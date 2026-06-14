Βίντεο: Τι προηγήθηκε της γροθιάς του Τζόουνς στον Ναν - Ήρθαν τετ-α-τετ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απώθησε βίαια
SPORTS
Κέντρικ Ναν Ταϊρίκ Τζόουνς ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΚΑΕ Ολυμπιακός

Βίντεο: Τι προηγήθηκε της γροθιάς του Τζόουνς στον Ναν - Ήρθαν τετ-α-τετ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απώθησε βίαια

Νέο οπτικό υλικό στη δημοσιότητα - Οι δυο τους είχαν αντιπαράθεση στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και ο Ναν έσπρωξε τον Αμερικανό του Ολυμπιακού

Βίντεο: Τι προηγήθηκε της γροθιάς του Τζόουνς στον Ναν - Ήρθαν τετ-α-τετ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απώθησε βίαια
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Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα νέο βίντεο από το ereportaz.gr, που αποκαλύπτει τι προηγήθηκε του χθεσινοβραδινού  επεισοδίου στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.

Βίντεο ντοκουμέντο από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ

Μέχρι τώρα, από το οπτικό υλικό που είχε δημοσιευτεί στα social media, προέκυπτε σαφώς η ευθύνη του Τζόουνς, που εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού και επιτέθηκε με γροθιές στον γκαρντ του Παναθηναϊκού.

Όπως φαίνεται από το νέο οπτικό υλικό, ωστόσο, έχει προηγηθεί μία ακόμη... αψιμαχία μεταξύ των δύο (σ.σ. η αρχή είχε γίνει στο παρκέ, όταν ήρθαν κεφάλι με κεφάλι), και αυτή στον προθάλαμο των αποδυτηρίων, με τον Ναν να απωθεί τον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον τελευταίο να του... ορμάει και πάλι, αλλά να τον προλαβαίνουν οι ψυχραιμότεροι.

Λίγες στιγμές μετά, ακολούθησε το γνωστό από χθες επεισόδιο, με τη γροθιά του Τζόουνς στον Ναν.

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