Ο Κομενένσια έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026: Πέτυχε το παρθενικό γκολ του Κουρασάο στη διοργάνωση, δείτε βίντεο
SPORTS
Κουρασάο Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Γερμανία Λιβάνο Κομενένσια

Ο Κομενένσια έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026: Πέτυχε το παρθενικό γκολ του Κουρασάο στη διοργάνωση, δείτε βίντεο

Ο Λιβάνο Κομενένσια στο 21ο λεπτό ισοφάρισε το σκορ που είχε ανοίξει ο Ενμέτσα της Γερμανίας στο 5ο λεπτό

Ο Κομενένσια έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ 2026: Πέτυχε το παρθενικό γκολ του Κουρασάο στη διοργάνωση, δείτε βίντεο
Η Γερμανία αντιμετωπίζει το Κουρασάο σε ένα ματς το οποίο εξαρχής θα φανταζόταν κανείς ότι είναι Δαυίδ μεταξύ Γολιάθ. 

Όμως το μαχητικό Κουρασάο που έχει γράψει ήδη ιστορία με την πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ, ενώ έγινε και η μικρότερη χώρα που συμμετέχει, είχε άλλη άποψη. 

Η Γερμανία άνοιξε πολύ νωρίς το σκορ με τον Ενμέτσα, όμως το Κουρασάο ισοφάρισε με τον Λιβάνο Κομενένσια στο 21ο λεπτό. 

Ο Κομενέτσια έχει γεννηθεί στην Μπρέντα της Ολλανδίας, είναι 22 ετών και αγωνίζεται στη Ζυρίχη της Ελβετίας. 

Έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές της Ολλανδίας εκτός της ανδρικής. 

Έχει κάνει πέρασμα από την Αϊντχόφεν και τις ακαδημίες της Γιουβέντους. 

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