Φρικτός θάνατος για 21χρονη στη Βραζιλία: Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία ελεύθερη πτώση Γέφυρα

Φρικτός θάνατος για 21χρονη στη Βραζιλία: Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας, δείτε βίντεο

Η νεαρή φαίνεται να βρήκε ακαριαίο θάνατο κάνοντας ελεύθερη πτώση - Συνελήφθησαν έξι άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας

Φρικτός θάνατος για 21χρονη στη Βραζιλία: Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας, δείτε βίντεο
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Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου μιας 21χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης στη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η νεαρή Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων πριν από το άλμα.

Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.

Το σοκαριστικό βίντεο από την πτώση στο κενό

Ακολουθούν σκληρές εικόνες:


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Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστικών δυνάμεων, η 21χρονη ανασύρθηκε νεκρή.

Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές κατηγορίες βαριάς αμέλειας ή ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
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