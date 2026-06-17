Μουντιάλ 2026: Οι Ιορδανοί τις εντυπώσεις, οι Αυστριακοί το «τρίποντο» με 3-1
Μουντιάλ 2026: Οι Ιορδανοί τις εντυπώσεις, οι Αυστριακοί το «τρίποντο» με 3-1
Ένα αυτογκόλ και ο Ανραούτοβιτς κλείδωσαν τη νίκη για την Αυστρία στην επιστροφή σε Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Αυστρία επέστρεψε με φόρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά από 28 χρόνια απουσίας και θέλησε να δείξει από νωρίς πως αξίζει τη θέση της στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Από την άλλη οι παίχτες της Ιορδανίας, δεδομένων των συνθηκών, πραγματοποίησαν μία εξαιρετική εμφάνιση, η οποία όμως δεν ήταν αρκετή για να πάρουν βαθμούς από τους Ευρωπαίους.
Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στον αγώνα, με τους Ασιάτες να είναι αυτοί που στο δεύτερο λεπτό του ματς «απείλησαν» πρώτοι, με τον Αντάντ όμως να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 17΄ οι Ιορδανοί προειδοποίησαν και πάλι με το σουτ του Αλ Φακουρί να πηγαίνει εκτός εστίας.
Στο 20΄ όμως και κόντρα στη μέχρι τότε ροή του αγώνα, ο Ρομανό Σμιντ κοντρόλαρε με εξαιρετικό τρόπο μία όμορφη πάσα στις παρυφές της μικρής περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα ωραίο μακρινό πλασέ.
Στο δεύτερο μέρος οι Ιορδανοί μπήκαν με το «μαχαίρι» στα δόντια. Απείλησαν στο 47΄ και τελικά στο 50΄ ο Ολβάν, με ένα πολυ όμορφο γκολ, έφερε τον αγώνα στα ίσα. Από την ισοφάριση και έπειτα, οι δύο ομάδες ανέβασαν κατακόρυφα τον ρυθμό, ψάχνοντας μανιωδώς για το δεύτερο γκολ.
Στο 67' ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος πέραε αλλαγή στο ημίχρονο, βρήκε δίχτυα για το 2-1, όμως ο διαιτητής, με την παρέμβαση του VAR, ακύρωσε το τέρμα για χέρι του Πος. Τον «γόρδιο» δέσμο έλυσε τελικά ο αμυντικός της Ιορδανίας, Αλ Αράμπ, που με αυτογκόλ έστειλε τη μπάλα στη λάθος εστία. Το τελικό 3-1 υπέρ των Αυστριακών το σημείωσε ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Πηγή: gazzetta.gr
Οι δύο ομάδες μπήκαν δυναμικά στον αγώνα, με τους Ασιάτες να είναι αυτοί που στο δεύτερο λεπτό του ματς «απείλησαν» πρώτοι, με τον Αντάντ όμως να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο 17΄ οι Ιορδανοί προειδοποίησαν και πάλι με το σουτ του Αλ Φακουρί να πηγαίνει εκτός εστίας.
Στο 20΄ όμως και κόντρα στη μέχρι τότε ροή του αγώνα, ο Ρομανό Σμιντ κοντρόλαρε με εξαιρετικό τρόπο μία όμορφη πάσα στις παρυφές της μικρής περιοχής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα ωραίο μακρινό πλασέ.
Στο δεύτερο μέρος οι Ιορδανοί μπήκαν με το «μαχαίρι» στα δόντια. Απείλησαν στο 47΄ και τελικά στο 50΄ ο Ολβάν, με ένα πολυ όμορφο γκολ, έφερε τον αγώνα στα ίσα. Από την ισοφάριση και έπειτα, οι δύο ομάδες ανέβασαν κατακόρυφα τον ρυθμό, ψάχνοντας μανιωδώς για το δεύτερο γκολ.
Στο 67' ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος πέραε αλλαγή στο ημίχρονο, βρήκε δίχτυα για το 2-1, όμως ο διαιτητής, με την παρέμβαση του VAR, ακύρωσε το τέρμα για χέρι του Πος. Τον «γόρδιο» δέσμο έλυσε τελικά ο αμυντικός της Ιορδανίας, Αλ Αράμπ, που με αυτογκόλ έστειλε τη μπάλα στη λάθος εστία. Το τελικό 3-1 υπέρ των Αυστριακών το σημείωσε ο Αρναούτοβιτς με πέναλτι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
Πηγή: gazzetta.gr
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