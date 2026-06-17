Μουντιάλ 2026: Οι Ιορδανοί τις εντυπώσεις, οι Αυστριακοί το «τρίποντο» με 3-1

Ένα αυτογκόλ και ο Ανραούτοβιτς κλείδωσαν τη νίκη για την Αυστρία στην επιστροφή σε Παγκόσμιο Κύπελλο