Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
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Ολυμπιακός ΚΑΕ Ολυμπιακός Κατερίνα Λιόλιου

Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague  να κάνoυν εμφάνιση στη σκηνή

Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
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Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και τέταρτου την τελευταία πενταετία, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση να δίνουν το «παρών» σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου και με το τρόπαιο της Stoiximan GBL να γίνεται… μέρος του προγράμματος.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και του τέταρτου μέσα στην τελευταία πενταετία, συνεχίζοντας την κυριαρχία του εντός συνόρων.


Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν στο παρκέ, καθώς σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο, όπου το κλίμα μετατράπηκε σε έντονο πανηγυρικό σκηνικό, με συνθήματα από τους φίλους της ομάδας και συνεχή αποθέωση των πρωταθλητών.




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Τα τρόπαια στη σκηνή και το γλέντι με Λιόλιου

Το τρόπαιο της Stoiximan GBL, αλλά και αυτό της Euroleague, έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο διασκέδασης, με τους παίκτες και τον κόσμο να γιορτάζουν μαζί την επιτυχία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε… γήπεδο.






Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.



Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.




Ο Φουρνιέ και η «πρώτη φορά στα μπουζούκια»

Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ είχε προϊδεάσει για τη βραδιά, μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την εμπειρία των εορτασμών.

Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τη διάθεσή του να ζήσει από κοντά το ελληνικό… πρωταθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά φέτος.


Πανηγυρική ατμόσφαιρα και «γήπεδο» στα μπουζούκια

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.

Κάποια στιγμή και ο Βεζένκοφ έπιασε το μικρόφωνο και έδωσε και αυτός με τη σειρά του τον ρυθμό για το σύνθημα “Παίρνω θέση στην κερκίδα”, όπως είχε κάνει μερικές ημέρες νωρίτερα και ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τα επινίκια της ομάδας στο Δημοτικό Θέατρο για την κατάκτηση της Euroleague.





Δείτε φωτογραφίες από το ερυθρόλευκο γλέντι στα μπουζούκια

Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
69 ΣΧΟΛΙΑ

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