Βίντεο: Τι προηγήθηκε της γροθιάς του Τζόουνς στον Ναν - Ήρθαν τετ-α-τετ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απώθησε βίαια
Βίντεο: Τι προηγήθηκε της γροθιάς του Τζόουνς στον Ναν - Ήρθαν τετ-α-τετ στα αποδυτήρια, ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού τον απώθησε βίαια
Νέο οπτικό υλικό στη δημοσιότητα - Οι δυο τους είχαν αντιπαράθεση στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και ο Ναν έσπρωξε τον Αμερικανό του Ολυμπιακού
Στο φως της δημοσιότητας έρχεται ένα νέο βίντεο από το ereportaz.gr, που αποκαλύπτει τι προηγήθηκε του χθεσινοβραδινού επεισοδίου στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού και τον Ταϊρίκ Τζόουνς του Ολυμπιακού.
Μέχρι τώρα, από το οπτικό υλικό που είχε δημοσιευτεί στα social media, προέκυπτε σαφώς η ευθύνη του Τζόουνς, που εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού και επιτέθηκε με γροθιές στον γκαρντ του Παναθηναϊκού.
Όπως φαίνεται από το νέο οπτικό υλικό, ωστόσο, έχει προηγηθεί μία ακόμη... αψιμαχία μεταξύ των δύο (σ.σ. η αρχή είχε γίνει στο παρκέ, όταν ήρθαν κεφάλι με κεφάλι), και αυτή στον προθάλαμο των αποδυτηρίων, με τον Ναν να απωθεί τον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον τελευταίο να του... ορμάει και πάλι, αλλά να τον προλαβαίνουν οι ψυχραιμότεροι.
Λίγες στιγμές μετά, ακολούθησε το γνωστό από χθες επεισόδιο, με τη γροθιά του Τζόουνς στον Ναν.
Μέχρι τώρα, από το οπτικό υλικό που είχε δημοσιευτεί στα social media, προέκυπτε σαφώς η ευθύνη του Τζόουνς, που εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού και επιτέθηκε με γροθιές στον γκαρντ του Παναθηναϊκού.
Όπως φαίνεται από το νέο οπτικό υλικό, ωστόσο, έχει προηγηθεί μία ακόμη... αψιμαχία μεταξύ των δύο (σ.σ. η αρχή είχε γίνει στο παρκέ, όταν ήρθαν κεφάλι με κεφάλι), και αυτή στον προθάλαμο των αποδυτηρίων, με τον Ναν να απωθεί τον φόργουορντ του Ολυμπιακού και τον τελευταίο να του... ορμάει και πάλι, αλλά να τον προλαβαίνουν οι ψυχραιμότεροι.
Λίγες στιγμές μετά, ακολούθησε το γνωστό από χθες επεισόδιο, με τη γροθιά του Τζόουνς στον Ναν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα