«Δώρο» από τους Θεσσαλούς και δεύτερος στον β’ γύρο με «οδηγό» τον Τετέι

Και το κατάφερε. Για παράδειγμα, δεν έβαλε τον Σφιντέρσκι αντί του Ανδρέα Τεττέη. Και δικαιώθηκε, καθώς ο 24χρονος φορ κέρδισε το πρώτο πέναλτι, εκτέλεσε εύστοχα το δεύτερο και οδήγησε τους Πράσινους σε μια πιο εύκολη νίκη απ΄ αυτό που δείχνει το τελικό 1-2.Ηταν τυχερός ο Παναθηναϊκός που αντιμετώπισε τη χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος μόλις τέσσερις μέρες μετά τον πικρό αποκλεισμό από την Μπέτις. Με απόδοση σαν τη χθεσινή δύσκολη θα νικούσε σε κάποια άλλη (οποιαδήποτε) έδρα, καθώς ήταν φανερό ότι το… κέφι είχε πάει περίπατο. Ο Παναθηναϊκός στην πραγματικότητα νίκησε με δύο πέναλτι και δύο ευκαιρίες.Ο αντίπαλός του; Δημιούργησε δυο καλές φάσεις στο α’ ημίχρονο (σε αμφότερες ανταποκρίθηκε σωστά ο Λαφόν, τον οποίο προφανώς ο Μπενίτεθ θέλησε να στηρίξει μετά τα λάθη του στη Σεβίλλη) και μείωσε από την… πλάτη του Ινγκασον που μείωσε με απίθανο αυτογκόλ στο 82’. Οι Πράσινοι έπαιξαν όσο… έπρεπε για να επικρατήσουν επί του ουραγού της βαθμολογίας και μάλλον το πιο αισιόδοξο στοιχείο από τη βραδιά στην Τρίπολη ήταν το κατάμεστο πέταλο των οπαδών τους μετά από απογοητευτικό αποκλεισμό: σ’ αυτή την περιοχή της Ελλάδας οι φίλοι του Παναθηναϊκού πάντα είναι «εκεί», πάντα διψούν να την δουν από κοντά, στις χαρές και στις λύπες μαζί που λέει και το σύνθημα…Θετική η παρουσία του Ζαρουρί, θετική η επιστροφή του Κώτσιρα που σίγουρα θα χρειαστεί στα play offs λόγω των τραυματισμών (Κάτρης νοκ άουτ, Πάλμερ – Μπράουν και Ερνάντεθ στα πιτς), θετικό το πρώτο «γεμάτο» 90λεπτο του Τσιριβέγια μετά τον τραυματισμό του. Και… μέχρι εκεί. Λίγα πράγματα από όλους τους υπόλοιπους. Και μιας και μιλάμε για τον Τσιριβέγια, μοιάζει τουλάχιστον παράδοξο (αν όχι ποδοσφαιρικά αδιανόητο!) να παίζεις εναντίον της πέμπτης του ισπανικού πρωταθλήματος με Σάντσες – Μπακασέτα (δηλαδή ένα «οκτάρι» και ένα «δεκάρι») και μετά εναντίον της τελευταίας του ελληνικού πρωταθλήματος με Τσιριβέγια – Σιώπη, δηλαδή δυο αμυντικούς μέσους!Να τα λέμε κι αυτά για τον Μπενίτεθ, ο οποίος στη Σεβίλλη είχε προπονητικά πάρα πολύ άσχημη βραδιά σε όλα τα επίπεδα… Nα σημειώσουμε, όμως, από την άλλη πλευρά, ότι ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο συγκέντρωσε περισσότερους βαθμούς από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, μόλις δύο λιγότερους από την ΑΕΚ! Και θα μπορούσε εύκολα να είχε τουλάχιστον τέσσερις περισσότερους, αν είχε επικρατήσει επί της ΑΕΛ και του Παναιτωλικού εντός έδρας, σε δυο ματς στα οποία απουσίαζε από την ενδεκάδα ο Ανδρέας Τεττέη.Απώλειες, βέβαια, είχαν όλοι, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επί τρεις μήνες κυνηγούσε τον Λεβαδειακό για την τέταρτη θέση! Την πήρε εύκολα τελικά, βρήκε και… πορτοφόλι στην τελευταία αγωνιστική λόγω Βόλου και ΑΕΛ Novibet! Ξεκινά από το -8 και το -9 συγκριτικά με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Μοιάζει απίθανο να βρει μονοπάτι για την τρίτη θέση. Όμως πια υπάρχει ένας στόχος στα play offs. Δεν θα «κατηγορηθεί» αν δεν τον πετύχει, αλίμονο!Όμως και για το προπονητικό τιμ και για τους παίκτες είναι χρήσιμο να έχουν σε μια άκρη του μυαλού τους ότι αν ο Παναθηναϊκός ξεκινήσει με θετικά αποτελέσματα μπορεί υπό πολλές προϋποθέσεις να διεκδικήσει το εισιτήριο που οδηγεί στα play offs του Europa League και όχι στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.Τι θα κάνει σ’ αυτό το τουρνουά των έξι αγωνιστικών ο Παναθηναϊκός, ουδείς γνωρίζει. Όχι μόνο διότι με τον Μπενίτεθ διαφορετικά αντιμετώπισε την ΑΕΚ και διαφορετικά τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αλλά και γιατί πέρασαν τρεις μήνες από τότε που αντιμετώπισε τους δικεφάλους (πρωτάθλημα - Κύπελλο) και η πιο… πρόσφατη γεύση είναι το 0-1 επί των Ερυθρόλευκων στο «Γ. Καραϊσκάκης».Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν πρόκειται να τα αξιοποιήσει ως «τεστ» για παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Αλλωστε, πλην του Γιάγκουσιτς και του Τσάβες που δεν έχει πάρει ούτε ένα ματς, όλοι έχουν πάρει αρκετά παιχνίδια! Ο Μπενίτεθ τα συμπεράσματά του για το ρόστερ μέσες – άκρες τα έχει βγάλει. Δεν είναι καθόλου βέβαιο, όμως, αν έχουν βγάλει τα τελικά τους συμπεράσματα για τον ίδιο τον Ισπανό οι διοικούντες. Θα παίξουν ρόλο και τα play offs...