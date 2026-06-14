Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες

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Ο Φουρνιέ και η «πρώτη φορά στα μπουζούκια»

Πανηγυρική ατμόσφαιρα και «γήπεδο» στα μπουζούκια

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Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ είχε προϊδεάσει για τη βραδιά, μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την εμπειρία των εορτασμών.Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τη διάθεσή του να ζήσει από κοντά το ελληνικό… πρωταθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά φέτος.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.Κάποια στιγμή και ο Βεζένκοφ έπιασε το μικρόφωνο και έδωσε και αυτός με τη σειρά του τον ρυθμό για το σύνθημα “Παίρνω θέση στην κερκίδα”, όπως είχε κάνει μερικές ημέρες νωρίτερα και ο προπονητής του Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τα επινίκια της ομάδας στο Δημοτικό Θέατρο για την κατάκτηση της Euroleague.