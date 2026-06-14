Δανάη Μπάρκα: Ο χορός με τον σύζυγό της στο γλέντι του γάμου τους, τα κρητικά και το τραγούδι της νύφης

O

ήταν αυτός που συνόδευσε τη νύφη μέχρι την εκκλησία όπου εκεί την παρέδωσε στους γονείς και τη γιαγιά της, και εκείνοι με τη σειρά τους στον γαμπρό.



Φάνης Μπότσης

Δανάη Μπάρκα

Οι γονείς της νύφης και η γιαγιά της

Φάνης Μπότσης και Νίκος Μάρκογλου

Μαρία Μπεκατώρου και Δανάη Μπάρκα

Το ζευγάρι με τον Ανδρέα Γεωργίου και τη σύζυγό του Σιμώνη Χριστοδούλου

Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης, Θεοχάρης Ιωαννίδης, Ανδρέας Γεωργίου και Μαρία Φραγκάκη.