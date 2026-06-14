Πήρε εξιτήριο ο Γιώργος Μυλωνάκης από το κέντρο αποκατάστασης και επέστρεψε σπίτι του

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης στο οποίο νοσηλεύονταν πήρε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

, ο οποίος

«Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία», έγραψε στο Facebook

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Υπάρχουν στιγμές που η ζωή δοκιμάζει τα όρια της ανθρώπινης δύναμης. Και υπάρχουν άνθρωποι που μας θυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει ψυχικό σθένος, αξιοπρέπεια και πίστη.

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Ο κ. Μυλωνάκης βρισκόταν στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» για 26 ημέρες, πριν βγει από αυτήν στις αρχές του Μαΐου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης για τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του στην Γερμανία.Στην Ελλάδα επέστρεψε στις 28 Μαΐου, εντάχθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη χώρα μας και τώρα έλαβε εξιτήριο και από εκεί.Η κατάσταση του κ. Μυλωνάκη παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους ιατρούς να κρίνουν πως μπορεί να λάβει εξιτήριο και θα συνεχίσει την αποκατάστασή του στο σπίτι του.ο στενός του συνεργάτης, Πέτρος Αρβανιτάκης.Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική ημέρα. Μετά από δύο μήνες νοσηλείας, θεραπειών και εντατικής αποκατάστασης, αρχικά στον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία στη Γερμανία και στην Ελλάδα, ο Γιώργος επιστρέφει σήμερα κοντά στην Τίνα, τον Κωνσταντίνο και τον Θοδωρή, στην οικογένειά του, στους ανθρώπους που στάθηκαν ακούραστα δίπλα του, αλλά και στους φίλους και συνεργάτες του, που δεν έπαψαν στιγμή να τον στηρίζουν με την αγάπη και την παρουσία τους.Μέσα από αυτή τη δοκιμασία ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη δύναμη του χαρακτήρα του, την επιμονή, την υπομονή και την αποφασιστικότητά του να συνεχίζει να παλεύει καθημερινά με αξιοθαύμαστη γενναιότητα. Η σημερινή επιστροφή δεν σηματοδοτεί απλώς το τέλος μιας δύσκολης περιόδου. Αποτελεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου, γεμάτου ελπίδα και αισιοδοξία. Είναι η νίκη της θέλησης, της αγάπης και της ανθρώπινης αντοχής, που γεμίζει όλους μας χαρά και συγκίνηση.Γιώργο μου, σου εύχομαι από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη».