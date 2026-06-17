Ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ είχε παραπέμψει το ζευγάρι σε ψυχίατρο μετά από δύο συνεδρίες και πριν από το έγκλημα στη Δράμα
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Έγκλημα Γυναικοκτονία Αστυνομικός

Ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ είχε παραπέμψει το ζευγάρι σε ψυχίατρο μετά από δύο συνεδρίες και πριν από το έγκλημα στη Δράμα

Στις συναντήσεις αυτές δεν αναφέρθηκαν περιστατικά κακοποίησης, απειλές, αυτοκτονικές σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη βίαιης συμπεριφοράς

Ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ είχε παραπέμψει το ζευγάρι σε ψυχίατρο μετά από δύο συνεδρίες και πριν από το έγκλημα στη Δράμα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στη Δράμα, όπου 52χρονος αστυνομικός δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, αναφορικά με την ψυχολογική υποστήριξη που φέρεται να είχε αναζητήσει το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αστυνομικός είχε απευθυνθεί στον ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν μόνο δύο ιδιωτικές συνεδρίες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στις συναντήσεις αυτές δεν αναφέρθηκαν περιστατικά κακοποίησης, απειλές, αυτοκτονικές σκέψεις ή οποιαδήποτε άλλη ένδειξη βίαιης συμπεριφοράς που θα μπορούσε να προϊδεάσει για την τραγική εξέλιξη.

Μετά τις δύο συνεδρίες, τόσο ο 52χρονος όσο και η 45χρονη αστυνομικός παραπέμφθηκαν σε ιδιώτη ψυχίατρο για περαιτέρω παρακολούθηση. Ο ψυχίατρος φέρεται να είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ψυχική κατάσταση ή τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει πληροφορίες από τον ιδιώτη ψυχίατρο σχετικά με τα συμπεράσματα της παρακολούθησης ή τυχόν ενδείξεις που είχε διαπιστώσει κατά τη διάρκεια των συνεδριών με το ζευγάρι.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
19 ΣΧΟΛΙΑ

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