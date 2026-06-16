Σβήστηκε η φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ένας ελαφρά τραυματίας
Σβήστηκε η φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, ένας ελαφρά τραυματίας
Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην οδό Ευζώνων, όπου ξέσπασε πυρκαγιά το απόγευμα της Δευτέρας
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Ευζώνων και Σπάρτης. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Ευζώνων 10, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων που βρίσκεται στην οδό Ευζώνων 10, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.
Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Λίγο μετά τις 19:00, η εικόνα της φωτιάς παρουσίαζε σημαντική βελτίωση, ενώ λίγο αργότερα η πυρκαγιά τέθηκε πλήρως υπό έλεγχο από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.
Όπως φαίνεται σε βίντεο πυκνοί μαύροι καπνοί βγαίνουν από το συνεργείο. Έως τώρα δεν είναι ξεκάθαρη η αιτία της φωτιάς.
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