Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Εισαγγελική έρευνα στη Χιλή για εκατοντάδες παιδιά από την Αϊτή και ανεπιβεβαίωτους συνοδούς
Εισαγγελική έρευνα στη Χιλή για εκατοντάδες παιδιά από την Αϊτή και ανεπιβεβαίωτους συνοδούς
Η έρευνα επικεντρώνεται σε πιθανά κενά ελέγχου κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης ανηλίκων το 2025
Η εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων σχετικά με την είσοδο πέρυσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή, των οποίων οι οικογενειακοί δεσμοί με τους ενήλικους που τα συνόδευαν δεν έχουν επαληθευτεί.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις του χιλιανού ραδιοφωνικού σταθμού BioBio, που έφερε στο φως έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ανέφερε την είσοδο στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή το 2025, στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.
Σύμφωνα με τη χιλιανή υπηρεσία μετανάστευσης, τουλάχιστον 12 ύποπτοι εισήλθαν κατ’ επανάληψη στη Χιλή και παρουσιάστηκαν ως «υπεύθυνοι» παιδιών και εφήβων από την Αϊτή.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των παιδιών και των συνοδών τους «δεν επαληθεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές» ούτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ούτε κατά την είσοδο τους στη Χιλή.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις του χιλιανού ραδιοφωνικού σταθμού BioBio, που έφερε στο φως έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ανέφερε την είσοδο στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αϊτή το 2025, στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης.
Σύμφωνα με τη χιλιανή υπηρεσία μετανάστευσης, τουλάχιστον 12 ύποπτοι εισήλθαν κατ’ επανάληψη στη Χιλή και παρουσιάστηκαν ως «υπεύθυνοι» παιδιών και εφήβων από την Αϊτή.
Σύμφωνα με την εισαγγελία, οι οικογενειακοί δεσμοί μεταξύ των παιδιών και των συνοδών τους «δεν επαληθεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές» ούτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ούτε κατά την είσοδο τους στη Χιλή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα