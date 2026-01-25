Το έβδομο 1-0 που σημαίνει πρωταθλητισμός και αυτά που απαγορεύεται να ξανακάνει η ΑΕΚ

Ιδίως μέσα στην Τρίπολη που όπως και να είναι αγωνιστικά κάθε χρόνο κάνει τις κηδείες της. Μην ξεχνάμε πως ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει δύο βαθμούς ήδη φέτος σε ματς που προηγήθηκε 3-1 με δύο πέναλτι επιεικώς χαζά για οποίον θυμάται. Δυστυχώς εκείνος ο περίεργος Ισπανός του Αστέρα που τα έκανε έφυγε πριν λίγες μέρες για την… Ρωσική Πρέμιερ Λιγκ και δεν προλάβαμε μήπως έκανε κανένα και χθες ώστε να είναι πιο ήρεμο το βραδάκι. Ηταν επιρρεπής το παιδί…Ατυχία η… απουσία Φερνάντες αλλά μεγάλη τύχη η… παρουσία του 1 και του 9 στην ενδεκάδα της ΑΕΚ. Ο Λούκα ζωγράφισε μάλλον… τσαντισμένος επειδή θα διάβασε κάποιους σοφούς που έλεγαν πως τα τρία από τα τέσσερα ήταν… εύκολα και είπε να το βάλει έτσι χθες. Ο Θωμάς από την άλλη έβγαλε ένα… παιδάκι από τη θάλασσα όταν άρχισε το κύμα, απεγκλώβισε ένα σκυλάκι από σπίτι που άρχισε να καίγεται, τράβηξε μια κοπέλα από τις γραμμές λίγο πριν περάσει το τρένο… Σε ποδοσφαιρικούς πάντα όρους φόρεσε την κάπα του σούπερ ήρωα με ένα μεγάλο φωτεινό 1 στην πλάτη και μας έφτιαξε το Σαββατοκύριακο και όλη την εβδομάδα. Και σταματάω κάπου εδώ μην τους ματιάσω και τους δύο γιατί έρχεται ο Ολυμπιακός…Εγινε το 2 στα 2 μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό και όπως τον ξέρουμε λίγο πλέον τον Μάριο βλέπω με νίκη επί του Ολυμπιακού εκτός από τα 400 που βάσει μονομερούς συμφωνίας θα πάνε στο χιόνι να φωνάζει κι ο… ίδιος «μπόνους μπόνους» μετά το ματς. Και να τα δίνει! Ενδιάμεσα θα έχει δώσει βέβαια και κάτι… εκατομμύρια ακόμη για το χαφ που θέλει και θα πάρει ο Νίκολιτς. Απλή παρένθεση. Βέβαια για να έρθει η τρίτη νίκη την άλλη Κυριακή στα Φιλαδέλφεια θα πρέπει να έχει η ΑΕΚ το 1 και το 9 σε ίδια φόρμα και επιπλέον αρκετά πράγματα που έλειψαν χθες αφού άλλο Αστέρας άλλο Ολυμπιακός.Σίγουρα η τελευταία εντύπωση είναι αυτή που συχνά μένει στο ποδόσφαιρο ιδίως τις πρώτες ώρες μετά τα τα ματς. Η ΑΕΚ τελείωσε το παιχνίδι απαίσια με αποκορύφωμα το γλίστρημα του Ελίασον σε κατάσταση 3 εναντίον 2 και με τον τερματοφύλακα να…λείπει. Κάτι αντίστροφο πχ είχε γίνει με την Κραιοβα ανάποδα. Ξεχασαμε τότε τι προηγήθηκε και αφεθήκαμε στο μεθύσι της χαρας. Και καλα κάναμε! Το θετικό όμως είναι πως και στα δύο σενάρια ο νικητής ήταν ο ίδιος. Η ΑΕΚ! Με το έβδομο φετινό 1-0 στο πρωτάθλημα η ομάδα ανέβηκε στην κορυφή με αγώνα περισσότερο. Αυτά τα 1-0 πολλές φορές φέρνουν τα πρωταθλήματα. Η ΑΕΚ δεν ήταν και δεν είναι φαβορί. Ομως αυτά τα 7 παραπάνω γκολ που μεταφράζονται σε 14 παραπάνω βαθμούς είναι τεράστια ιστορία. Άλλωστε ποιος θα έλεγε όχι αν τα 1-0 γίνουν 8 την επόμενη Κυριακή κατά τις 11 το βραδάκι…Σίγουρα θα φώναζαν ένα μεγάλο ΝΑΙ οι υπέροχοι Ενωσιτες που έκαναν τον Θεόδωρος Κολοκοτρωνης… Αγια Σοφιά! Πάω κάθε χρόνο στην Τρίπολη, νομίζω χθες είχαμε τον περισσότερο από ποτέ. Βράδυ Γενάρη στην Τρίπολη ε; Οχι κάποιο ανοιξιάτικο μεσημεράκι. Οτι και να πεις για τον γηπεδικό κόσμο της ΑΕΚ εντός και εκτός είναι λίγο. Να περάσουν οι μέρες να μαζευτούμε ξανά. Για το 1-0 ή ότι άλλο έρθει…Πάντα οφείλουμε να βλέπουμε και να κρίνουμε όλο το παιχνίδι. Η ΑΕΚ θα μπορούσε να έχει ένα καθαρό και άνετο 2-0 από ημίχρονο και στο δεύτερο να βλέπαμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν κινδύνευσε καθόλου ενώ η ίδια είχε το γκολ - ποίημα, την τεράστια ευκαιρία του Βαργκα και άλλες δύο μεγάλες ευκαιρίες νωρίτερα. Επίσης το πρώτο δεκαπεντάλεπτο ήταν καταιγιστικό. Ο προβληματισμός μου παρεμπιπτόντως για αυτό το 15λεπτο είναι πως δεν βγήκε καθαρή ευκαιρία. Επίσης το ότι κέρδισε 6-7 κόρνερ και δεν βγήκε φάση. Και το ακόμη χειρότερο ότι έγινε κάτι πολύ πολύ σπάνιο για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Από δικά της κόρνερ βγήκαν δύο άμεσες επιθέσεις του Αστέρα. Εκεί νομίζω πώς άρχισε να αλλάζει το μομεντουμ του αγώνα από ισοπέδωση σε ισορροπία. Δεν κατέληξαν σε ευκαιρία αλλά αν κάτι πρέπει να… απαγορευτεί από τα αρνητικά που είδαμε χθες είναι το να ξαναγίνει κάτι τέτοιο…Το να χαθεί ο έλεγχος σε κάποια διαστήματα και να βγάλει ο αντίπαλος δύο τεράστιες ευκαιρίες με την γενικότερη εικόνα να είναι για κάνεις τον… Σταυρό σου όπως έγινε χθες από το 65 και μετά γίνεται στο ποδόσφαιρο. Και θα ξαναγίνει. Λίγο ο αντίπαλος που από την πρώτη μέρα με τον Ρασταβατς δείχνει να αποκτά μέταλλο, λίγο οι αλλαγές που ήταν σωστές αλλά δεν βοήθησαν, λίγο οι κάρτες που κατά… σύμπτωση βγήκαν όλοι σε παίκτες που ήταν στο όριο… Πάμε παρακάτω. 3 points, clean sheet. Ας απολαύσουμε το υπόλοιπο της Κυριακής…