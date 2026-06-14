Δανάη Μπάρκα: Ο χορός με τον σύζυγό της στο γλέντι του γάμου τους, τα κρητικά και το τραγούδι της νύφης
Δανάη Μπάρκα: Ο χορός με τον σύζυγό της στο γλέντι του γάμου τους, τα κρητικά και το τραγούδι της νύφης
Το ζευγάρι πραγματοποίησε τον γάμο του στη Μεσσηνία παρουσία συγγενών και φίλων - Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση με χορό και τραγούδι
Έντονος χορός με παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τη νύφη ακολούθησαν μετά το μυστήριο του γάμου της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, με το ζευγάρι να διασκεδάζει σε ένα γλέντι μαζί τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η παρουσιάστρια και ηθοποιός και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους τους. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από τη δεξίωση του γάμου, με το ζευγάρι να γιορτάζει τις πρώτες στιγμές του ως παντρεμένο.
Από το γλέντι δεν έλειψαν παραδοσιακοί ήχοι και πιο συγκεκριμένα ο χορός του ζευγαριού με κρητική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν στον χορό. Στη συνέχεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας συνοδευόμενη από ακορντεόν.
Κοντά στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γλεντιού καταγράφηκαν να είναι η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου και ο στενός τους φίλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Δείτε βίντεο
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, η παρουσιάστρια και ηθοποιός και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους τους. Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν τα πρώτα πλάνα από τη δεξίωση του γάμου, με το ζευγάρι να γιορτάζει τις πρώτες στιγμές του ως παντρεμένο.
Από το γλέντι δεν έλειψαν παραδοσιακοί ήχοι και πιο συγκεκριμένα ο χορός του ζευγαριού με κρητική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν στον χορό. Στη συνέχεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας συνοδευόμενη από ακορντεόν.
Κοντά στο ζευγάρι κατά τη διάρκεια του γλεντιού καταγράφηκαν να είναι η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου και ο στενός τους φίλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Βίντεο από τον χορό του Ησαΐα:
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης, Θεοχάρης Ιωαννίδης, Ανδρέας Γεωργίου και Μαρία Φραγκάκη.
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