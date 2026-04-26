Χαρά σχεδόν για όλους, νίκη για το ποδόσφαιρο και θλίψη για την… απόδραση του Μάκη

Και σίγουρα η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων, πλην ΠΑΟΚ, χάρηκαν που ο μεγάλος νικητής ήταν το αουτσάιντερ. Ο ΟΦΗ 39 χρόνια μετά κατέκτησε για δεύτερη φορά το κύπελλο Ελλάδος. Είναι πάνω από όλα ένας θρίαμβος για τον ΟΦΗ, την διοίκηση του, τον προπονητή του, τους παίκτες και φυσικά τους φανταστικούς οπαδούς του που πίστεψαν και ακολούθησαν την ομάδα τους κάνοντας τρομερή εξέδρα στον Βόλο.Είναι όμως μια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας. Μια επαρχιακή ομάδα απέκλεισε την ΑΕΚ σε μονό νοκ άουτ αγώνα μέσα στη Φιλαδέλφεια, απέκλεισε την ομάδα που αναστάτωσε το πρωτάθλημα με διπλό μέσα στη Λιβαδειά και στον τελικό νίκησε τον ΠΑΟΚ που εκτός του ότι είναι ο… ΠΑΟΚ είχε κι αυτός αποκλείσει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μια επαρχιακή ομάδα κέρδισε το κύπελλο και μαζί εξασφάλισε θέση σε League Phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι ωραία πράγματα αυτά…Για τον ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Έχασε τον πρώτο τίτλο και κανείς δεν πιστεύει πως μπορεί να κερδίσει τον άλλο, τον… μεγάλο, με 8 και 3 πόντους πίσω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό με μόνο 4 αγώνες να απομένουν. Αντικειμενικά και χωρίς πολλές αναλύσεις η θέση που φαίνεται πως θα καταλήξει ο ΠΑΟΚ είναι η τρίτη που στα Ευρωπαϊκά εισιτήρια είναι η τέταρτη.Και το χειρότερο για αυτόν είναι πως αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως δείχνουν θα χάσει όπως φαίνεται και τον Λουτσέσκου που τα 4 τελευταία χρόνια τον κρατάει σχεδόν μόνος του ιδίως από τότε που έγινε πρόεδρος της ΕΠΟ ο Γκαγκάτσης πράγμα που όπως φαίνεται δεν έχει χωνέψει ο Ρουμάνος αν κρίνουμε από το πως τον αντιμετώπισε στην χειραψία των μετάλλων του τελικού. Αν δεν υπάρξει… “ανάσταση” στις 4 τελευταίες αγωνιστικές που βέβαια πρέπει να συνδυαστεί και με κατάρρευση ΑΕΚ και Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ θα έχει κάνει το πιο θεαματικό ξεφούσκωμα των τελευταίων ετών με δεδομένο πως μιλάμε για ομάδα που για μήνες αυτοαποκαλούταν η… καλύτερη στην Ελλάδα.Παρεμπιπτόντως η χειρότερη στιγμή του τελικού ήταν ο τρόπος που αποχώρησε ο πρόεδρος της ΕΠΟ την ώρα που έρχονταν στην εξέδρα οι κυπελλούχοι Ελλάδος. Η διαρροή της ΕΠΟ έλεγε πως είχε συμφωνηθεί πως αν πάρει ο ΟΦΗ το κύπελλο θα το δώσει στην ομάδα της Κρήτης ο Τζώρτζογλου ενώ στον ΠΑΟΚ θα το έδινε ο Μάκης. Το πιστεύω. Μου φαίνεται λογικό, συμβαίνουν αυτά ιδίως αν ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι πρώην υπάλληλος του ΠΑΟΚ ενώ ο Τζώρτζογλου είναι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου.Άλλο αυτό όμως κι άλλο να είναι είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ έτοιμος να… κλάψει και να μην μείνει ούτε καν για να δώσει το χέρι στους κυπελλούχους. Η εικόνα να αποχωρεί ο πρόεδρος της ΕΠΟ μαζί με τον… ΠΑΟΚ όταν πήρε το μετάλλιο κι ο τελευταίος από την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν θλιβερή. Παρότι δίνει μεγάλη σημασία στο επικοινωνιακό η αλήθεια είναι πως ο πρόεδρος της ΕΠΟ εκτίθεται και μάλιστα χωρίς λόγο. Εκτός αν κάπως έτσι ξεκίνησε ο… προεκλογικός αγώνας και το καλοκαίρι θα ψάχνουμε για πρόεδρο στην ΕΠΟ. Γιατί και οι εκλογές μπορεί να έρθουν πιο σύντομα από ότι περιμένουμε. Όχι στην… ΕΠΟ.Αυτή ήταν η τελευταία διακοπή για το πρωτάθλημα. Αρχίζει και συνεχίζεται χωρίς ανάσα. Από 3 εώς 17 Μαΐου θα έχουν παιχτεί οι τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές που θα κρίνουν το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ κατάφερε με το σπαθί της να έχει τον πρώτο λόγο και μια καλή διαφορά. Όμως δεν έχει κερδίσει τίποτα. Μόνο την εμπιστοσύνη των οπαδών της. Αν συνεχίσει με τον τρόπο που κέρδισε τον κόσμο της θα κερδίσει και τον τίτλο…