«Η πιο όμορφη υπόσχεση»: Η πρώτη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα μετά τον γάμο της
«Η πιο όμορφη υπόσχεση»: Η πρώτη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα μετά τον γάμο της
Η παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό τους την ξεχωριστή αυτή ημέρα
Την πρώτη της ανάρτηση έκανε η Δανάη Μπάρκα, λίγες ώρες μετά τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση.
Μετά από αυτή τη βραδιά, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό τους την ξεχωριστή αυτή ημέρα, αλλά και εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους μέσα από τα social media.
«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη» έγραψε στην ανάρτησή της την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία με τον σύζυγό της.
«Υ.Γ 1: Θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο. Υ.Γ 2: Η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη» κατέληξε στην ανάρτησή, η Δανάη Μπάρκα.
Δείτε την ανάρτησή της:
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (13/6), η παρουσιάστρια και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους τους.
Από το γλέντι δεν έλειψαν παραδοσιακοί ήχοι και πιο συγκεκριμένα ο χορός του ζευγαριού με κρητική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν στον χορό. Στη συνέχεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας συνοδευόμενη από ακορντεόν.
Δείτε βίντεο:
Μετά από αυτή τη βραδιά, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό τους την ξεχωριστή αυτή ημέρα, αλλά και εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους μέσα από τα social media.
«Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη» έγραψε στην ανάρτησή της την οποία συνόδευσε με μία φωτογραφία με τον σύζυγό της.
«Υ.Γ 1: Θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο. Υ.Γ 2: Η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη» κατέληξε στην ανάρτησή, η Δανάη Μπάρκα.
Δείτε την ανάρτησή της:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο (13/6), η παρουσιάστρια και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους τους.
Από το γλέντι δεν έλειψαν παραδοσιακοί ήχοι και πιο συγκεκριμένα ο χορός του ζευγαριού με κρητική μουσική, αλλά και πιο σύγχρονα κομμάτια, με τους καλεσμένους να συμμετέχουν στον χορό. Στη συνέχεια της βραδιάς, η Δανάη Μπάρκα πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Άμα δείτε το φεγγάρι» της Μαρινέλλας συνοδευόμενη από ακορντεόν.
Δείτε βίντεο:
Μεταξύ των καλεσμένων ήταν οι Μαρία Μπεκατώρου, Μαρία Καβογιάννη, Άρης Καβατζίκης, Θεοχάρης Ιωαννίδης, Ανδρέας Γεωργίου και Μαρία Φραγκάκη.
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