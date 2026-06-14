Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Φρικτός θάνατος για 21χρονη στη Βραζιλία: Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας, δείτε βίντεο
Φρικτός θάνατος για 21χρονη στη Βραζιλία: Πήγε για ελεύθερη πτώση και την έριξαν από γέφυρα 40 μέτρων χωρίς σχοινί ασφαλείας, δείτε βίντεο
Η νεαρή φαίνεται να βρήκε ακαριαίο θάνατο κάνοντας ελεύθερη πτώση - Συνελήφθησαν έξι άτομα που φέρεται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου μιας 21χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από πτώση στο κενό από ύψος περίπου 40 μέτρων κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης στη γέφυρα Ponte do Esqueleto στο Σάο Πάολο.
Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η νεαρή Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων πριν από το άλμα.
Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.
Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές κατηγορίες βαριάς αμέλειας ή ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, η νεαρή Maria Eduarda Rodrigues de Freitas φέρεται να μην είχε ασφαλιστεί με τον απαραίτητο εξοπλισμό από την ομάδα των υπευθύνων πριν από το άλμα.
Μάρτυρες που κυκλοφορούν στα social media αναφέρουν ότι λίγο πριν το περιστατικό επικράτησε αναστάτωση στο σημείο, καθώς παρευρισκόμενοι φώναζαν πως η γυναίκα δεν ήταν δεμένη με σχοινί ασφαλείας.
Το σοκαριστικό βίντεο από την πτώση στο κενόΑκολουθούν σκληρές εικόνες:
🇧🇷 Tragedy in Brazil.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026
Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.
The cord was NEVER attached.
Six people have reportedly been detained by police.
Heartbreaking.…
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs— Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026
Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστικών δυνάμεων, η 21χρονη ανασύρθηκε νεκρή.
JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/LPLfXyZ5qc— Pense (@creatorhouseinx) June 14, 2026
Οι αρχές της Βραζιλίας έχουν προχωρήσει στη σύλληψη έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη διοργάνωση της δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές κατηγορίες βαριάς αμέλειας ή ανθρωποκτονίας.
Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, ορισμένοι από τους διοργανωτές φέρεται να εγκατέλειψαν το σημείο μετά το δυστύχημα, προτού εντοπιστούν από την αστυνομία σε κοντινή δασική περιοχή με τη συνδρομή ελικοπτέρου.
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