Η μεταρρύθμιση στο στράτευμα

• ανωτατοποιούνται οι παραγωγικές σχολές υπαξιωματικών,

• αναβαθμίζεται το πρόγραμμα σπουδών,

• οριοθετείται με σαφήνεια ο ρόλος τους,

• ενισχύονται οι προοπτικές εξέλιξης,

• αναγνωρίζεται επίσημα η επαγγελματική τους ταυτότητα.

Με συντονισμένες παρεμβάσεις στο βαθμολόγιο, στο μισθολόγιο, στη θεσμική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, στο μοντέλο θητείας και εφεδρείας, αλλά κυρίως στο σύστημα ιεραρχίας και αξιολόγησης, το νομοσχέδιο εισάγει μια νέα, πιο ορθολογική πραγματικότητα για τις Ένοπλες Δυνάμεις.Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας πέραν των άλλων, βρίσκονται τρεις αλληλένδετες και εξαιρετικά κρίσιμες παρεμβάσεις. Η αποκατάσταση της ισορροπίας στην ιεραρχική πυραμίδα και η αντιμετώπιση της αντιστροφής της επιτερίδας, η αναβάθμιση και θεσμική ενδυνάμωση του Σώματος Υπαξιωματικών και η θέσπιση ενός νέου, αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης και προαγωγών.Η αντιστροφή της επετηρίδας αποτέλεσε για χρόνια μια από τις πιο επιβαρυντικές στρεβλώσεις του συστήματος προσωπικού. Η υπερσυγκέντρωση αξιωματικών προερχόμενων από υπαξιωματικούς σε βαθμούς και επιτελικές θέσεις που παραδοσιακά προορίζονταν για αποφοίτους παραγωγικών σχολών δημιούργησε μια τεχνητά φουσκωμένη πυραμίδα. Η εξέλιξη γινόταν χωρίς ξεκάθαρη αντιστοίχιση καθηκόντων και προσόντων, με αποτέλεσμα να θολώνουν οι επαγγελματικοί ρόλοι, να υποβαθμίζεται η συνοχή της διοίκησης και να υπονομεύεται η αξιοκρατία.Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει μεθοδικά σε αυτή τη δυσλειτουργία. Με επανακαθορισμό των βαθμών, ξεκάθαρη οριοθέτηση της βαθμολογικής εξέλιξης και σύγχρονη αντιστοίχιση καθηκόντων, δημιουργεί επιτέλους μια πραγματική, λειτουργική πυραμίδα στελεχών. Επαναφέρει την ισορροπία μεταξύ των αξιωματικών προέλευσης παραγωγικών σχολών και εκείνων που εξελίσσονται από το Σώμα Υπαξιωματικών, διασφαλίζοντας ότι κάθε κατηγορία κατέχει τον ρόλο που της αντιστοιχεί θεσμικά και επιχειρησιακά.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αναβάθμιση του ρόλου του Σώματος Υπαξιωματικών, ενός κρίσιμου κρίκου στην επιχειρησιακή αλυσίδα των Ενόπλων Δυνάμεων. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, αναγνωρίζεται θεσμικά η ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση, υπηρεσιακή ανέλιξη και ουσιαστική συμμετοχή των Υπαξιωματικών στη λήψη αποφάσεων σε τακτικό επίπεδο. Η ενίσχυση αυτού του Σώματος , όχι μόνο με αριθμητική επάρκεια αλλά και με πραγματικές αρμοδιότητες αποτελεί βασικό θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων στο πεδίο. Η χώρα μας εναρμονίζεται με όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ.Το Σώμα Υπαξιωματικών αποτελεί την ραχοκοκαλιά των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι το προσωπικό που κρατά σε καθημερινή βάση τη λειτουργία των μονάδων, διαχειρίζεται κρίσιμες τεχνικές, επιχειρησιακές και διοικητικές αρμοδιότητες και συνδέει αποτελεσματικά την ανώτερη διοίκηση με το υπόλοιπο προσωπικό. Με το νέο νομοσχέδιο:Η αναβάθμιση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια ηθική ή τυπική αναγνώριση, είναι ουσιαστική επένδυση στη λειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η χώρα χρειάζεται υπαξιωματικούς με υψηλή τεχνική κατάρτιση, πλήρη θεσμική κατοχύρωση και σαφή διαδρομή εξέλιξης και το νομοσχέδιο έρχεται να το διασφαλίσει. Αναγνωρίζεται επιτέλους ,ο κρίσιμος και πολύ σημαντικός ρόλος του υπαξιωματικού.Το νέο πλαίσιο αξιολόγησης λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο μοντέλο σταδιοδρομίας. Η αξιολόγηση γίνεται πλέον με αντικειμενικά, μετρήσιμα κριτήρια, σύνδεση προαγωγών με πραγματική απόδοση, σαφή διαδικασία ανατροφοδότησης και ενθάρρυνση της δια βίου εκπαίδευσης.Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα δεν διορθώνει μόνο τις προηγούμενες ανισορροπίες διασφαλίζει ότι δεν θα επαναληφθούν. Η αξιοκρατική εξέλιξη γίνεται ο βασικός πυλώνας της νέας δομής.Η συνδυαστική εφαρμογή αυτών των τριών μεταρρυθμίσεων , ιεραρχική ισορροπία, αναβάθμιση υπαξιωματικών και αξιοκρατική αξιολόγηση διαμορφώνει ένα σύστημα προσωπικού σύγχρονο, λειτουργικό και δίκαιο. Ένα σύστημα που αντανακλά τις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και προσφέρει στα στελέχη σαφή προοπτική, σταθερότητα και αναγνώριση.Το νομοσχέδιο, με αυτές τις παρεμβάσεις, επιτυγχάνει κάτι πολύ σημαντικό. Οικοδομεί ένα σταθερό πλαίσιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις της νέας εποχής , πιο αποτελεσματικές, πιο δίκαιες και πιο προσαρμοσμένες στις προκλήσεις του αύριο.