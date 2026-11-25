Η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ, Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας είναι ιστορική όχι μόνον επειδή οι τρεις ισχυρότερες πυρηνικές δυνάμεις καθίσαν στο ίδιο τραπέζι, αλλά και λόγω της απουσίας της ΕΕ. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποκλείστηκαν υποβαθμίζοντας τον ρόλο της ΕΕ και την πολιτική της επιρροή.Η απάντηση της Ευρώπης στον αποκλεισμό ήταν η σύνοδος της προθύμων, που συνδιοργάνωσαν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ. Μια προσπάθεια να προβάλει η Ευρώπη την αξίωση να έχει ενεργή συμμετοχή και καθοριστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία.Η Ευρώπη, η οποία μετά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία βρέθηκε χωρίς ενεργειακούς πόρους και με την πολιτική Τραμπ αναγκάζεται τώρα να ξοδεύει για την άμυνά της, αγωνίζεται να διατηρήσει στη διεθνή σκηνή την πολιτική ισχύ που δικαιούται στον διεθνή καταμερισμό, λόγω της οικονομίας της και του πυρηνικού οπλοστασίου Γαλλίας και Βρετανίας. Όλα αυτά βέβαια, εφόσον οι εκλογές της Γαλλίας τον προσεχή Μάιο, αλλά και οι εκλογικές αναμετρήσεις σε Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Σλοβακία, Σλοβενία κ.α δεν πυροδοτήσουν το 2027 πολιτικές εμπλοκές με άγνωστες συνέπειες.Η ΕΕ αν θέλει να διατηρήσει κεντρικό ρόλο στις νέες ισορροπίες που αναδύονται διεθνώς λόγω της εξάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης, που είναι σε εξέλιξη, των θεμελιωδών αλλαγών, που εισάγει η τεχνητή νοημοσύνη και της ισχύος που έχουν αποκτήσει οι αγορές, χρειάζεται ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης και διακυβέρνησης. Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών θα πρέπει να αποφασίσουν αν η λύση είναι η ομοσπονδοποίηση ή κάτι άλλο, πάντως το σίγουρο είναι ότι η ΕΕ χρειάζεται ένα μοντέλο διακυβέρνησης περισσότερο συγκεντρωτικό και αποτελεσματικό.Η ΕΕ αντιμετωπίζει υπαρξιακή πρόκληση και κινδυνεύει με στασιμότητα αν δεν αναλάβει άμεση και συντονισμένη δράση, ήταν το κεντρικό μήνυμα της Έκθεσης Ντράγκι. Από τον Σεπτέμβριο 2024 που παρουσιάστηκε λίγα πράγματα έχουν γίνει για την κάλυψη του ελλείμματος καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού, για την μείωση της γραφειοκρατίας, την κανονιστική απλοποίηση στην Ενιαία Αγορά και τους άλλους τομείς που έθιγε η έκθεση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της ΕΚΤ.Και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε πρόσφατη ομιλία του κάλεσε την Ευρώπη να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να περάσει άμεσα από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.Η μακροπρόθεσμη ευημερία της Ευρώπης, είπε, εξαρτάται από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς και της Τραπεζικής Ένωσης, καθώς και την αποτελεσματική κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Υπογράμμισε ότι το κόστος της αδράνειας αυξάνεται, τονίζοντας πως η Ευρώπη οφείλει να γεφυρώσει το επενδυτικό και καινοτομικό χάσμα έναντι άλλων μεγάλων οικονομιών. Ο χρόνος της διάγνωσης, είπε εύστοχα ο Γ. Στουρνάρας, έχει παρέλθει.