Χάος στη Γενεύη πριν από τη G7 στη Γαλλία: Έκαψαν Tesla, επιτέθηκαν σε γραφεία του ΟΗΕ, πετροπόλεμος με την αστυνομία

Ενέργεια: Το μοντέλο που συνδυάζει την ασφάλεια με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την κοινωνική αξία
Η ΔΕΠΑ εστιάζει στη βιωσιμότητα και επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία
🔴🇨🇭🔥 EN DIRECT - Premiers débordements à Genève. Des vitrines ont été cassées et une première voiture est en feu. #G7 pic.twitter.com/vuuUg9zbET— SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026
Anti G7 à Genève : premiers incidents en cours.— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) June 14, 2026
Une voiture Tesla a été incendié sur le parcours et une banque a été dégradée. pic.twitter.com/Atz1k9vq0l
🔴🇨🇭🔥🧨 EN DIRECT - Des policiers antiémeutes sont caillassés par des manifestants anti-G7 à Genève. (TdG) pic.twitter.com/h4xXTZfJX2— SuisseAlert (@SuisseAlert) June 14, 2026
Le black bloc entre en action : début des affrontements, contre le G7 2026.— AnthoZ (@AnthoDepe) June 14, 2026
Manifestation "No G7", à Genève (Suisse).
📷 Image de Laurent.B pour Line Press.#14juin2026 #Genève #G7 #noG7 pic.twitter.com/PDZWOlcdi6