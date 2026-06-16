Αρης: Το Παλέ στα χνάρια του… «Ολντ Τράφορντ»
Φώτης Πλιάκος
Αρης: Το Παλέ στα χνάρια του… «Ολντ Τράφορντ»
Στη χθεσινή παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕ Άρης, τα μη μετρήσιμα μεγέθη ήταν αυτά που έκλεψαν την παράσταση
Η αύρα και η θετική ενέργεια δεν αποτυπώνονται σε αριθμούς, όμως χθες ήταν διάχυτα στην ατμόσφαιρα, στην αίθουσα συνεντεύξεων στο Αλεξάνδρειο.
Στο μπάσκετ όμως, έτσι όπως έχει μετεξελιχθεί σαν άθλημα τα τελευταία χρόνια, η αύρα από μόνη της δεν αρκεί.
Για να χτίσεις κάτι με διάρκεια απαιτείται ισχυρή οργανωτική και οικονομική βάση.
Αυτό ακριβώς επιχείρησαν να αναδείξουν τα δύο στελέχη της ΚΑΕ -που έφεραν τον Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη- ο Αγαπητός Διακογιάννης και ο Βύρων Αντωνιάδης, παρουσιάζοντας το «business plan» της επόμενης μέρας:
Α) Ο Άρης θα παραμείνει στο Παλέ τα επόμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας την πλήρη χρήση του γηπέδου (θεωρώ δεδομένο πως η Πολιτεία δεν θα σταθεί εμπόδιο) ώστε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του. Ήδη από το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται η προσθήκη κερκίδας στο άδειο πέταλο, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα του γηπέδου κατά περίπου 1.000 θέσεις. Θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στο παρκέ, στο φωτισμό και σε όλες τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Μελλοντικά θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το αν η ΚΑΕ Αρης θα προχωρήσει στην κατασκευή νέου γηπέδου. Υπάρχει και αυτή η προοπτική σαν blan b εάν δεν της παραχωρηθεί η πλήρης χρήση του Αλεξανδρείου.
Β) Η χρηματοδότηση της ΚΑΕ θα πραγματοποιείται μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τον Ρίτσαρντ Σιάο, χωρίς τραπεζικό δανεισμό και με αδιαπραγμάτευτη αρχή τη διατήρηση μηδενικών οφειλών προς το Δημόσιο. Αυτή είναι η επιχειρηματική κουλτούρα του Ρίτσαρντ Σιάο, αυτή θα εφαρμόσει και στον Αρη.
Γ) Αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική στα εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές διαμορφώνονται πλέον από φέτος αναλόγως με το πόσο ψηλά (πιο φτηνά) ή χαμηλά (πιο ακριβά) βρίσκεται η κάθε θέση.
Οσο αφορά το αγωνιστικό, μπορεί ο General Manager Νίκος Ζήσης και ο couch Σπανούλης να μην αποκάλυψαν ονόματα μεταγραφικών στόχων, ωστόσο περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά των παικτών που ψάχνουν για τη στελέχωση του ρόστερ.
«Το παιχνίδι έχει ξεφύγει από το iq κι έχει παέι πιο πολύ στο physical. Εάν ένας παίκτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο physical, πλέον δεν μπορεί να παίξει μόνο με το iq» ανέφερε ο V-Span χαρακτηριστικά.
Ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι αδερφικοί φίλοι και η χημεία που βγάζουν προς τα έξω είναι φοβερή.
Σα να είναι κομμάτια ενός παζλ, που συμπληρώνει το ένα το άλλο.
«Η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε όταν παραιτήθηκε από τη Μονακό. Τότε, οι πιθανότητες να έρθει στον Αρη, δεν ήταν 5%, αλλά 0,0001%. Μέσα από τις συζητήσεις το ποσοστό ανέβαινε, μέρα με τη μέρα, και ο Βασίλης κατάλαβε πως Άρης θα κάνει τα πάντα για να τον πείσει. Ξέρουμε ότι τέτοιες προκλήσεις τις αντιμετωπίζει με πάθος και το 0,0001% έγινε 100%» είπε ο Ζήσης.
Στο μπάσκετ όμως, έτσι όπως έχει μετεξελιχθεί σαν άθλημα τα τελευταία χρόνια, η αύρα από μόνη της δεν αρκεί.
Για να χτίσεις κάτι με διάρκεια απαιτείται ισχυρή οργανωτική και οικονομική βάση.
Αυτό ακριβώς επιχείρησαν να αναδείξουν τα δύο στελέχη της ΚΑΕ -που έφεραν τον Ρίτσαρντ Σιάο στον Άρη- ο Αγαπητός Διακογιάννης και ο Βύρων Αντωνιάδης, παρουσιάζοντας το «business plan» της επόμενης μέρας:
Α) Ο Άρης θα παραμείνει στο Παλέ τα επόμενα χρόνια, εξασφαλίζοντας την πλήρη χρήση του γηπέδου (θεωρώ δεδομένο πως η Πολιτεία δεν θα σταθεί εμπόδιο) ώστε να προχωρήσει σε παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητά του. Ήδη από το φετινό καλοκαίρι προβλέπεται η προσθήκη κερκίδας στο άδειο πέταλο, αυξάνοντας τη συνολική χωρητικότητα του γηπέδου κατά περίπου 1.000 θέσεις. Θα γίνουν σημαντικές βελτιώσεις στο παρκέ, στο φωτισμό και σε όλες τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Μελλοντικά θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το αν η ΚΑΕ Αρης θα προχωρήσει στην κατασκευή νέου γηπέδου. Υπάρχει και αυτή η προοπτική σαν blan b εάν δεν της παραχωρηθεί η πλήρης χρήση του Αλεξανδρείου.
Β) Η χρηματοδότηση της ΚΑΕ θα πραγματοποιείται μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου από τον Ρίτσαρντ Σιάο, χωρίς τραπεζικό δανεισμό και με αδιαπραγμάτευτη αρχή τη διατήρηση μηδενικών οφειλών προς το Δημόσιο. Αυτή είναι η επιχειρηματική κουλτούρα του Ρίτσαρντ Σιάο, αυτή θα εφαρμόσει και στον Αρη.
Γ) Αλλάζει η τιμολογιακή πολιτική στα εισιτήρια διαρκείας, οι τιμές διαμορφώνονται πλέον από φέτος αναλόγως με το πόσο ψηλά (πιο φτηνά) ή χαμηλά (πιο ακριβά) βρίσκεται η κάθε θέση.
Οσο αφορά το αγωνιστικό, μπορεί ο General Manager Νίκος Ζήσης και ο couch Σπανούλης να μην αποκάλυψαν ονόματα μεταγραφικών στόχων, ωστόσο περιέγραψαν τα χαρακτηριστικά των παικτών που ψάχνουν για τη στελέχωση του ρόστερ.
«Το παιχνίδι έχει ξεφύγει από το iq κι έχει παέι πιο πολύ στο physical. Εάν ένας παίκτης δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο physical, πλέον δεν μπορεί να παίξει μόνο με το iq» ανέφερε ο V-Span χαρακτηριστικά.
Ο Ζήσης και ο Σπανούλης είναι αδερφικοί φίλοι και η χημεία που βγάζουν προς τα έξω είναι φοβερή.
Σα να είναι κομμάτια ενός παζλ, που συμπληρώνει το ένα το άλλο.
«Η ιδέα να έρθει ο Βασίλης εδώ γεννήθηκε όταν παραιτήθηκε από τη Μονακό. Τότε, οι πιθανότητες να έρθει στον Αρη, δεν ήταν 5%, αλλά 0,0001%. Μέσα από τις συζητήσεις το ποσοστό ανέβαινε, μέρα με τη μέρα, και ο Βασίλης κατάλαβε πως Άρης θα κάνει τα πάντα για να τον πείσει. Ξέρουμε ότι τέτοιες προκλήσεις τις αντιμετωπίζει με πάθος και το 0,0001% έγινε 100%» είπε ο Ζήσης.
Σε απλά μαθηματικά το 0,001 ισούται σε 1 στις 10.000 πιθανότητες.
Σα να πιάνεις «4αρι» στο Τζόκερ.
Με τη μόνη διαφορά πως ο Νίκος Ζήσης δεν άφησε τίποτα στην τύχη: δούλεψε το πλάνο του με μεθοδικότητα, ακροβατώντας ταυτόχρονα σε λεπτές ισορροπίες λόγω της σχέσης του με τον Σπανούλη.
Χθες το απόγευμα, στις 19:14, όταν ανέβηκαν τα νέα διαρκείας, το σάιτ της ΚΑΕ Αρης «έπεσε» λόγω της μεγάλης, ταυτόχρονης επισκεψιμότητας.
Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και το απόγευμα της ανακοίνωσης του Βασίλη Σπανούλη.
Ο ενθουσιασμός στον κόσμο της ομάδας είναι εντυπωσιακός!
Θυμάμαι, πριν από κάμποσα χρόνια, την πρώτη φορά που είχα πάει στο Μάντσεστερ, σε κουβεντολόι που είχα με Αγγλους οπαδούς, αυτοί να διηγούνται ιστορίες πως για πάρεις προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας της Γιουνάιτεντ, θα έπρεπε ο προηγούμενος κάτοχος να… αποδημήσει εις Κύριον.
Πιθανότατα παρόμοιες ιστορίες θα λέγονται τα επόμενα χρόνια για τα εισιτήρια διαρκείας του «Nik Galis Hall».
Σα να πιάνεις «4αρι» στο Τζόκερ.
Με τη μόνη διαφορά πως ο Νίκος Ζήσης δεν άφησε τίποτα στην τύχη: δούλεψε το πλάνο του με μεθοδικότητα, ακροβατώντας ταυτόχρονα σε λεπτές ισορροπίες λόγω της σχέσης του με τον Σπανούλη.
Χθες το απόγευμα, στις 19:14, όταν ανέβηκαν τα νέα διαρκείας, το σάιτ της ΚΑΕ Αρης «έπεσε» λόγω της μεγάλης, ταυτόχρονης επισκεψιμότητας.
Ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και το απόγευμα της ανακοίνωσης του Βασίλη Σπανούλη.
Ο ενθουσιασμός στον κόσμο της ομάδας είναι εντυπωσιακός!
Θυμάμαι, πριν από κάμποσα χρόνια, την πρώτη φορά που είχα πάει στο Μάντσεστερ, σε κουβεντολόι που είχα με Αγγλους οπαδούς, αυτοί να διηγούνται ιστορίες πως για πάρεις προτεραιότητα για εισιτήριο διαρκείας της Γιουνάιτεντ, θα έπρεπε ο προηγούμενος κάτοχος να… αποδημήσει εις Κύριον.
Πιθανότατα παρόμοιες ιστορίες θα λέγονται τα επόμενα χρόνια για τα εισιτήρια διαρκείας του «Nik Galis Hall».
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