Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Γλέντι με Λιόλιου για τους πρωταθλητές Ελλάδας: Το καλωσόρισμα με το «Νοικιάστηκε», ο λουλουδοπόλεμος και ο «πρωτάρης» Φουρνιέ, βίντεο και φωτογραφίες
Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τις φετινές τους επιτυχίες σε νυχτερινό κέντρο, με τα τρόπαια της Basket League και Euroleague να κάνoυν εμφάνιση στη σκηνή
Σε πανηγυρικό και άκρως εορταστικό κλίμα ο Ολυμπιακός γιόρτασε την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και τέταρτου την τελευταία πενταετία, με παίκτες, τεχνικό επιτελείο και διοίκηση να δίνουν το «παρών» σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, όπου στήθηκε μεγάλο γλέντι υπό τους ήχους της Κατερίνας Λιόλιου και με το τρόπαιο της Stoiximan GBL να γίνεται… μέρος του προγράμματος.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και του τέταρτου μέσα στην τελευταία πενταετία, συνεχίζοντας την κυριαρχία του εντός συνόρων.
Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν στο παρκέ, καθώς σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο, όπου το κλίμα μετατράπηκε σε έντονο πανηγυρικό σκηνικό, με συνθήματα από τους φίλους της ομάδας και συνεχή αποθέωση των πρωταθλητών.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν με την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του και του τέταρτου μέσα στην τελευταία πενταετία, συνεχίζοντας την κυριαρχία του εντός συνόρων.
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Οι εορτασμοί δεν περιορίστηκαν στο παρκέ, καθώς σύσσωμη η ομάδα βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο, όπου το κλίμα μετατράπηκε σε έντονο πανηγυρικό σκηνικό, με συνθήματα από τους φίλους της ομάδας και συνεχή αποθέωση των πρωταθλητών.
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Τα τρόπαια στη σκηνή και το γλέντι με ΛιόλιουΤο τρόπαιο της Stoiximan GBL, αλλά και αυτό της Euroleague, έκαναν την εμφάνισή τους στο κέντρο διασκέδασης, με τους παίκτες και τον κόσμο να γιορτάζουν μαζί την επιτυχία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα που θύμιζε… γήπεδο.
🏆 Το τρόπαιο της Stoiximan GBL έφτασε στο νυχτερινό κέντρο που διασκεδάζει ο #OlympiacosBC 🔴⚪ pic.twitter.com/iEgy53TqjG— Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026
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Η Κατερίνα Λιόλιου, στην έναρξη του προγράμματός της, απηύθυνε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, λέγοντας: «Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τους νικητές της χρονιάς. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό», με το κοινό να απαντά ρυθμικά με συνθήματα για τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.
🎙️ Η Κατερίνα Λιόλιου για την ομάδα μπάσκετ του #OlympiacosBC 🔴⚪ pic.twitter.com/XQOQkTR8mT— Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026
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Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η εκτέλεση της επιτυχίας της «Νοικιάστηκε», που έχει συνδεθεί με τους εορτασμούς των «ερυθρόλευκων» μετά τις μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στις έδρες των αντιπάλων του.
🎶 «Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε» από την Κατερίνα Λιόλιου με τους φίλους του #OlympiacosBC να τραγουδούν 🔴⚪ pic.twitter.com/TD5YefzHTX— Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026
Ο Φουρνιέ και η «πρώτη φορά στα μπουζούκια»Λίγο πριν το γλέντι, ο Εβάν Φουρνιέ είχε προϊδεάσει για τη βραδιά, μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την εμπειρία των εορτασμών.
Ο Γάλλος γκαρντ, που αναδείχθηκε MVP των τελικών της Basket League, έγραψε χαρακτηριστικά: «Τα μπουζούκια θα είναι διαφορετικά απόψε. Η πρώτη μου φορά», δείχνοντας τη διάθεσή του να ζήσει από κοντά το ελληνικό… πρωταθλητικό κλίμα για ακόμα μια φορά φέτος.
Bouzoukia gonna hit different tonight. My first one🤣🤣— Evan Fournier (@EvanFourmizz) June 13, 2026
Πανηγυρική ατμόσφαιρα και «γήπεδο» στα μπουζούκιαΚατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι φίλοι του Ολυμπιακού δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα, μετατρέποντας το νυχτερινό κέντρο σε μια μεγάλη ερυθρόλευκη εξέδρα, με συνεχόμενα συνθήματα και αποθέωση των πρωταθλητών.
🎶 «Είσαι στο μυαλό» από τους φίλους του #OlympiacosBC στο νυχτερινό κέντρο 🔴⚪ pic.twitter.com/0Reaxk3mJG— Sportal (@SportalgrG) June 13, 2026
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Δείτε φωτογραφίες από το ερυθρόλευκο γλέντι στα μπουζούκια
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