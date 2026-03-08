Περιμένει αραχτή και μόνη στην κορυφή η ΑΕΚ στη χώρα που το var διορθώνει τις… σωστές αποφάσεις

Στην κορυφή και σε αναμονή για να μάθει το βράδυ αν θα έχει έναν ή κανέναν συγκάτοικο. Όπως ακριβώς την περίμεναν όσοι πήγαν στη Νέα Φιλαδέλφεια και την γέμισαν και όσοι έβλεπαν από τα σπίτια ή οπουδήποτε αλλού. Οι τρεις βαθμοί δεν ήταν το απόλυτο ζητούμενο. Ήταν ακόμη παραπάνω… Και ήρθαν. Κάποιοι απογοητεύτηκαν, κάποιοι περίμεναν κάτι παραπάνω από την… διαιτητική ομάδα όμως η ΑΕΚ πέτυχε αυτό που πρόσφατα δεν μπόρεσε να κάνει ο Ολυμπιακός παρότι έπαιζε με έναν Λεβαδειακό που μόνο χάνει από τότε και τον άφησαν και με ένα παίκτη λιγότερο για να του το κάνουν πιο εύκολο. Έτσι η ΑΕΚ θα έχει όφελος ότι και να γίνει το βράδυ στο Φάληρο ενώ με το 0-0 στην Τούμπα δεν είχε αλλάξει η βαθμολογία. Αράζουμε λοιπόν στους καναπέδες και αναμένουμε. Δεν εξασφαλίζει τίποτα μια διαφορά δύο ή τριών πόντων αλλά είναι όμορφο να την έχεις υπέρ σου…Κάθε παιχνίδι της ΑΕΚ είναι εκτός από υπέροχη εμπειρία είναι, τώρα τελευταία, κι ένα μάθημα. Χθες μάθαμε έναν κανονισμό που ή τον αγνοούσαμε ή ανακαλύφθηκε για να δικαιολογηθεί κάτι αδικαιολόγητο. Όταν η μπάλα χτυπάει στο έδαφος και μετά στο χέρι που είναι σε… φυσιολογική θέση, ανοικτό σαν το… άγαλμα του Ιησού στο Ρίο, τότε δεν είναι πέναλτι. Με έναν αστερίσκο που παραπέμπει στην εξήγηση: Όταν γίνεται από αντίπαλο της ΑΕΚ στην μεγάλη του περιοχή…Υπάρχει όμως και χειρότερο από αυτή την ερμηνεία που σίγουρα στην πορεία θα αλλάξει ως αφήγημα όπως είχε γίνει με το γκολ που είχε ακυρωθεί για φάουλ του Ζοάο Μάριο και την επόμενη μέρα ανακαλύφθηκε χέρι. Εννοείται ανύπαρκτο. Το χειρότερο είναι πως ο Ευαγγέλου έκανε πάλι αυτό που φέτος είναι η μάστιγα και έχει κάνει το var να αλλάξει χρήση και στην Ελλάδα που νίκησε το… παραποδόσφαιρο αντί να διορθώνει την αδικία εννίοτε να την προκαλεί! Στοχευμένα. Ο Ευαγγέλου οδήγησε τον Πολυχρόνη με επιλεγμένο πλάνο από την σωστή απόφαση στην εντελώς λάθος. Μετέτρεψε ένα κανονικό πέναλτι και κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακα σε ελεύθερο και κίτρινη κάρτα στο θύμα! Που στοϊκά δέχτηκε την μοίρα του…Ο πολύ καλός τερματοφύλακας της Λάρισας που επανήλθε αφού εξέτεισε την… ποινή του για το Λάρισα - ΠΑΟΚ 1-1 μαζεύει τα χέρια και πολύ έξυπνα με το αριστερό πόδι πετάει κάτω τον Ελίασον που δεν έχει κανένα λόγο να πέσει έχοντας ξεπεράσει το τελευταίο εμπόδιο πριν το γκολ. Υπάρχει πλάνο που μπορεί όποιος θέλει να το δει στα highlights και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα αυτό που γράφω. Αυτό το πλάνο δεν το έδειξε ο Ευαγγέλου στον Πολυχρόνη. Αντίθετα του έδειξε μόνο τα πλάνα που φαίνεται μια επαφή με τα χέρια που πράγματι θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ανεπαίσθητη ώστε να τον οδηγήσει να θεωρήσει την πτώση… θέατρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.Το έχει ξαναπάθει η ΑΕΚ, έγινε και σε βάρος του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο. Έτσι γράφεται η ιστορία στο πρωτάθλημα 2025-2026 στην Ελλάδα όμως η ΑΕΚ καταφέρνει να είναι εκεί που δεν την περίμεναν. Πρέπει με καθαρό μυαλό να συνεχίσει να τους βάζει δύσκολα. Έμειναν 2+6. Τα δύο με Έλληνες διαιτητές και χειριστές var και μετά με ξένους που δυστυχώς ο Μάκελι θα μας θυμίζει πάντα πως δεν αποτελούν εγγύηση για τίποτα πλην του ότι δεν θα έχουν οι παίκτες της ΑΕΚ τις διπλάσιες κάρτες. Ναι δεν ήταν τρομερή η ΑΕΚ χθες. Αλλά νίκησε με γκολ από το 5 χωρίς να κινδυνεύσει ποτέ και δεν καθάρισε νωρίτερα επειδή δεν μπόρεσε να βάλει την μπάλα μέσα ούτε με πέναλτι, το μόνο από τα τρία που δόθηκε και δεν ακυρώθηκε. Θα γίνει και ποδοσφαιρική ανάλυση αλλά υπάρχουν προτεραιότητες…