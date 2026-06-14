Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
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Βίκυ Σταυροπούλου Δανάη Μπάρκα Γάμος Χορός Είσαι το ταίρι μου

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»

Η ηθοποιός χόρεψε το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε» αναβιώνοντας μία σκηνή από το σίριαλ, στο οποίο υποδύθηκε τη «Στέλλα»

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Ιωάννα Μαρίνου
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Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στο γλέντι μετά τον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε μία χαρακτηριστική σκηνή από τη δημοφιλή σειρά «Είσαι το Ταίρι μου».

Η κόρη της ηθοποιού και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα τους πρόσωπα. Μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου ακολούθησε γλέντι, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν και να μοιράζονται στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου. Η ηθοποιός σηκώθηκε να χορέψει το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», με τους παρευρισκόμενους να τη χειροκροτούν.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, θύμισε σε πολλούς μια από τις πιο αναγνωρίσιμες σκηνές από το  «Είσαι το Ταίρι μου», στο οποίο η Βίκυ Σταυροπούλου είχε υποδυθεί τη «Στέλλα». Με ανεβασμένη διάθεση, η ηθοποιός κρατούσε ένα ντέφι στο χέρι της και έδειχνε να απολαμβάνει το εύθυμο κλίμα που επικρατούσε στην ξεχωριστή αυτή ημέρα που έζησε η κόρη της.

Δείτε το βίντεο


Δείτε τη σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»

Αφιερωμένο από τη Στέλλα

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Στο γλέντι ακούστηκαν τόσο παραδοσιακές όσο και πιο σύγχρονες μουσικές επιλογές. Το ζευγάρι χόρεψε υπό τους ήχους κρητικής μουσικής, ενώ αργότερα οι καλεσμένοι συμμετείχαν και εκείνοι στον χορό. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το τραγούδι «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας, με τη συνοδεία ακορντεόν.

Στο πλευρό των νεόνυμφων βρέθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς η Βίκυ Σταυροπούλου, καθώς και ο στενός φίλος της οικογένειας, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, οι οποίοι απολάμβαναν τις χαρούμενες στιγμές του ζευγαριού.

Δείτε βίντεο






Πριν ξεκινήσει το μυστήριο, ο  Χρήστος Χατζηπαναγιώτης συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία, όπου την παρέδωσε στους γονείς και τη γιαγιά της, και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό. 

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Φάνης Μπότσης
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Δανάη Μπάρκα
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Οι γονείς της νύφης και η γιαγιά της
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Φάνης Μπότσης και Νίκος Μάρκογλου
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της Δανάης Μπάρκα θύμισε σκηνή από το «Είσαι το Ταίρι μου»
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ

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