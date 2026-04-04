Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική μάχη χωρίς να φοβάται κανέναν

Ας αφήσουμε όμως το μέλλον. Αρχίζει τα πλέι-οφ στο πιο… συναρπαστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης μετά το περυσινό διάλειμμα που όλοι ήξεραν τον πρωταθλητή τέτοια μέρα πριν την πρώτη αγωνιστική. Τώρα το μόνο που ξέρουμε είναι πως δεν θα πάρει τον τίτλο ο Παναθηναϊκός. Οι άλλοι τρεις είναι μέσα όσο δεν πάει. Οι δύο που όλοι περίμεναν από την πρώτη αγωνιστική και η ΑΕΚ που ξεπέρασε τις προσδοκίες ως καινούργια ομάδα που ξεκίναγε ως τέταρτη μετά από μια καταστροφική σεζόν.Τερμάτισε πρώτη μετά την υπέροχη τελευταία αγωνιστική και με 2 και 3 πόντους διαφορά δείχνει έτοιμη να παλέψει για να μείνει στην κορυφή ως το τέλος. Παράλληλα κυνηγάει και το Ευρωπαϊκό όνειρο. Έχει κάνει σχεδόν τα πάντα τέλεια ως τώρα. Όμως από την Κυριακή στο Καραϊσκάκη αρχίζουν οι μεγάλες δοκιμασίες. Και το κυνήγι της ουσίας. Η τρίτη θέση θα είναι η τελευταία σε αυτά τα πλέι οφ εκτός αν την πάρει με κάποιο τρόπο ο Παναθηναϊκός. Όμως η ομάδα του Νίκολιτς δεν έκανε τόσο κόπο ως εδώ για να μείνει τελευταία…Για να φτάσει η ΑΕΚ να μπαίνει πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά, στα πλέι οφ και να συνεχίζει στους 8 της Ευρώπης χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια που άρχισε πριν η μπάλα κυλήσει στο χορτάρι σε επίσημα παιχνίδια. Αρχικά η επιλογή του Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς για προπονητή που στηρίχτηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Μια δύσκολη απόφαση που δεν έγινε για να μην… μπορεί κανείς να πει τίποτα αλλά με πίστη στην ουσία της επιλογής. Ένας προπονητής που το όνομα του δεν ξεσήκωσε θύελλα ενθουσιασμού. Με πολύ μεγάλο συμβόλαιο και εξαγορά από ομάδα αντικειμενικά… πλουσιότερη από την ΑΕΚ. Στο μυαλό όμως του Ριμπάλτα δεν ήταν ρίσκο. Ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για την δουλειά. Η δικαίωση είναι μεγαλύτερη ίσως κι από όσο περίμενε ο ίδιος…Ότι κι αν γίνει στο φίνις του πρωταθλήματος και του conference league από τον πρώτο κιόλας χρόνο του Νίκολιτς στην ΑΕΚ μπήκαν πολύ γερές βάσεις. Ήδη αποδίδουν όμως μπορούμε να αισιοδοξούμε για ακόμη λαμπρότερο μέλλον τις επόμενες σεζόν. Οχι μόνο γιατί βγήκε η επιλογή προπονητή αλλά και λόγω του κορμού ομάδας που φτιάχτηκε με εννέα παίκτες, εκ τω οποίων τέσσερις φετινές μεταγραφές, να είναι σχεδόν αναντικατάστατοι στην ενδεκάδα και για την επόμενη σεζόν και με πολλούς συμπληρωματικούς παίκτες στις περισσότερες θέσεις που επίσης έχουν μέλλον στην ομάδα.Η ΑΕΚ σε όποια θέση κι αν τερματίσει και όποτε κι αν ξεκινήσει τα Ευρωπαϊκά της παιχνίδια θα έχει σίγουρα ευκολότερη δουλειά στον σχεδιασμό και την ενίσχυση από αυτή που είχε το καλοκαίρι του 2025. Με τον Ριμπάλτα να έχει δώσει ήδη τα διαπιστευτήρια του και να έχει με τον Νίκολιτς την συνεργασία που ονειρεύεται κάθε ομάδα για τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή της. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει δείξει από την πρώτη μέρα που ήρθε πως το μόνο πρόβλημα που δεν υπάρχει στην ΑΕΚ είναι το οικονομικό ενώ ωριμάζει ως διοικητικός ηγέτης πολύ πιο γρήγορα από όσο περίμεναν οι περισσότεροι.Το μέλλον διαφαίνεται λαμπρό. Όμως και στο παρόν που μας ενδιαφέρει και την Κυριακή μπαίνει στην κρισιμότερη φάση του το σίγουρα είναι ένα. Η ΑΕΚ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ. Δεν ζηλεύει κανέναν. Και μπαίνει στη μάχη ως πρωτοπόρος και όσο φαβορί είναι και οι άλλοι δύο που έχουν και το πλεονέκτημα μα ελέγχουν τους θεσμούς του ποδοσφαίρου. Όλα όμως πιστεύουμε πως θα κριθούν στο γήπεδο. Κι εκεί η ΑΕΚ έχει αποδείξει πως μπορεί τα πάντα…