«Η πιο όμορφη υπόσχεση»: Η πρώτη ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα μετά τον γάμο της

Η παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι βρέθηκαν στο πλευρό τους την ξεχωριστή αυτή ημέρα