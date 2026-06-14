Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ο δράστης εξαφανίστηκε προς τον Στρέφη, συγκλονιστική εικόνα με τον σκύλο του θύματος

Ο σκύλος του θύματος ήταν μπροστά στην εκτέλεση, δεν έφευγε από το σημείο

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Μέχρι και τις πρώτες ώρες της Κυριακής συνεχίζονταν οιστη συμβολή των οδώνκαιστα Εξάρχεια, όπου το βράδυ του Σαββάτου άγνωστος πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 35χρονο.Το περιστατικό σημειώθηκε στα σκαλάκια που οδηγούν στονμε τους περίοικους να αναστατώνονται, όπως ανέφεραν, από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους. Ο δράστης, σύμφωνα με καταθέσεις που έλαβαν αστυνομικοί, διέφυγε προς τον λόφο του Στρέφη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικούς.Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί το αίτιο της επίθεσης, όμως ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι τοΤο θύμα της επίθεσης ήταν γνωστό στην περιοχή και συνήθιζε να βρίσκεται έξω με τον μικρόσωμο σκύλο του.Την ώρα που δέχθηκε τις πέντε (ή έξι) σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα από το 9άρι όπλο, το σκυλί ήταν μαζί του. Όταν αστυνομικοί και διασώστες τουπροσέγγισαν τον τραυματία -και διαπίστωσαν τον θάνατό του- διέκριναν ότι το σκυλί έστεκε βουβό και είχε κρυφτεί κάτω από το χέρι του νεκρού. Παρά τις εκκλήσεις αστυνομικών και περιοίκων δεν τον εγκατέλειπε και καθώς ήταν σε σοκ αποφάσισαν να μην το μετακινήσουν.Κάτοικοι της περιοχής ζήτησαν ενημέρωση από τους αστυνομικούς για το σκυλί -καθώς αρχικά υπήρχε πληροφορία ότι είχε τραυματιστεί από τις σφαίρες, και όταν ενημερώθηκαν ότι είναι καλά, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κάλεσαν να έρθουν σε επαφή με το, για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.