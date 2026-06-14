«Χυλόπιτα» σε Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο ο Κουκουρέγια: Υπέγραψε στην Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο

Όλα έδειχναν ότι φαβορί για να κλείσουν τον δεξιό μπακ της Τσέλσι ήταν η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο, όμως σύμφωνα με τη MARCA ο Ισπανός πείστηκε από τον Ζοσέ Μουρίνιο