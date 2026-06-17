Ανοδος σε ζήτηση, τιμές και πληρότητες στα ελληνικά Airbnb τον Μάιο
Ανοδος σε ζήτηση, τιμές και πληρότητες στα ελληνικά Airbnb τον Μάιο
Η Ελλάδα κόντρα στο ευρωπαϊκό ρεύμα με άνοδο της ζήτησης, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εμφανίζει πτώση με βάση τα στοιχεία από την AirDNA
Οι περιορισμοί και η επιβολή νέων λειτουργικών προδιαγραφών έχει φέρει εφέτος μείωση του αριθμού των καταλυμάτων τύπου ‘’Airbnb’’ στη χώρα μας σε σχέση με πέρυσι φτάνοντας τις 143.000, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση στη μέση τιμή, τις πληρότητες αλλά και τη ζήτηση κατά 2%. Η Ελλάδα μάλιστα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές αγορές που καταγράφουν θετικό πρόσημο στη ζήτηση, με βάση τις διανυκτερεύσεις μέσα στο Μάιο, έναντι του αρνητικού ευρωπαϊκού μέσου όρου στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με τους Ελληνες «οικοδεσπότες» να έχουν επιπλέον και καλύτερες οικονομικές απολαβές σε σχέση με πέρυσι.
Τα στοιχεία προέρχονται από την ανάλυση της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, την ΑirDNA και όπως προκύπτει για το μήνα Μάιο, η ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει συνολικά μείωση ως προς τη ζήτηση σε ποσοστό 1,1% σε σχέση με πέρυσι (με βάση τις διανυκτερεύσεις), στοιχείο που αποτυπώνει ενδεχομένως και τις πιέσεις στις τσέπες του ταξιδιωτικού κοινού σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής αβεβαιότητας λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα.
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Τα στοιχεία προέρχονται από την ανάλυση της γνωστής εταιρείας αναλύσεων δεδομένων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, την ΑirDNA και όπως προκύπτει για το μήνα Μάιο, η ευρωπαϊκή αγορά καταγράφει συνολικά μείωση ως προς τη ζήτηση σε ποσοστό 1,1% σε σχέση με πέρυσι (με βάση τις διανυκτερεύσεις), στοιχείο που αποτυπώνει ενδεχομένως και τις πιέσεις στις τσέπες του ταξιδιωτικού κοινού σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής αβεβαιότητας λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα.
Η εικόνα στην ΕλλάδαΠιο αναλυτικά όπως αναφέρει η εταιρεία «η ελληνική αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων κινήθηκε ανοδικά τον Μάιο του 2026, παρουσιάζοντας καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε μείωση 1,1%. Την ίδια στιγμή, η προσφορά συνέχισε να υποχωρεί, με τις διαθέσιμες καταχωρήσεις να διαμορφώνονται στις 142.633, μειωμένες κατά 2,3% σε σχέση με το Μάιο του 2025. Η συνδυασμένη επίδραση της αυξημένης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς οδήγησε σε σημαντική βελτίωση της πληρότητας, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,4% και έφτασε το 58,1%».
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