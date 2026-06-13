Ιωάννης Λυκούδης: Ο πρωτοπόρος γιατρός που θεράπευε από το 1960 το έλκος του στομάχου και «χάρισε» το Νόμπελ Ιατρικής σε δύο Αυστραλούς 45 χρόνια μετά

Μάρσαλ και Γουόρεν μετά την απονομή του Νόμπελ

Επίλογος

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατηγόρησε τον Λυκούδη για

«

δημιουργία και διανομή μη εγκεκριμένων φαρμάκων... Χρησιμοποιούσε τη μέθοδό του για να προσελκύσει ασθενείς για να κερδίσουν χρήματα από αυτήν

» και του επέβαλε πρόστιμο 4.000 δραχμών.

Ο Μπάρι Μάρσαλ, ο οποίος είχε αντιμετωπιστεί με παρόμοιο τρόπο από τον ακαδημαϊκό χώρο, είπε: «

Αν είχε γίνει δεκτός από την επιστημονική κοινότητα, τότε θα είχε κερδίσει το βραβείο Νόμπελ 20 χρόνια πριν από εμένα και τον Δρ. Γουόρεν

». Στον Ιωάννη Λυκούδη απονεμήθηκε, μετά τον θάνατό του, Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος ο Marshall, το 2002, στο βιβλίο του «Helicobacter Pioneers: Firsthand accounts from the scientists who discovered helicobacters, 1892-1982» αφιέρωσε ένα κείμενο για τον Λυκούδη με τίτλο: «John Lykoudis: The general practitioner in Greece who in 1958 discovered the cause of, and a treatment for, peptic ulcer disease» («Ιωάννης Λυκούδης: Ο γενικός ιατρός στην Ελλάδα που το 1958 ανακάλυψε την αιτία και μία θεραπεία για τη νόσο του πεπτικού έλκους»).Το 1999, στο έγκυρο περιοδικό Ιατρικής (ένα από τα παλαιότερα για τη συγκεκριμένη επιστήμη) δημοσιεύθηκε ένα άρθρο για την προσφορά του Λυκούδη με τον τίτλο: «John Lykoudis: an unappreciated discoverer of the cause and treatment of peptic ulcer disease» («Ιωάννης Λυκούδης: ένας παραγνωρισμένος ερευνητής της αιτίας και της θεραπείας της νόσου του πεπτικού έλκους»).Ένα χρόνο μετά τη βράβευση με Νόμπελ Ιατρικής των δύο Αυστραλών επιστημόνων, το 2006, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ακύρωσε την ποινή που είχε επιβάλει στον Λυκούδη το 1968! Χρειάστηκε να περάσουν 38 χρόνια και να τιμηθούν δύο επιστήμονες με Νόμπελ (οι οποίοι μάλιστα τόνισαν τη συμβολή του Λυκούδη στην αντιμετώπιση του πεπτικού έλκους) για να ακυρώσει ο ΙΣΑ την ποινή που είχε επιβληθεί στον Λυκούδη!Κλείνοντας, να αναφέρουμε και μια πτυχή της όλης ιστορίας που δεν έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα. Αν η τότε κυβέρνηση, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και κάποιοι άλλοι είχαν βοηθήσει τον Λυκούδη πιθανότατα το Elgaco θα ήταν διαθέσιμο στους ασθενείς ως εμπορικό φάρμακο. Πόσα εκατομμύρια άνθρωποι υπέφεραν για δεκαετίες από πεπτικό έλκος και πόσοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους; Και βέβαια, ποτέ κανείς από τους υπεύθυνους δεν μπήκε καν στον κόπο να ζητήσει ένα «συγγνώμη».Δυστυχώς, το άρθρο δεν περιέχει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς ο γιος του Ιωάννη Λυκούδη Νικόλαος, γιατρός κι ο ίδιος έφυγε από κοντά μας πριν λίγες μέρες, στα τέλη Μαΐου 2026 σε νοσοκομείο της Πάτρας. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία αν ήταν εν ζωή, αλλά δυστυχώς άλλαι αι βουλαί του Κυρίου...