Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Ο εμφύλιος Φάμελλου - μειοψηφίας, οι καρατομήσεις και τα 3 σενάρια για το κόμμα
Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Ο εμφύλιος Φάμελλου - μειοψηφίας, οι καρατομήσεις και τα 3 σενάρια για το κόμμα
Με φόντο τη συνεχιζόμενη εσωκομματική αναταραχή, η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σηματοδότησε μια νέα φάση στις σχέσεις της ηγεσίας με τα στελέχη που αμφισβητούν τις επιλογές της
Με μαζικά πυρά κατά του διαγραφέντα βουλευτή, Παύλου Πολάκη και την καρατόμηση του Νίκου Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξελίχθηκε η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, η οποία είχε ως αντικείμενο την... συνταγματική αναθεώρηση.
Μόνο η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ωστόσο, δεν απασχόλησε τις εργασίες της συνεδρίασης, οι οποίες θύμιζαν περισσότερο «διαδικασίες στεγανοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από πλευράς του Προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος φαίνεται να υιοθετεί τώρα μια πιο επιθετική στάση κατά πάντων.
Δίνοντας τον τόνο στην εισήγησή του, ο κ. Φάμελλος έβαλε ευθέως κατά του Παύλου Πολάκη, λέγοντας πως «δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας».
Και αν ο Παύλος Πολάκης, ένας εκ των τριών κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που διαφωνούν με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, παραμένει ανεξάρτητος λόγω διαγραφής, την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος ανακοίνωσε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος, οξύνοντας την στάση του απέναντι στους εσωκομματικούς επικριτές του.
Μάλιστα, πρόσωπα με γνώση των γεγονότων μετέδιδαν χθες πως ο κ. Παππάς κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μην παραιτηθούν από τις έδρες τους κατά την τοποθέτησή του από το βήμα της συνεδρίασης, εν αντιθέσει με το περιεχόμενο του μηνύματος του Παύλου Πολάκη, το οποίο είχε προηγηθεί.
Ο Νίκος Παππάς, ωστόσο, στο άκουσμα της καρατόμησής του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την συνεργασία, ενώ η στάση του στο εξής συνοψίζεται στην αποστροφή «ουδείς αναντικατάστατος», φράση που δεν εξαιρεί τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο και αναμένεται να...εξειδικευθεί σε επόμενη φάση.
Και αυτό, γιατί την αποχώρησή του Κώστα Ζαχαριάδη από το ρόλο της εκπροσώπησης του κόμματος επισφράγισαν οι χθεσινές ανακοινώσεις, αν και δεν ήταν κοινό μυστικό ότι ο κ. Ζαχαριάδης είχε επιλέξει τη... σιωπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, προετοιμάζοντας την ομαλή μετάβασή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην ΕΛ.Α.Σ. Την ίδια ώρα, όμως, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι το διαζύγιο της Κουμουνδούρου με τον Κώστα Ζαχαριάδη υπήρξε βελούδινο και συναινετικό, σε αντιπαραβολή με την στάση του επικεφαλής της Κουμουνδούρου να «πυροβολεί» τα στελέχη της μειοψηφίας.
Πάντως, σε ανάρτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε πως «η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα», καταλήγοντας: «συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».
Μόνο η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ωστόσο, δεν απασχόλησε τις εργασίες της συνεδρίασης, οι οποίες θύμιζαν περισσότερο «διαδικασίες στεγανοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από πλευράς του Προέδρου του, Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος φαίνεται να υιοθετεί τώρα μια πιο επιθετική στάση κατά πάντων.
Δίνοντας τον τόνο στην εισήγησή του, ο κ. Φάμελλος έβαλε ευθέως κατά του Παύλου Πολάκη, λέγοντας πως «δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας».
Μετωπική Φάμελλου – ΠολάκηΗ αποστροφή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε έναν και μόνο σαφή αποδέκτη, δηλαδή τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος δεν παρέστη στην συνεδρίαση λόγω της διαγραφής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, φρόντισε, ωστόσο, να δώσει τον τόνο μία ώρα πριν την εκκίνησή της, αναφέροντας σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα πως «απαιτείται άμεσα λύση στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». Στο ίδιο πλαίσιο και σε μια αρχηγικού τύπου παρέμβαση, ο κ. Πολάκης κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να “διαλέξουν με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν», δηλώνοντας «παρών» στο εσωκομματικό μέτωπο.
Και αν ο Παύλος Πολάκης, ένας εκ των τριών κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που διαφωνούν με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ, παραμένει ανεξάρτητος λόγω διαγραφής, την απομάκρυνση του Νίκου Παππά από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του κόμματος ανακοίνωσε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος, οξύνοντας την στάση του απέναντι στους εσωκομματικούς επικριτές του.
Μάλιστα, πρόσωπα με γνώση των γεγονότων μετέδιδαν χθες πως ο κ. Παππάς κάλεσε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να μην παραιτηθούν από τις έδρες τους κατά την τοποθέτησή του από το βήμα της συνεδρίασης, εν αντιθέσει με το περιεχόμενο του μηνύματος του Παύλου Πολάκη, το οποίο είχε προηγηθεί.
Ο Νίκος Παππάς, ωστόσο, στο άκουσμα της καρατόμησής του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την συνεργασία, ενώ η στάση του στο εξής συνοψίζεται στην αποστροφή «ουδείς αναντικατάστατος», φράση που δεν εξαιρεί τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο και αναμένεται να...εξειδικευθεί σε επόμενη φάση.
Οι καραμπόλεςΗ κενή θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, που προέκυψε από την καρατόμηση Παππά, καλύφθηκε από έναν μίνι ανασχηματισμό, αφού τα καθήκοντα στη Βουλή ανέλαβαν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κώστας Μπάρκας, ενώ στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος ορίστηκε ο Χρήστος Γιαννούλης.
Και αυτό, γιατί την αποχώρησή του Κώστα Ζαχαριάδη από το ρόλο της εκπροσώπησης του κόμματος επισφράγισαν οι χθεσινές ανακοινώσεις, αν και δεν ήταν κοινό μυστικό ότι ο κ. Ζαχαριάδης είχε επιλέξει τη... σιωπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, προετοιμάζοντας την ομαλή μετάβασή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην ΕΛ.Α.Σ. Την ίδια ώρα, όμως, βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι το διαζύγιο της Κουμουνδούρου με τον Κώστα Ζαχαριάδη υπήρξε βελούδινο και συναινετικό, σε αντιπαραβολή με την στάση του επικεφαλής της Κουμουνδούρου να «πυροβολεί» τα στελέχη της μειοψηφίας.
Πάντως, σε ανάρτησή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης ανέφερε πως «η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα», καταλήγοντας: «συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση».
Εξάλλου, η νέα -και επιθετική-στάση του Σωκράτη Φάμελλου θα αποδειχθεί ή όχι ανθεκτική και με βάση τις διαθέσεις των παραδοσιακών μελών και ψηφόφορων του κόμματος, που το εγκαταλείπουν μαζικά πλέον σε καθημερινή βάση, γεγονός που αναζωπυρώνει σενάρια και εναλλακτικές για την ηγετική ομάδα, αλλά και τα κορυφαία κομματικά στελέχη.
Τα 3 σενάρια
Στην πρώτη εκδοχή της τύχης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δεν αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας να απευθύνει τελικά κάλεσμα σε μεμονωμένα στελέχη, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι ο έλεγχος του κόμματος θα περιέλθει μαθηματικά στον έλεγχο της μειοψηφίας (Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου), οι οποίοι θα πρέπει στην συνέχεια να καλύψουν το χαμένο χρόνο, για να κατέλθουν στις εθνικές εκλογές.
Στο σενάριο που ο Αλέξης Τσίπρας αναθεωρήσει μερικώς τις «κόκκινες γραμμές» του, τότε ενισχύεται το κύριο σενάριο για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, δηλαδή ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ» να συνεργαστεί στην ΕΛΑΣ σε ένα «μεγάλο ενωτικό ψηφοδέλτιο», όπου έχει κατ' επανάληψη περιγράψει ο Σωκράτης Φάμελλος.
Αυτό δεν συνεπάγεται και την πολιτική επιβίωση των προσώπων της μειοψηφίας, αφού για κάποιους η καρατόμηση του Νίκου Παππά μοιάζει περισσότερο με προειδοποιητικό σήμα, για το τι μπορεί να επακολουθήσει σε επίπεδο κομματικών κυρώσεων.
Στο τρίτο σενάριο, ωστόσο και στην προοπτική ο Αλέξης Τσίπρας να μην στείλει ένα ισχυρό σήμα συνεργασίας προς την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τότε δεν αποκλείεται το κόμμα να σβήσει σταδιακά και εν κινήσει, προκαλώντας ακόμη και κινήσεις – καμικάζι, όπως την παραίτηση του κ. Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
Παραίτηση που δεν μοιάζει πιθανή σήμερα, αν και φέρεται ως λύση που στον ίδιο έχουν ορισμένοι εισηγηθεί.
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