Η Μίνα Αρναούτη κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για την αποζημίωση από το τροχαίο με τον Παντελή Παντελίδη

«Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία, δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν δέκα χρόνια», τόνισε