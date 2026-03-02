Ο ορισμός του never give up και οι γκρίζες ζώνες που για τους άλλους είναι… χρυσές

Κλείσιμο

Την ημέρα που ο λαός της έγραψε ιστορία κάνοντας την μεγαλύτερη μετακίνηση που έχει γίνει ποτέ σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων από την έδρα της ομάδας, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να νικήσει. Η ιστορία όμως γράφτηκε και δεν αλλάζει και αυτή η Κυριακή θα μείνει για πάντα όταν ο αγώνας και το αποτέλεσμα του θα έχουν ξεχαστεί. Μπορεί όμως να μείνει στην ιστορία και το γκολ του Ρέλβας στην τελευταία φάση του αγώνα όταν η ήττα έμοιαζε πια δεδομένη. Ποτέ δεν ξέρεις τι ρόλο μπορεί να παίξει ο ένας βαθμός στην τελική έκβαση του πρωταθλήματος. Αυτό όμως που θα παίξει σίγουρα ρόλο στην συνέχεια της προσπάθειας της ομάδας του Νίκολιτς είναι ο τρόπος που μπήκε το γκολ.Δεν εννοώ την εκπληκτική εκτέλεση του Ρέλβας, που υπενθυμίζω πως κάποιοι έλεγαν πως ήταν… ύποπτο πως η ΑΕΚ τον αγόρασε 3,2 εκατ. ενώ είχε τον… Μήτογλου, αλλά το πως έφτασε η μπάλα στον Πορτογάλο… στόπερ-δεκάρι. Ο Γιόβιτς, ο Βίντα και ο Βάργκα κέρδισαν τρεις κεφαλιές μέσα στην περιοχή του Βόλου στην τελευταία φάση του αγώνα με όλους τους αντιπάλους εκεί μέσα. Με την κούραση αλλά κυρίως την απογοήτευση της 98λεπτης προσπάθειας που έμοιαζε εντελώς χαμένη να βαραίνει. Ιδίως η προσπάθεια του Βάργκα είναι συγκινητική, σχεδόν υπεράνθρωπη για το χρονικό σημείο και τον τρόπο που ορμάει στον αέρα για να κρατήσει την κατοχή με τον αμυντικό σε πολύ καλύτερη θέση.Αξίζει να το ξαναδείτε για να προσέξετε την προσπάθεια, ιδίως του Ούγγρου που μετατρέπει μια χαμένη κεφαλιά σε ασίστ. Αξίζει να μένουμε σε αυτά γιατί αν υπάρχει μια απαίτηση στην ιστορία του ποδοσφαίρου από όλους τους ποδοσφαιριστές είναι να δίνουν το 100% των δυνάμεων του όσο παίζουν. Σε αυτή την φάση που έφερε το 2-2 όλοι έδωσαν λίγο παραπάνω από αυτό. Το never give up αυτής της ομάδας βρήκε τον ορισμό του σε αυτό το γκολ. Και έτσι πρέπει να συνεχίσει…Ήταν ένα ματς από αυτά που λες πως στράβωσαν και δεν ίσιωσαν ποτέ. Η ΑΕΚ έφαγε δυο γκολ από μια ομάδα που σχεδόν δεν επιτέθηκε. Δυο γκολ με μεγάλα λάθη. Ο Ρότα ρίσκαρε για να μην χάσει μια κατοχή και τελικά μια παντελώς ακίνδυνη φάση κατέληξε σε γκολ του αντιπάλου. Η ΑΕΚ ισοφάρισε με την γκολάρα του Βάργκα και στο ημίχρονο θα πήγαινε μπροστά στο σκορ αν ο Παπαδόπουλος δεν φώναζε τον Τσιμεντερίδη για να πάρει πίσω το πέναλτι. Πράγματι είναι χέρι στήριξης όμως η αλήθεια είναι πως με φυσική ροή βέβαια ο παίκτης του Βόλου σέρνει δυο μέτρα την μπάλα με το… χέρι στήριξης.Μπορούσε λοιπόν σε αυτή την γκρίζα ζώνη να δωθεί πέναλτι στην ΑΕΚ και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την ελληνική διαιτησία στην εποχή του Var. Το πέναλτι αυτό δεν δόθηκε. Στην Τούμπα υπάρχει ένα ξεκάθαρο πάτημα αμυντικού του ΠΑΟΚ στον Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή στο 79ο λεπτό. Είναι ένα πέναλτι πολύ πιο πέναλτι από αυτό που έδωσε ο Μάκελι και στέρησε από την ΑΕΚ τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο ορισμός του πέναλτι var όπως το έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Εξετάστηκε και δεν δόθηκε ποτέ.Καθαρό πάτημα που αν το δει ο διαιτητής εκτός περιοχής δίνει ακόμη και κίτρινη κάρτα μαζί με το φάουλ. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία με τις γκρίζες ζώνες που για την ΑΕΚ είναι γκρίζες και για τους βασικούς ανταγωνιστές της… χρυσές.Ας επιστρέψουμε όμως στα… στραβά. Η ΑΕΚ μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον… Νίκολιτς που απέβαλε ο… γλωσσομαθής Τσιμεντερίδης και ενώ έχει τον απόλυτο έλεγχο δέχεται δεύτερο γκολ από μια απερισκεψία του Πήλιου. Ένα πέναλτι που βέβαια είδαν πεντακάθαρο όσοι ακόμη μας πρήζουν για την σφαγή του… Ολυμπιακού όταν ο Μασούρας έκανε με αυτόν ακριβώς τον τρόπο κοντρόλ και έβαλε γκολ που ακύρωσε ο ξένος διαιτητής στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ 1-2 το 2024 στο Καραϊσκάκη. Πριν όμως το απίστευτο λάθος του Πηλίου υπάρχει φάουλ στον Βίντα.Ένα φάουλ όπως τα πάρα πολλά που δόθηκαν σε βάρος της ΑΕΚ, και κάποια υπέρ της, και έκοβαν συνεχώς τον ρυθμό του αγώνα γεγονός πράγμα που ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα του Νίκολιτς. Το συγκεκριμένο δεν δόθηκε παρότι βγήκε και νοκ άουτ ο Βίντα από την φάση όταν η μπάλα επέστρεψε στην περιοχή της ΑΕΚ και τελικά κατέληξε σε γκολ σε βάρος της. Από το πουθενά η ΑΕΚ ξαναμπήκε στο άγχος του να θέλει δύο γκολ.Πέτυχε το πρώτο με τον Βάργκα πάλι που θα έπαιρνε το ματς μόνος του. Ακυρώθηκε σωστά από το var για πόντους. Είχε δύο δοκάρια, το ένα αυτό του Γιόβιτς πήγε εκεί από την… απόκρουση της χρονιάς του Σαμπάνη. Και αποκορύφωμα με δυο φάσεις var, τραυματισμούς και αλλαγές μόνο 7 λεπτά καθυστέρηση όταν 5-6 ήταν μόνο το πέναλτι του Βόλου. Ήρθε η θεία δίκη τουλάχιστον με το γκολ του Ρέλβας. Οι δύο βαθμοί χάθηκαν όμως. Στα λάθη και τις… γκρίζες ζώνες. Ο πόλεμος όμως συνεχίζεται. Με το “νάτοι νάτοι” οι πρωταθλητές στο τέλος να ακούγεται τόσο δυνατά και όμορφα. Και… never give up!