκόρ του Κλόζε καθώς με τα δύο γκολ κόντρα στη Σενεγάλη έφτασε τα 14, μόνο δύο πίσω από τον επιθετικό της «νάσιοναλ μάνσαφτ».
Τουλάχιστον στον Εμπαπέ έμεινε ο πανηγυρισμός τον οποίο είχε υποσχεθεί στον Τζέιμς Κόρντεν για το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ 2026 τρέχοντας στο κόρνερ και μιμούμενος ότι παίζει φλάουτο.
«Είναι τρελός»Την αξία του Μέσι αναγνώρισε πάντως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Snapchat έγραψε «ο Μέσι είναι τρελός», αναγνωρίζοντας έτσι το μεγαλείο του Pulga.
🚨📲 Erling Haaland on Snapchat: “Messi is a madman”. 👑 pic.twitter.com/NyKUB1vIw6— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026
Ο Νορβηγός στράικερ νωρίτερα είχε πετύχει δύο γκολ κόντρα στο Ιράκ ανοίγοντας τον δικό του λογαριασμό σε Μουντιάλ, ελπίζοντας το όνομά του να βρεθεί κάποια στιγμή δίπλα σε αυτό του Μέσι στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.
Ο Νορβηγός επιθετικός θα μπορούσε να γράψει και αυτός ιστορία την Τρίτη αλλά ο Χασάν, ο τερματοφύλακας του Ιράκ, του στέρησε την ευκαιρία στο 82΄ να πέτυχε χατ τρικ στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr