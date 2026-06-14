Μητσοτάκης για κύκλωμα στις πολεοδομίες: Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι» - Η διαφθορά κερδίζεται με σχέδιο

«Γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας» λέει ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του - «Η χώρα μας προσαρμόζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο»





«Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση» ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειας αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.



Στο ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι «γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν 'ανέγγιχτοι'».







Παράλληλα, επεκτείνει το αφήγημα του εκσυγχρονισμού στο νέο ΕΣΥ, την τηλεϊατρική,



Τέλος, έκανε και ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό τονίζοντας πως « η χώρα μας προσαρμόζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο , το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών-μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα».



Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:







«Καλημέρα σε όλες και όλους! Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς κινείστε ήδη –όπως κι εγώ, όσο μπορώ– στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν; Πόσο γρήγορα συνηθίζουμε τις μεγάλες αλλαγές. Δείτε για παράδειγμα το VAR. Όταν πρωτομπήκε στο ποδόσφαιρο, μας φάνηκε παράξενο, έφερε αντιδράσεις, συζητήσεις. Σήμερα, όμως, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποδόσφαιρο χωρίς αυτό, γιατί έφερε μια πραγματική επανάσταση στην αξιοπιστία του παιχνιδιού. Έγινε, με άλλα λόγια, αυτονόητο. Αυτή ακριβώς η σκέψη με φέρνει και σε ένα δικό μας, πολύ σημαντικό ορόσημο: αυτές τις μέρες το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας. Εδώ, βέβαια, δεν υπήρξαν αμφιβολίες ή αντιδράσεις. Το gov.gr το αγκαλιάσαμε όλοι από την πρώτη στιγμή, γιατί η ανάγκη να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία ήταν τεράστια. Όμως η κατάληξη είναι η ίδια: αν το καλοσκεφτείτε, συνηθίσαμε το καλό τόσο γρήγορα, που σχεδόν ξεχάσαμε πώς ήταν η ζωή μας πριν από έξι χρόνια. Τότε που για μια απλή εξουσιοδότηση, ένα πιστοποιητικό ή μια υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να χάσεις ένα ολόκληρο πρωινό σε ουρές και ταλαιπωρία. Σήμερα, έχουμε 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία και κόστος. Αυτά τα 6 χρόνια, το gov.gr έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκ. έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι οι αριθμοί. Είναι ότι αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Και ταυτόχρονα να περιορίσει τις εστίες γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και διαφθοράς που για δεκαετίες ταλαιπωρούσαν τους πολίτες και την κοινωνία.



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Αυτός ο εκσυγχρονισμός, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο ψηφιακό κράτος. Μεταφέρεται δυναμικά και στο μεγάλο μας στοίχημα, που δεν είναι άλλο από το νέο ΕΣΥ. Και όταν λέω νέο ΕΣΥ, δεν αναφέρομαι μόνο στον εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ή σε νέο εξοπλισμό, που και αυτά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι και σε έναν διαφορετικό τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου η ποιότητα της φροντίδας δεν θα εξαρτάται από το αν κάποιος ζει στην Αθήνα, σε ένα μικρό νησί ή σε ένα ορεινό χωριό. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με 335 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι 329 και έως το τέλος Ιουνίου γιατροί και ασθενείς θα μπορούν να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως απόστασης. Μαζί με τα 3.000 συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης για ασθενείς με χρόνια νοσήματα και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής που θα διαθέτουν οι Κινητές Μονάδες Υγείας, κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη και όχι ο πολίτης να αναγκάζεται να ταξιδεύει για να τις βρει.



Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Πλέον, η ψηφιακή ιχνηλάτηση ασθενών εφαρμόζεται σε 73 νοσοκομεία -και συνεχώς επεκτείνεται- με τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά: μόνο τον Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Στο ΚΑΤ, που είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά (10.300 περιστατικά), ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ήταν 2 ώρες και 37 λεπτά. Επίσης, αυτήν την εβδομάδα παραδόθηκαν ανακαινισμένα άλλα δύο Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών -στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και στο Νοσοκομείο Καστοριάς, δύο Κέντρα Υγείας -στο Άργος Ορεστικό και στο Λιτόχωρο, και η νέα Καρδιολογική Κλινική στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».



Κλείνω τα θέματα της υγείας με μια πρωτοβουλία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αφορά μια πλευρά της φροντίδας για την οποία στη χώρα μας συζητούσαμε πολύ λιγότερο απ’ όσο έπρεπε. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα, με στόχο έως το 2030 να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και των οικογενειών τους. Η ανακουφιστική φροντίδα αφορά την ίδια την ποιότητα ζωής. Τη διαχείριση του πόνου και των συμπτωμάτων, την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας, αλλά και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων. Οι πρώτες εξειδικευμένες κλίνες θα δημιουργηθούν στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Σταύρος Νιάρχος», ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται και εντάσσονται στο σύστημα οι δομές που ήδη προσφέρουν αυτό το πολύτιμο έργο.



Στην εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την Ελληνική Αστυνομία δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι «δεν υπάρχουν άβατα» και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση.ξεκαθαρίζει ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειας αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.Στο ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι «γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν 'ανέγγιχτοι'».Στην ίδια ανασκόπηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται και στη συμπλήρωση έξι ετών λειτουργίας του gov.gr , το οποίο πλέον διαθέτει 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες, έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες και έχει οδηγήσει στην έκδοση άνω των 431 εκατομμυρίων εγγράφων και βεβαιώσεων.Παράλληλα, επεκτείνει το αφήγημα του εκσυγχρονισμού στο νέο ΕΣΥ, την τηλεϊατρική, το «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών , την Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα, τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη μετανάστευση, τη συνταγματική αναθεώρηση, την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία, τον σιδηρόδρομο, την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, αλλά και έργα πολιτισμού και αστικής ανάπλασης.Τέλος, έκανε και ειδική αναφορά στο μεταναστευτικό τονίζοντας πως ««Καλημέρα σε όλες και όλους! Υποθέτω ότι οι περισσότεροι από εσάς κινείστε ήδη –όπως κι εγώ, όσο μπορώ– στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν; Πόσο γρήγορα συνηθίζουμε τις μεγάλες αλλαγές. Δείτε για παράδειγμα το VAR. Όταν πρωτομπήκε στο ποδόσφαιρο, μας φάνηκε παράξενο, έφερε αντιδράσεις, συζητήσεις. Σήμερα, όμως, κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποδόσφαιρο χωρίς αυτό, γιατί έφερε μια πραγματική επανάσταση στην αξιοπιστία του παιχνιδιού. Έγινε, με άλλα λόγια, αυτονόητο. Αυτή ακριβώς η σκέψη με φέρνει και σε ένα δικό μας, πολύ σημαντικό ορόσημο: αυτές τις μέρες το gov.gr κλείνει 6 χρόνια λειτουργίας. Εδώ, βέβαια, δεν υπήρξαν αμφιβολίες ή αντιδράσεις. Το gov.gr το αγκαλιάσαμε όλοι από την πρώτη στιγμή, γιατί η ανάγκη να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία ήταν τεράστια. Όμως η κατάληξη είναι η ίδια: αν το καλοσκεφτείτε, συνηθίσαμε το καλό τόσο γρήγορα, που σχεδόν ξεχάσαμε πώς ήταν η ζωή μας πριν από έξι χρόνια. Τότε που για μια απλή εξουσιοδότηση, ένα πιστοποιητικό ή μια υπεύθυνη δήλωση έπρεπε να χάσεις ένα ολόκληρο πρωινό σε ουρές και ταλαιπωρία. Σήμερα, έχουμε 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από τον υπολογιστή ή το κινητό μας τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις, ταλαιπωρία και κόστος. Αυτά τα 6 χρόνια, το gov.gr έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 9 εκατομμύρια πολίτες, έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκ. έγγραφα και βεβαιώσεις που αφορούν όλα τα πεδία της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι οι αριθμοί. Είναι ότι αποδείξαμε πως το κράτος μπορεί να αλλάξει. Να γίνει πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο διαφανές και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Και ταυτόχρονα να περιορίσει τις εστίες γραφειοκρατίας, αδιαφάνειας και διαφθοράς που για δεκαετίες ταλαιπωρούσαν τους πολίτες και την κοινωνία.Σταματάμε εδώ; Φυσικά και όχι. Ήδη θέσαμε σε λειτουργία τη νέα Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM, ώστε κάθε αίτημα ή υπόθεση πολίτη και επιχείρησης να παρακολουθείται με ενιαίο τρόπο, είτε ξεκινά μέσω του gov.gr, είτε μέσω των ΚΕΠ, είτε μέσω τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Πάντα πίστευα ότι η τεχνολογία δίνει στην Ελλάδα μια μοναδική ευκαιρία. Όχι απλώς να καλύψει το χαμένο έδαφος που τη χωρίζει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να πρωταγωνιστήσει σε τομείς όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούσαμε ότι υστερούμε. Και είμαι βέβαιος ότι τα καλύτερα σε αυτήν την πορεία είναι ακόμη μπροστά μας.Αυτός ο εκσυγχρονισμός, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο ψηφιακό κράτος. Μεταφέρεται δυναμικά και στο μεγάλο μας στοίχημα, που δεν είναι άλλο από το νέο ΕΣΥ. Και όταν λέω νέο ΕΣΥ, δεν αναφέρομαι μόνο στον εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας ή σε νέο εξοπλισμό, που και αυτά προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Αναφέρομαι και σε έναν διαφορετικό τρόπο παροχής υπηρεσιών υγείας, όπου η ποιότητα της φροντίδας δεν θα εξαρτάται από το αν κάποιος ζει στην Αθήνα, σε ένα μικρό νησί ή σε ένα ορεινό χωριό. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται η ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής με 335 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν εγκατασταθεί οι 329 και έως το τέλος Ιουνίου γιατροί και ασθενείς θα μπορούν να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο, ανεξαρτήτως απόστασης. Μαζί με τα 3.000 συστήματα κατ’ οίκον παρακολούθησης για ασθενείς με χρόνια νοσήματα και τον εξοπλισμό τηλεϊατρικής που θα διαθέτουν οι Κινητές Μονάδες Υγείας, κάνουμε ένα ακόμη βήμα ώστε οι υπηρεσίες υγείας να φτάνουν στον πολίτη και όχι ο πολίτης να αναγκάζεται να ταξιδεύει για να τις βρει.Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το «βραχιολάκι» στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Πλέον, η ψηφιακή ιχνηλάτηση ασθενών εφαρμόζεται σε 73 νοσοκομεία -και συνεχώς επεκτείνεται- με τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά: μόνο τον Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτησης κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο. Στο ΚΑΤ, που είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά (10.300 περιστατικά), ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ήταν 2 ώρες και 37 λεπτά. Επίσης, αυτήν την εβδομάδα παραδόθηκαν ανακαινισμένα άλλα δύο Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών -στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» και στο Νοσοκομείο Καστοριάς, δύο Κέντρα Υγείας -στο Άργος Ορεστικό και στο Λιτόχωρο, και η νέα Καρδιολογική Κλινική στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».Κλείνω τα θέματα της υγείας με μια πρωτοβουλία που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αφορά μια πλευρά της φροντίδας για την οποία στη χώρα μας συζητούσαμε πολύ λιγότερο απ’ όσο έπρεπε. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά Εθνική Στρατηγική για την Ανακουφιστική Φροντίδα, με στόχο έως το 2030 να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης των ανθρώπων που ζουν με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και των οικογενειών τους. Η ανακουφιστική φροντίδα αφορά την ίδια την ποιότητα ζωής. Τη διαχείριση του πόνου και των συμπτωμάτων, την ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, τη διατήρηση της αξιοπρέπειάς του σε όλη τη διάρκεια της ασθένειας, αλλά και τη στήριξη των δικών του ανθρώπων. Οι πρώτες εξειδικευμένες κλίνες θα δημιουργηθούν στο νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Σταύρος Νιάρχος», ενώ παράλληλα αναγνωρίζονται και εντάσσονται στο σύστημα οι δομές που ήδη προσφέρουν αυτό το πολύτιμο έργο.

Πάμε τώρα σε νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στη Βουλή. Το πρώτο αφορά τις τηλεοπτικές άδειες περιφερειακών σταθμών, μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοιχτή επί σχεδόν τρεις δεκαετίες και η οποία ψηφίστηκε με ευρύτερη συναίνεση. Μέχρι σήμερα, τα περιφερειακά κανάλια λειτουργούσαν με καθεστώς προσωρινότητας. Πλέον, όμως, βάζουμε ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και αντικειμενικά κριτήρια αδειοδότησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα κανάλια αυτά να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια (HD), να επενδύσουν περισσότερο στο πρόγραμμά τους και να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας τους. Είναι μια θεσμική παρέμβαση που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και χρόνια και που η σημασία της ξεπερνά το ίδιο το τηλεοπτικό τοπίο. Και εξηγούμαι. Τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης αποτελούν για πολλές τοπικές κοινωνίες τη βασική πηγή ενημέρωσης και δημόσιου διαλόγου. Η δυνατότητά τους να λειτουργούν με σταθερούς κανόνες, να επενδύουν στο πρόγραμμά τους, να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και να διατηρούν θέσεις εργασίας είναι προς όφελος της ενημέρωσης, της περιφέρειας και τελικά της ίδιας της δημοκρατίας. Αφήνουμε, λοιπόν, οριστικά πίσω ένα καθεστώς προσωρινότητας που διήρκησε υπερβολικά πολλά χρόνια. Στο ίδιο νομοσχέδιο συμπεριλήφθηκε και μια ρύθμιση που δίνει λύση σε ένα χρόνιο και δίκαιο αίτημα δημοσιογράφων της ΕΡΤ, του ΑΠΕ-ΜΠΕ και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, ένα επίσης δίκαιο αίτημα.



Το δεύτερο σημαντικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα αφορά ένα ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη και δεν είναι άλλο από τη μετανάστευση. Με τη θέσπιση των αναγκαίων εθνικών διατάξεων, η χώρα μας προσαρμόζεται στο νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει αυστηρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και μεγαλύτερη στήριξη των κρατών-μελών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των μεταναστευτικών ροών, όπως η Ελλάδα. Η χώρα μας είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς για χρόνια υποστήριζε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη των κρατών πρώτης υποδοχής. Επιπρόσθετα, να πω ότι μαζί με άλλες 4 χώρες ηγούμαστε της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» σε τρίτα κράτη εκτός ΕΕ όσων μεταναστών θα απορρίπτεται τελεσίδικα η αίτηση ασύλου τους και οι χώρες καταγωγής δεν θα δέχονται τον επαναπατρισμό τους. Αντί, δηλαδή, να μένουν σε κλειστές δομές, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, θα μεταφέρονται σε «κόμβους επιστροφής» που θα λειτουργούν εκτός ΕΕ. Είναι κάτι που προβλέπεται από το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο και δικός μας στόχος είναι η σύναψη των πρώτων συμφωνιών για τη δημιουργία των δομών αυτών να γίνει το 2026, ώστε να είναι λειτουργικές από το 2027.



Παραμένοντας σε «κλίμα» Βουλής, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος και έχει μπροστά της δύο μήνες προθεσμία για την υποβολή της έκθεσης με τις προς αναθεώρηση διατάξεις. Η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναβάθμιση του Συνταγματικού μας Χάρτη -δεν θα τις επαναλάβω- αλλά θέλω να επισημάνω την υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και εάν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους! Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια -παρά τα αντιθέτως λεγόμενα- για τη θέση που θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος. Ελπίζω, όσο προχωρά η διαδικασία, να επικρατήσει τελικά η λογική της συναίνεσης και όχι η λογική της μικροκομματικής αντιπαράθεσης.



Να έρθω τώρα σε νέα που αφορούν την αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Αυτή την εβδομάδα ανακοινώσαμε 1.000 νέες θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία στις Περιφέρειες, που έρχονται να προστεθούν στις 3.000 θέσεις που ήδη υπάρχουν στους Δήμους. Ξέρω ότι για πολλούς συμπολίτες μας με αναπηρία η εύρεση εργασίας εξακολουθεί να είναι πιο δύσκολη -και δεν θα έπρεπε. Γι’ αυτό και επιμένουμε σε πολιτικές που δημιουργούν περισσότερες δυνατότητες απασχόλησης και περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στην αγορά εργασίας.



Ένα πολύ σημαντικό νέο της εβδομάδας που πέρασε αφορά και τον σιδηρόδρομο. Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, με 75 χιλιόμετρα νέων, σύγχρονων συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας να προστίθενται στο δίκτυο. Πρόκειται για μία ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στον συνολικό εκσυγχρονισμό του δικτύου, ο οποίος συνεχίζεται με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλία.



Ένα άλλο, επίσης σημαντικό γεγονός, είναι η εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμών και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την Ελληνική Αστυνομία. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει, με τον πιο εμφατικό τρόπο, ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευχολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Πριν από εννέα μήνες, από το βήμα της ΔΕΘ, είχα ανακοινώσει μία εμβληματική μεταρρύθμιση: τη μεταφορά του κρίσιμου έργου έκδοσης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο, ενιαίο και ψηφιακό Κτηματολόγιο. Διότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και οι πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Το μήνυμα είναι σαφές: δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν «ανέγγιχτοι». Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι. Η υπόθεση αυτή ερευνήθηκε και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε καταγγελία ερευνάται και εφόσον τεκμηριωθεί φτάνει μέχρι τέλους. Γι’ αυτό και καλώ τους πολίτες να εμπιστεύονται τις αρχές και να μην διστάζουν να καταγγέλουν όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες υποθέσεις. Αυτή η αποφασιστικότητά μας συνοδεύεται από έργο με μετρήσιμο αποτύπωμα. Μόλις τον περασμένο μήνα ολοκληρώσαμε την κτηματογράφηση της χώρας σε ποσοστό 99%, κλείνοντας μία εκκρεμότητα σχεδόν διακοσίων ετών για το ελληνικό κράτος. Έχουμε θέσει ως ορίζοντα το 2030, ώστε η Ελλάδα να διαθέτει πλήρως οργανωμένο χωρικό σχεδιασμό και σαφείς χρήσεις γης σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Πρόκειται για μία «σιωπηλή» αλλά βαθιά μεταρρύθμιση, που θωρακίζει τη νομιμότητα, ενισχύει την ανάπτυξη και αποκαθιστά τη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με το κράτος. Γιατί, τελικά, όταν υπάρχει βούληση, το κράτος μπορεί να τα βάλει με οποιονδήποτε και να κερδίσει.



Ξεκίνησα την ανασκόπηση με την ψηφιακή επανάσταση του gov.gr και τώρα θα αναφερθώ σε ένα ακόμη ψηφιακό εργαλείο που αφορά αυτήν τη φορά την επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης. Θέλω να σκεφτείτε ότι σήμερα υπάρχουν υποθέσεις ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής και πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης που έχουν λάβει δικάσιμο ακόμη και για το 2038! Μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών εκκρεμούν περίπου 36.500 τέτοιες υποθέσεις. Τι κάνουμε, λοιπόν; Με τη νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Ανακοπών, η οποία θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από την 1η Σεπτεμβρίου για να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, δίνεται η δυνατότητα να επιταχυνθεί δραστικά η εκκαθάρισή τους, ακόμη και κατά μία δεκαετία. Είναι μία ακόμη παρέμβαση που αξιοποιεί την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει χρόνιες δυσλειτουργίες της Δικαιοσύνης.



Να πάω τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου άνοιξε τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένας χώρος που η δυτική Θεσσαλονίκη περίμενε εδώ και πολλά χρόνια να αποκτήσει. Ένα πρώην στρατόπεδο 340 στρεμμάτων μετατρέπεται σταδιακά σε έναν μεγάλο χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και πολιτισμού, ανοιχτό σε όλους. Ήδη λειτουργεί το νέο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις», όπου φιλοξενούνται σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με την ανάπλαση περισσότερων κτηρίων και κοινόχρηστων χώρων τα επόμενα χρόνια.



Και μιας και ανέφερα έργα που αλλάζουν την εικόνα των πόλεων, χθες στη Ρόδο είχα την ευκαιρία να περπατήσω στον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, ο οποίος έχει πλέον διαμορφωθεί ως ένα ανοιχτό μουσείο. Τα αρχαία Νεώρια, το Ρωμαϊκό Τετράπυλο και οι Κήποι του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου συνθέτουν μια μοναδική διαδρομή στην ιστορία του νησιού. Είναι, πράγματι, μια εντυπωσιακή ανάπλαση, την οποία σας προτείνω να επισκεφθείτε, μιας και έχουμε και καλοκαίρι!

Κλείνω… κινηματογραφικά, με μια είδηση που μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Η Ελλάδα θα είναι η Τιμώμενη Χώρα στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών το 2027. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε ότι τον Σεπτέμβριο η χώρα μας θα είναι τιμώμενη και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ λίγους μήνες αργότερα η Αθήνα θα φιλοξενήσει τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, γίνεται σαφές ότι ο ελληνικός κινηματογράφος και η οπτικοακουστική παραγωγή αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή παρουσία. Είναι μια εξέλιξη που δικαιώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Πολιτισμού και το ΕΚΚΟΜΕΔ για να στηριχθούν οι Έλληνες δημιουργοί και να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για διεθνείς παραγωγές. Μπράβο σε όλους!



Πριν σας αποχαιρετήσω, να κάνω μια αναφορά στη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια πράξη προσφοράς με ανεκτίμητη αξία, που υπενθυμίζει ότι η αλληλεγγύη δεν εκφράζεται με μεγάλα λόγια αλλά με απλές πράξεις που μπορούν να σώσουν ζωές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους τους εθελοντές αιμοδότες της χώρας μας. Και εύχομαι η ημέρα αυτή να αποτελέσει αφορμή ώστε ακόμη περισσότεροι συμπολίτες μας να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. Καλή Κυριακή!»

14.06.2026, 10:08