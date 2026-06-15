Η κρίσιμη ώρα για τον ΠΑΟΚ να πάει παρακάτω…

Ήταν εφτά χρόνια! Δύο την πρώτη φορά και άλλα πέντε συνεχόμενα τη δεύτερη. Εκπληκτικό ρεκόρ που δύσκολα θα καταρριφθεί. Πρόκειται για 350 αγώνες στον πάγκο του ΠΑΟΚ! Φοβερό κι αυτό: Κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα! Ποιος θα καταφέρει να τον ξεπεράσει σε όλα αυτά τα νούμερα, σε όλη αυτή την καταγεγραμμένη ιστορία. Είναι γεγονότα, είναι επιτυχίες, είναι μία ιστορία ολόκληρη που δεν θα ξεχαστεί. Ο ΠΑΟΚ όμως θα πάει παρακάτω…Ο Λουτσέκου με τον ΠΑΟΚ είχε άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, ο τρόπος όμως που εξελίχθηκε και αυτή η σεζόν, ειδικά το φινάλε με την απίστευτη αποτυχία στον τελικό κυπέλλου και στον τελικό για τη δεύτερη θέση, οδήγησαν τον Σαββίδη στην σκέψη ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να τερματιστεί. Ο αγώνας ΠΑΟ-ΠΑΟΚ 2-2 έγινε 17 Μαΐου και σήμερα έχουμε 15 Ιουνίου. Λογική η ανησυχία των ΠΑΟΚτσήδων και τα ερωτηματικά για το timing που όλα αυτά λαμβάνουν χώρα.Αν για τον ΠΑΟΚ η απόφαση να αλλάξει ο Λουτσέσκου έχει ιστορικές διαστάσεις και σαφώς έπρεπε να βαρύνει τον Σαββίδη και κανέναν νεοφερμένο αθλητικό ή τεχνικό διευθυντή, η απόφαση για τον επόμενο είναι πολύ πιο σοβαρή και δύσκολη. Όσο λοιπόν στον ΠΑΟΚ δεν ήταν σίγουροι για την επόμενη μέρα, τόσο καθυστερούσε το θέμα επίλυσης συνεργασίας με τον Λουτσέσκου. Γιατί για τον ΠΑΟΚ το πιο μεγάλο θέμα είναι…. «με ποιον προπονητή θα πορευθεί». Αφού τον βρήκαν θα ξεκαθάριζε και του Λουτσέσκου.Μεγάλη μέρα, μεγάλη και πολύ «βαριά» απόφαση και όπως πάρα πολλές φορές σημείωνα: «Όποτε και αν αλλάξει ο ΠΑΟΚ τον Λουτσέσκου, η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη». Κατ’ αρχάς ο Ρουμάνος δεν ήταν μόνος. Πρόκειται για μία ομάδα εφτά-οκτώ συνεργατών του που καθόριζαν την καθημερινότητα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στο 100%. Η φιλοσοφία της δουλειάς και του παιχνιδιού. Η φιλοσοφία της προπόνησης, τα πάντα στην καθημερινότητα, στην ανάλυση, στο ασκησιολόγιο, στην αποθεραπεία, στην προετοιμασία του αγώνα. Μία ολόκληρη διαδικασία και συνήθεια πολλών ετών που αλλάζει.Μία αλλαγή προπονητή και ένα αντίο που φυσικά πρέπει να γίνει όπως αρμόζει στον ΠΑΟΚ και στον κορυφαίο προπονητή της ιστορίας του. Έτσι έκανε ο Σαββίδης που ανέλαβε την ευθύνη να κλείσει ομαλά, ανθρώπινα και φιλικά αυτή την υπόθεση με έναν άνθρωπο με τον οποίο δέθηκε σε απίστευτο βαθμό.Όλα στον ΠΑΟΚ αλλάζουν και σε κάθε περίπτωση η επόμενη μέρα παρουσιάζει πολύ-πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ έχει ετοιμαστεί προπονητικά και μένει πλέον να δούμε πώς θα κυλήσει η πορεία του στη νέα σεζόν που ξεκινάει από την ερχόμενη Δευτέρα.