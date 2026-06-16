Σβήστηκε η φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ένας ελαφρά τραυματίας

Λίγο μετά τις 19:00, η εικόνα της φωτιάς παρουσίαζε σημαντική βελτίωση, ενώ λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε πλήρως υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.