Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ
Γενεύη Επεισόδια Σύνοδος G7 Ελβετία Γαλλία

Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της συνόδου της Ομάδας των Επτά που διεξάγεται στο Εβιάν, σε κοντινή απόσταση από την ελβετική πόλη

Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία
33 ΣΧΟΛΙΑ
Συγκρούσεις ξέσπασαν το απόγευμα της Κυριακής κοντά στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σε πορεία κατά της G7, την παραμονή της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά στο Εβιάν της Γαλλίας.

Δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν πως διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και κροτίδες προς την αστυνομία, η οποία απάντησε με δακρυγόνα.


Κλείσιμο
Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία
Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο Tesla και έσπασαν παράθυρα σε γραφεία των Ηνωμένων Εθνών. Στόχος επιθέσεων των διαδηλωτών έγιναν και άλλα κτίρια, μεταξύ τους τα γραφεία της PricewaterhouseCoopers και της έδρας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

Περίπου 20.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια πορεία που αρχικά ήταν ειρηνική.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της G7, που την θεωρούν σύμβολο συγκεντρωμένης πολιτικής και οικονομικής δύναμης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, ο οποίος έχει εργαστεί ως σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για ανισότητες.

Το τέλος της συνόδου την Τετάρτη θα ικανοποιήσει και τις ελβετικές Αρχές οι οποίες ενόψει της συνόδου στο Εβιάν (το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με την Ελβετία) έχουν κλείσει το αεροδρόμιο της Γενεύης , έχουν κινητοποιήσει όλες τις αστυνομικές τους δυνάμεις καθώς και 5.000 στρατιώτες.

Το 2003 που είχε γίνει ανάλογη σύνοδος στο Εβιάν, οι διαδηλώσεις κατά της παγκοσμιοποίησης είχαν ως αποτέλεσμα την πυρπόληση δεκάδων καταστημάτων στη Γενεύη και αλλού, όπως και τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών και αστυνομικών.
33 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης