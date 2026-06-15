Θύελλα για πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ μετά τον πνιγμό δύο νεαρών σε ταξίδι στις Φιλιππίνες: Το «κατηγορώ» της Ελληνίδας συζύγου του

Ο Ταμπ Μπάλντουιν ήταν στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ το 2007 -«Είχα προειδοποιήσει ότι τα παιδιά δεν είναι ασφαλή μαζί του» λέει η σύζυγός του Έφη Καλογήρου - «Ήταν τέρας» λέει για τον 57χρονο τεχνικό η κόρη της