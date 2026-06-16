Γεωργιάδης: Ερεύνησα το περιστατικό στο Ναύπλιο, δεν πρέπει να χρεώνεται ο θάνατος της νοσηλεύτριας στους Ρομά

Νωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι η 55χρονη προπηλακίστηκε από τους Ρομά και ότι έπαθε ανακοπή επειδή δεν άντεξε το στρες