Λευτέρης Ελευθερίου στο Gala για το διαζύγιό του: Συνέβη πριν από τρία χρόνια, δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε
Λευτέρης Ελευθερίου στο Gala για το διαζύγιό του: Συνέβη πριν από τρία χρόνια, δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε
Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον, είπε ο ηθοποιός για το τέλος της σχέσης του με την Τατιάνα Καλαντζή μετά από 22 χρόνια
Έπειτα από 22 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών, ο Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε ότι έχει χωρίσει εδώ και τρία χρόνια με την Τατιάνα Καλαντζή, τονίζοντας ότι δεν επιθυμούσαν να δημοσιοποιήσουν την είδηση νωρίτερα.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική του ζωή και τα δύο παιδιά του, που βρίσκονται στην εφηβεία. Σε συζήτηση για το εάν προστατεύει ιδιωτικά ζητήματα, ο Λευτέρης Ελευθερίου τόνισε ότι οριοθετεί τι θα μοιραστεί με τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις φήμες περί διαζυγίου που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε για την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τη μητέρα των παιδιών του: «Δεν είναι ότι την προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».
Σε άλλο σημείο μίλησε για τα παιδιά του και ειδικότερα για το εάν έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα ότι ο πατέρας τους είναι δημόσιο πρόσωπο: «Ναι, βέβαια. Εγώ έγινα δημόσιο πρόσωπο παράλληλα με τη γονεϊκότητα. Η αλήθεια είναι ότι είχα backround δέκα χρόνων σε γκρουπ και άλλων δέκα σε θεατρική ομάδα και κατανόησα πάρα πολύ γρήγορα τι σημαίνει για τον καθένα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οπότε, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, φρόντισα να γίνουν εκείνα το επίκεντρο της προσοχής μου. Δεν θέλησα ποτέ να τα αφήσω να σκεφτούν ότι ο πατέρας τους είναι διάσημος και ότι αυτό έχει κάποια σημασία. Το γείωνα όλο αυτό, το κρατούσα σε χαμηλούς τόνους. Οπότε ξέρουν ότι κάνω κάποια δουλειά που αναγκαστικά με κάνει δημόσιο πρόσωπο και μέχρι εκεί. Εξ ου και παρότι έγινα διάσημος την περίοδο που τα social έφεραν πολύ προς τα έξω τα οικογενειακά έσω των δημόσιων προσώπων, εγώ προσπάθησα να το αποφύγω. Όχι ότι κατηγορώ ή κρίνω εκείνους που το κάνουν, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο».
Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγός του, Τατιάνα Καλαντζή έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Μυρσίνη και έναν γιο, τον Ιάσωνα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Λευτέρης Ελευθερίου είχε αναφέρει ότι με την πρώην σύζυγό του είχαν πάει σε σύμβουλο γάμου. Μιλώντας τον Απρίλιο του 2024 στο «Mega Καλημέρα» είχε πει: «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί σχεδόν 21 χρόνια. Γνωριστήκαμε στη σχολή και δέθηκα πολύ με τη σύζυγό μου, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έχουμε συμβουλευτεί με τη σύζυγό μου σύμβουλο γάμου, ήταν πολύ σημαντική εμπειρία. Όταν βλέπεις πώς το βλέπει ένας τρίτος, κάπως σε ηρεμεί».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή μιλώντας μεταξύ άλλων για την προσωπική του ζωή και τα δύο παιδιά του, που βρίσκονται στην εφηβεία. Σε συζήτηση για το εάν προστατεύει ιδιωτικά ζητήματα, ο Λευτέρης Ελευθερίου τόνισε ότι οριοθετεί τι θα μοιραστεί με τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις φήμες περί διαζυγίου που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα.
Πιο αναλυτικά, ο ηθοποιός είπε για την απόφαση να τραβήξει χωριστούς δρόμους με τη μητέρα των παιδιών του: «Δεν είναι ότι την προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».
Σε άλλο σημείο μίλησε για τα παιδιά του και ειδικότερα για το εάν έχουν εξοικειωθεί με την ιδέα ότι ο πατέρας τους είναι δημόσιο πρόσωπο: «Ναι, βέβαια. Εγώ έγινα δημόσιο πρόσωπο παράλληλα με τη γονεϊκότητα. Η αλήθεια είναι ότι είχα backround δέκα χρόνων σε γκρουπ και άλλων δέκα σε θεατρική ομάδα και κατανόησα πάρα πολύ γρήγορα τι σημαίνει για τον καθένα να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οπότε, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, φρόντισα να γίνουν εκείνα το επίκεντρο της προσοχής μου. Δεν θέλησα ποτέ να τα αφήσω να σκεφτούν ότι ο πατέρας τους είναι διάσημος και ότι αυτό έχει κάποια σημασία. Το γείωνα όλο αυτό, το κρατούσα σε χαμηλούς τόνους. Οπότε ξέρουν ότι κάνω κάποια δουλειά που αναγκαστικά με κάνει δημόσιο πρόσωπο και μέχρι εκεί. Εξ ου και παρότι έγινα διάσημος την περίοδο που τα social έφεραν πολύ προς τα έξω τα οικογενειακά έσω των δημόσιων προσώπων, εγώ προσπάθησα να το αποφύγω. Όχι ότι κατηγορώ ή κρίνω εκείνους που το κάνουν, γιατί ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί καλύτερο».
Ο ηθοποιός και η πρώην σύζυγός του, Τατιάνα Καλαντζή έχουν αποκτήσει μαζί μία κόρη, τη Μυρσίνη και έναν γιο, τον Ιάσωνα. Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Λευτέρης Ελευθερίου είχε αναφέρει ότι με την πρώην σύζυγό του είχαν πάει σε σύμβουλο γάμου. Μιλώντας τον Απρίλιο του 2024 στο «Mega Καλημέρα» είχε πει: «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί σχεδόν 21 χρόνια. Γνωριστήκαμε στη σχολή και δέθηκα πολύ με τη σύζυγό μου, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έχουμε συμβουλευτεί με τη σύζυγό μου σύμβουλο γάμου, ήταν πολύ σημαντική εμπειρία. Όταν βλέπεις πώς το βλέπει ένας τρίτος, κάπως σε ηρεμεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα