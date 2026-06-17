Κατεδαφίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρα: Ο εμφύλιος Φάμελλου - μειοψηφίας, οι καρατομήσεις και τα 3 σενάρια για το κόμμα

Με φόντο τη συνεχιζόμενη εσωκομματική αναταραχή, η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σηματοδότησε μια νέα φάση στις σχέσεις της ηγεσίας με τα στελέχη που αμφισβητούν τις επιλογές της