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Τρεις διαφορετικές πολιτικές διαδρομές. Τρεις ξεχωριστές εκδοχές εξουσίας. Ένα μεγάλο φιάσκο. Σε μα αφήγηση που ξεκινάει σαν ανέκδοτο. Όπου, ένας Αμερικανός, ένας Ρώσος και ένας Κινέζος μπαίνουν σε ένα μπαρ.Μόνο που στη προκείμενη περίπτωση εισήλθαν θεατρικά στη σκηνή ενός πολυσύνθετου και ταραγμένου κόσμου. Ένα κόσμο που ο Τραμπ αντιμετωπίζει σαν αγορά. Πιστεύει ότι είναι ένα μεγάλο συμβόλαιο που δεν έχει ακόμη υπογραφεί από τον ίδιο.Ο πομπώδης οικοδεσπότης Σι τον αντικρίζει σαν τη κατασκευή ενός δικού του χώρου από τον οποίο θα εξαρτώνται οι άλλοι. Και το πάει υπομονετικά λάου λάου. Ο απομονωμένος διεθνώς Πούτιν, πάλι, τον φαντάζεται υπό την αναθεωρητική φιλοδοξία να μετακινήσει προς οφελος του τα σύνορα. Επενδύει στην πιο παλιά απόδειξη ισχύος, την ωμη πολεμική βία.Στη πραγματικότητα, ωστόσο, και οι τρεις ανακαλυψαν στη σκηνοθετημένη τους συνάντηση τα όρια τους. Και τα καταχώνιασαν σε μια παράσταση πολιτικής έπαρσης , κομπασμών και φλυαρίας.Κουβέντα δεν ψέλλισαν για τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας, την επιθετική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οικονομική εξάρτηση της Μόσχας από το Πεκίνο, τη ρήξη ΗΠΑ-Ιράν. Άχνα δεν έβγαλαν για τα πυρηνικά τους όπλα, τέλος πάντων.Η συνοδός κορυφής τους, διάρκειας 80 μόλις λεπτών, πήγε ολοσχερώς στράφι. Δίχως ουσιαστικές συμφωνίες ή αποτελέσματα. Αναγκαστικά η φωτογραφία των επαφών τους είχε ως σουβενίρ ματαιοδοξίας μεγαλύτερη πολιτική αξία από τις όποιες συνομιλίες τους.Μόνο οι βιαστικοί έσπευσαν να συγκρίνουν αυτή τη συγκέντρωση με την διάσκεψη, πριν 80 χρόνια, της Γιάλτας. Να τη βαφτίσουν ως τη Γιάλτα 2.0 που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον κόσμο. Τσάμπα κόπος και άστοχοι οι συμβολισμοί .Κάνεις, άλλωστε, από τους τωρινούς τρεις συμμετέχοντες δεν έχει κερδίσει κανένα παγκόσμιο πόλεμο. Ούτε καν σε τοπική σύγκρουση δεν έχουν καταφέρει να υπερισχύσουν. Ουδείς από αυτούς έχει πλέον την απειλητική ισχύ να συμφωνήσει σφαίρες επιρροής, ερήμην και παρά τη θέλησή των υπολοίπων κρατών.Κανένας από αυτούς δεν φαντάζει ως παντοδύναμος ηγέτης ώστε να επαναφέρει τη πολιτική αντίληψη που θεωρεί ότι το μέλλον μπορεί να διευθετηθεί από τρεις μοναχά ανθρώπους. Ότι η γεωγραφία μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι χώρες αποτελούν δυσδιάκριτα μεγέθη, οι πληθυσμοί είναι απλώς αριθμοί και οι πόλεμοι κεφάλαια μιας συνολικής συμφωνίας. Αυτή η συνταγή ξεθύμανε πια.Λογικά οι Ευρωπαίοι δεν προσκλήθηκαν στη συγκεκριμένη αυτάρεσκη συνδιάσκεψη. Αλλά ακόμη και αν καλούνταν έπρεπε να την αποφύγουν. Τι να κάνουν, άλλωστε, σε αυτό το επικοινωνιακό νταραβέρι; Να συναγελαστούν με όσους τους κατηγορούν επιθετικά ως παρακμιακούς;Να συγχρωτιστούν με τους αυταρχικούς αμφισβητίες του διεθνούς δικαίου και τους αρνητές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το όποιο έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης για το Ρώσο πρόεδρο; Να ξεπλύνουν με τη συμμετοχή τους τον διεθνή παρία Πούτιν;Να παρηγορήσουν, άραγε, το Τραμπ που με καμένα πολιτικά χαρτιά γραφεί τον επίλογο της προεδρικής του θητείας του, μετά τη συντριπτική ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ; ‘Ή μήπως να γίνουν δεκανίκια του Κινέζου προέδρου που υποδύεται το κεντρικό πυλώνα της παγκόσμιας διπλωματίας, επιδιώκοντας με την αβάντα των υπολοίπων καλεσμένων του να ακυρώσει τον ΟΗΕ;