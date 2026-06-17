Ανοδος σε ζήτηση, τιμές και πληρότητες στα ελληνικά Airbnb τον Μάιο

Η Ελλάδα κόντρα στο ευρωπαϊκό ρεύμα με άνοδο της ζήτησης, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εμφανίζει πτώση με βάση τα στοιχεία από την AirDNA