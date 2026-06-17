Οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς: Ο Μέσι έκανε ποδαρικό στο Μουντιάλ με χατ τρικ και «έβαλε τα γυαλιά» σε Εμπαπέ και Χάαλαντ

H «προφητεία» του Κλόζε

Η μισή χαρά του Εμπαπέ

«Είναι τρελός»

Πριν από την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 οπροέβλεψε ότι το ρεκόρ του σε γκολ σε Μουντιάλ θα... σπάσει και τόνισε πως θα ήθελε να το κάνει ο Λιονέλ Μέσι.Ο Γερμανός φορ σταμάτησε στα 16 γκολ στο Μουντιάλ 2014 και έκτοτε κανείς δεν τον είχε φτάσει. Πού να περίμενε όμως ότι ο Λιονέλ Μέσι θα τα καταφέρει από την πρεμιέρα του στο φετινό Μουντιάλ 2026!Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι το χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία ήταν το πρώτο του Μέσι σε αγώνα του σε Μουντιάλ, διοργάνωση στην οποία έχει λάβει μέρος άλλες πέντε φορές - και φέτος έκτη.Λίγες ώρες πριν την παράσταση του Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ ίσως να πίστεψε ότι είναι αυτός που θα καταφέρει να σπάσει φέτος το ρεκόρ του Κλόζε καθώς με τα δύο γκολ κόντρα στη Σενεγάλη έφτασε τα 14, μόνο δύο πίσω από τον επιθετικό της «νάσιοναλ μάνσαφτ».Τουλάχιστον στον Εμπαπέ έμεινε ο πανηγυρισμός τον οποίο είχε υποσχεθεί στον Τζέιμς Κόρντεν για το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ 2026 τρέχοντας στο κόρνερ και μιμούμενος ότι παίζει φλάουτο.Την αξία του Μέσι αναγνώρισε πάντως ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Snapchat έγραψε «ο Μέσι είναι τρελός», αναγνωρίζοντας έτσι το μεγαλείο του Pulga.Ο Νορβηγός στράικερ νωρίτερα είχε πετύχει δύο γκολ κόντρα στο Ιράκ ανοίγοντας τον δικό του λογαριασμό σε Μουντιάλ, ελπίζοντας το όνομά του να βρεθεί κάποια στιγμή δίπλα σε αυτό του Μέσι στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.Ο Νορβηγός επιθετικός θα μπορούσε να γράψει και αυτός ιστορία την Τρίτη αλλά ο Χασάν, ο τερματοφύλακας του Ιράκ, του στέρησε την ευκαιρία στο 82΄ να πέτυχε χατ τρικ στο ντεμπούτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.