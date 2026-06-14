Μεταναστευτικό: Μπέλφαστ, μια εικόνα της Ευρώπης που... βράζει - Το πογκρόμ και το σοκ για τη βρετανική κοινωνία

Αριθμός μεταναστών

Οχι στις παρανομίες

Διάτρητα σύνορα

Η δωρεάν οικονομική παροχή, πάντως, κοστίζει στο υπουργείο Εσωτερικών 8 εκατ. λίρες την ημέρα, ποσό που «τρελαίνει» τους κινδυνολόγους περί ισλαμοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας και καλούν τη χώρα «σε πολιτιστική και πνευματική αφύπνιση για την αποτροπή του θανάσιμου κινδύνου». Εν τω μεταξύ, οι πρώτες συγκρούσεις με την Αστυνομία των συνήθως μασκοφόρων αντιφρονούντων στη μεταναστευτική κυβερνητική πολιτική ξεκίνησαν στο Λονδίνο. Στην αγγλική πρωτεύουσα με τον πακιστανικής καταγωγής δήμαρχο Σαντίκ Καν οι κινητοποιήσεις πύκνωσαν γύρω από τα μεταναστευτικά ξενοδοχεία «Thistle» στο Μπάρμπικαν και «Britannia» στο Κάναρι Γουάρφ. Σταδιακά εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Ο αναβρασμός μεγεθύνθηκε έως παροξυσμού από τα εγχώρια ΜΜΕ καθώς μέχρι τον Ιούνιο του 2025 αριθμός-ρεκόρ 111.084 ατόμων υπέβαλε αίτηση ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την ίδια χρονιά, στη μικρή Ελλάδα υποβλήθηκαν συνολικά 61.629 αιτήματα ασύλου, ενώ στην εξεγερμένη Βόρεια Ιρλανδία κατατέθηκαν στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα μόνο 2.379.Η αλήθεια είναι ότι η Βόρεια Ιρλανδία αποτελεί το λιγότερο εθνοτικά ποικιλόμορφο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόλις το 3,4% περίπου των κατοίκων της προέρχεται από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες. Το ποσοστό αντιστοιχεί σε μόνο 60.000 μετανάστες στο σύνολο του πληθυσμού, που ανέρχεται σε λιγότερο από 2 εκατομμύρια. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2023 άγγιξαν περίπου τους 4,4 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το 2022 ήταν 5,3 εκατομμύρια, ο αριθμός των εγκατεστημένων και στις 6 κομητείες της βορειοϊρλανδικής περιοχής είναι μηδαμινός.Για τη Βόρεια Ιρλανδία, πάντως, το Μεταναστευτικό δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμών. Συνδέεται με τους φόβους για την ταυτότητα, τη στέγαση και την οικονομική ανασφάλεια των ντόπιων κατοίκων. Σχετίζεται με τη μετάβαση μιας ταλαιπωρημένης κοινωνίας σε ένα τοπίο αρμονικής προκοπής μετά την ιστορική Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 που τερμάτισε εμφύλιες αιματηρές συγκρούσεις δεκαετιών και γεφύρωσε αβυσσαλέα χάσματα. Προφανώς η ειρηνική συμβίωση δεν λύνει αυτομάτως όλα τα προβλήματα. Δεν γεμίζει το ψυγείο. Δεν χτίζει σπίτια. Δεν δίνει δουλειές. Διατηρεί όμως μια συνοχή στην κοινωνία με ανθρώπους που μοιράζονται κοινές αξίες, συμμερίζονται παρόμοια ήθη και έθιμα, υπακούν σε κοινούς κανόνες συμπεριφοράς και σέβονται τους νόμους.Λαός μεταναστών και προσφύγων στη μακραίωνη ιστορία τους οι Ιρλανδοί, γνωρίζουν από κακουχίες και κατατρεγμούς. Δεν δαιμονολογούν τους μετανάστες, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν παράνομες, απεχθείς και κακουργηματικές ενέργειες από μια ωμά παραβατική μερίδα τους. Αντιδρούν μαζικά και μάλλον υπερβολικά, καθώς δεν υποκαθιστούν τις όποιες οικογενειακές παραδόσεις και τις πατριωτικές ευαισθησίες τους με την ενοχικότητα ότι περιθωριοποιούν ή προσβάλλουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, στις οποίες ορισμένα μέλη τους δρουν εγκληματικά. Από αυστηροί σκεπτικιστές γίνονται ολοένα πιο επικριτικοί απέναντι στην απειλή της μετανάστευσης. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των καθολικών και των προτεσταντών συμφωνεί ότι οι μετανάστες δεν συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία και την οικονομία. Ταυτόχρονα, στον αστικό χάρτη του Μπέλφαστ ξεδιπλώνεται ένας παρακμιακός και κακοφορμισμένος καμβάς με αδρές πινελιές φυλετικών κινήτρων εξόντωσης. Τον οποίο εκμεταλλεύονται και εργαλειοποιούν οι ακροδεξιοί αγκιτάτορες που ηγούνται διαδικτυακά των αντιμεταναστευτικών διαμαρτυριών.Ο 43χρονος διαβόητος ακροδεξιός Αγγλος ακτιβιστής Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γνωστός και ως Τόμι Ρόμπινσον καθώς και με αλλά ψευδώνυμα, πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις του Μπέλφαστ με ερεθιστικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέλος συμμορίας χούλιγκαν στα νιάτα του, φορτωμένος στην ωριμότητά του με αρκετές ποινικές καταδίκες και φυλακίσεις, προέτρεψε καθημερινούς ανθρώπους από τα φτωχά λαϊκά στρώματα να επιτεθούν στυγνά στους φτωχότερους και καταφρονεμένους μετανάστες στις υποβαθμισμένες γειτονιές τους. Τους παρακίνησε να απαντήσουν δυναμικά σε ό,τι αποκάλεσε «επίθεση του εισβολέα στον λαό μας». Ζήτημα είναι βέβαια αν γνωρίζει ο ίδιος κατά πού πέφτουν οι παλιές εργατικές συνοικίες των προτεσταντών στο ανατολικό Μπέλφαστ. Εκεί όπου πλέον ζουν μετανάστες από 75 χώρες. Αρκείται να ποντάρει στην εξτρεμιστική υποκίνηση αντιμεταναστευτικής υστερίας, απολαμβάνοντας την τερατώδη επιρροή που ασκεί σε 1,9 εκατομμύρια ακολούθους του στο X. Δίχως να τους προσφέρει οποιαδήποτε λύση, παρά μόνο παραληρηματική φρενίτιδα. Πριν από έναν μήνα, στα μέσα Μαΐου, ηγήθηκε πορείας δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στο κέντρο του Λονδίνου κατά της ισλαμικής απειλής για τη βρετανική ταυτότητα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο προσέλκυσε περίπου 150.000 άτομα, καλώντας τα να προετοιμαστούν για μια «μάχη της Βρετανίας» υπό το σύνθημα «Ενώστε το Βασίλειο». Διόλου παράξενο, στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάστηκε μέσω βίντεο ομιλία τού -δίχως άλλο ομοϊδεάτη και οικονομικού χορηγού του διοργανωτή- Ιλον Μασκ. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο -που εμπλέκεται όλο και περισσότερο στη βρετανική πολιτική χωρίς να του το ζητήσει κανείς- παρέδωσε έναν εσχατολογικά πολωτικό λόγο. Προειδοποίησε το συγκεντρωμένο πλήθος πως «είτε επιλέξετε βία, είτε όχι, η ισλαμιστική βία έρχεται εναντίον σας. Είτε θα αντεπιτεθείτε, είτε θα πεθαίνετε».Φυσικά ο ίδιος δεν αμέλησε το επόμενο πρωί της φρικιαστικής απόπειρας δολοφονίας στο Μπέλφαστ να συνεισφέρει ψηφιακά καύσιμα για την έκρηξη της επικείμενης σύρραξης. Κοινοποίησε στην πλατφόρμα του λίστες με τοποθεσίες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία για να συγκεντρωθούν οι θιγόμενοι «ευέξαπτοι» πολίτες προκειμένου να απελάσουν -και να πάνε πού;- τους «κακούργους εισβολείς» μετανάστες. Οι αναρτήσεις διακινούσαν ότι όλες οι επιχειρήσεις έπρεπε να κλείσουν στις 5.30 μ.μ. -«καμία δικαιολογία»- και από τις 7 μ.μ. το πλήθος έπρεπε να κλείσει τους δρόμους. Υποδείκνυαν ειρηνική δράση, αλλά παράλληλα συμβούλευαν τους διαδηλωτές να φορούν σκούρα ρούχα και να είναι έτοιμοι να συλληφθούν. Από χιλιάδες μίλια μακριά, ο Μασκ στο Τέξας και ο Ρόμπινσον που βρισκόταν στη Μόσχα παρακολούθησαν τους εμπρησμούς στους οποίους συνέβαλαν προκλητικά ως ηθικοί αυτουργοί. Μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα χάους και οργής στο Μπέλφαστ, σύσσωμες η πολιτική ηγεσία, οι αστυνομικές αρχές και η θρησκευτική ιεραρχία απηύθυναν παραινέσεις και ευχολόγια για γαλήνη, ειρήνη και αλληλοκατανόηση. Ενδόμυχα ήταν ευτυχείς που δεν η χώρα δεν θρήνησε νεκρούς. Δεν παρέλειψαν να καταδικάσουν σθεναρά τη βία στους δρόμους ως «αντίθετη με τις βρετανικές αξίες».Την επόμενη μέρα των ταραχών οι πιο ανόητοι κάτοικοι έβγαζαν selfies μπροστά στα χαλάσματα, ενώ οι τάχα πιο μυαλωμένοι στις παμπ κουβέντιαζαν θερμόαιμα σύμφωνα με την ιρλανδική παροιμία: «Καλύτερα να μαλώνεις παρά να είσαι μόνος». Κεντρικό θέμα, η ανεξέλεγκτη μετανάστευση και τα διάτρητα σύνορα. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση οι μεθοριακοί φράχτες δεν βρίσκονται σε βουνά, πεδιάδες και θάλασσες. Υψώνονται ανάμεσα σε εκείνον που φοβάται και σε εκείνον που φοβίζει. Οι ρόλοι τους εναλλάσσονται. Ο γηγενής φοβάται τη δημογραφική αλλαγή και για την ασφάλειά του ύστερα από ένα βίαιο έγκλημα από κάποιον παρείσακτο ξένο. Ο μετανάστης τρέμει μήπως το σπίτι του πυρποληθεί επειδή μιλά διαφορετική γλώσσα και προσεύχεται σε τζαμί. Και οι δύο πλευρές συνυπάρχουν αγχωμένες και χωριστά στην ίδια πόλη. Οχι μόνο στο Μπέλφαστ, στις περισσότερες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.