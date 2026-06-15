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Θύελλα για πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ μετά τον πνιγμό δύο νεαρών σε ταξίδι στις Φιλιππίνες: Το «κατηγορώ» της Ελληνίδας συζύγου του
Θύελλα για πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ μετά τον πνιγμό δύο νεαρών σε ταξίδι στις Φιλιππίνες: Το «κατηγορώ» της Ελληνίδας συζύγου του
Ο Ταμπ Μπάλντουιν ήταν στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ το 2007 -«Είχα προειδοποιήσει ότι τα παιδιά δεν είναι ασφαλή μαζί του» λέει η σύζυγός του Έφη Καλογήρου - «Ήταν τέρας» λέει για τον 57χρονο τεχνικό η κόρη της
Θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα έχει προκαλέσει στις Φιλιππίνες ο θάνατος δύο νεαρών φοιτητών, ηλικίας 18 και 19 ετών, από το πανεπιστήμιο Ateneo de Manila που πνίγηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιού της ομάδας μπάσκετ την οποία προπονεί ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, Ταμπ Μπάλντουιν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 18χρονος Ρενέ Μπατερμπόνια και ο 19χρονος Αντιβίνε Αντίλι, πνίγηκαν σε αυτό που είχε ανακοινωθεί ως δραστηριότητα team building στο θέρετρο Ντιπακουλάο.
Ένας από τους ιδιοκτήτες του θερέτρου στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο νεαροί την περασμένη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο Μπάλντουιν, ο οποίος έκατσε στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για λίγους μήνες το 2007 πριν να αντικατασταθεί από τον Κώστα Φλεβαράκη, γνώριζε ότι υπήρχαν κίνδυνοι από τα ρεύματα στην περιοχή.
Όπως είπε η ομάδα του πανεπιστημίου είχε βρεθεί στην περιοχή για σύσφιξη σχέσεων και το 2016 και το 2018 και το 2019 «και πάντα συζητούσαμε για τα ρεύματα της θάλασσας και ότι υπάρχουν περίοδοι που δεν πρέπει κανείς να μπαίνει στη θάλασσα».
«Θέλουμε απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Λέτε ότι ήταν ατύχημα αλλά δεν μου έχετε δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις γιατί ήταν ατύχημα και γιατί πέθανε το παιδί μου» δήλωσε η μητέρα του 18χρονου Μπατερμπόνια.
«Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξη αυτών των νέων ανδρών σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως, ως προπονητής, μου έχετε εμπιστευτεί εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες, πρώτα και κύρια, την ευημερία τους. Και σε αυτό, νιώθω ότι έχω αποτύχει. Και λυπάμαι», είπε αρχικά ο Μπόλντουιν.
Στη συνέχεια, επιχείρησε να παρουσιάσει την δική του πλευρά όσων συνέβησαν την ημέρα που πνίγηκαν οι δύο νεαροί: «Εκείνη τη μοιραία ημέρα που στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε πως βρίσκονταν σε επικίνδυνα νερά και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές, ως υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση, οι ίδιοι οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έφταναν πίσω στην ακτή με ασφάλεια. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν το είχαμε καταφέρει αυτό».
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 18χρονος Ρενέ Μπατερμπόνια και ο 19χρονος Αντιβίνε Αντίλι, πνίγηκαν σε αυτό που είχε ανακοινωθεί ως δραστηριότητα team building στο θέρετρο Ντιπακουλάο.
Ένας από τους ιδιοκτήτες του θερέτρου στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι δύο νεαροί την περασμένη Δευτέρα, δήλωσε ότι ο Μπάλντουιν, ο οποίος έκατσε στον πάγκο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για λίγους μήνες το 2007 πριν να αντικατασταθεί από τον Κώστα Φλεβαράκη, γνώριζε ότι υπήρχαν κίνδυνοι από τα ρεύματα στην περιοχή.
Όπως είπε η ομάδα του πανεπιστημίου είχε βρεθεί στην περιοχή για σύσφιξη σχέσεων και το 2016 και το 2018 και το 2019 «και πάντα συζητούσαμε για τα ρεύματα της θάλασσας και ότι υπάρχουν περίοδοι που δεν πρέπει κανείς να μπαίνει στη θάλασσα».
«Θέλουμε απαντήσεις για όσα συνέβησαν. Λέτε ότι ήταν ατύχημα αλλά δεν μου έχετε δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις γιατί ήταν ατύχημα και γιατί πέθανε το παιδί μου» δήλωσε η μητέρα του 18χρονου Μπατερμπόνια.
Το συγγνώμη του ΜπάλντουινΑπό την πλευρά του ο Μπάλντουιν επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό με βίντεο που αναρτήθηκε στη σελίδα του πανεπιστημίου στο Facebook.
«Ως προπονητής, μας έχει ανατεθεί η ανάπτυξη των μπασκετμπολιστών μας, η εξέλιξη αυτών των νέων ανδρών σε μελλοντικούς επαγγελματίες, αλλά κυρίως, ως προπονητής, μου έχετε εμπιστευτεί εσείς, οι γονείς και οι οικογένειες, πρώτα και κύρια, την ευημερία τους. Και σε αυτό, νιώθω ότι έχω αποτύχει. Και λυπάμαι», είπε αρχικά ο Μπόλντουιν.
Στη συνέχεια, επιχείρησε να παρουσιάσει την δική του πλευρά όσων συνέβησαν την ημέρα που πνίγηκαν οι δύο νεαροί: «Εκείνη τη μοιραία ημέρα που στείλαμε τους παίκτες για μια συνηθισμένη προπόνηση σε αυτό που θεωρούσαμε ρηχά νερά, μέχρι τη στιγμή που συνειδητοποιήσαμε πως βρίσκονταν σε επικίνδυνα νερά και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ως προπονητές, ως υπεύθυνοι για αυτήν την κατάσταση, οι ίδιοι οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασφαλίσουν ότι όλοι θα έφταναν πίσω στην ακτή με ασφάλεια. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι δεν το είχαμε καταφέρει αυτό».
«Εκείνη τη στιγμή, βίωσα το να βρίσκεται κάποιος στο πιο σκοτεινό μέρος που μπορεί να φανταστεί κανείς, και όμως ήξερα ταυτόχρονα ότι καλοί άνθρωποι, άνθρωποι που είχαν κάνει καταπληκτική δουλειά μεγαλώνοντας αυτούς τους δύο νεαρούς άνδρες, θα βρίσκονταν σε ένα ακόμη πιο σκοτεινό, πιο φρικτό μέρος. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι είχα αποτύχει. Απέτυχα ως ηγέτης. Ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως προπονητής. Σίγουρα ένιωσα ότι είχα αποτύχει ως φίλος του Ντιβινί και του Ρενέ, και όταν αργότερα αντιμετώπισα την ομάδα για να προσπαθήσω να γίνω ηγέτης εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ότι τους απογοήτευσα κι αυτούς» πρόσθεσε ο Μπάλντουιν.
Μιλώντας, δε, σε podcast, ο 57χρονος προπονητής από τη Νέα Ζηλανδία είπε «έχω οικογένεια, πρέπει να βοηθήσω την οικογένειά μου. Πρέπει να είμαι καλύτερος γι' αυτούς αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο».
Η αναφορά του Μπάλντουιν στην οικογένειά του προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ελληνίδας συζύγου του, Έφης Καλογήρου, η οποία σε βίντεό της αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση του πανεπιστημίου ότι «τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του».
«Το όνομά μου είναι Έφη και είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουιν από το 2011. Είμαι ακόμα νόμιμα παντρεμένη μαζί του. Ωστόσο, στις αρχές του 2020, έπρεπε να τον αφήσω για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ξεκίνησε στο βίντεό της η Καλογήρου προσθέτοντας ότι «αυτή η δήλωση αποτελεί απάντηση στην τελευταία του συνέντευξη και τα σχόλιά του σχετικά με την οικογένειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπεί εμένα ή τα παιδιά μου».
Η κυρία Καλογήρου θύμισε, ακόμα, ότι είχε εκφράσει την ανησυχία της στους αξιωματούχους του πανεπιστημίου σχετικά με την ασφάλεια των φοιτητών, ειδικά στις εγκαταστάσεις: «Εκείνη την εποχή, ενημέρωνα επανειλημμένα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και προέτρεψα το πανεπιστήμιο να αναλάβει δράση και να τον απομακρύνει από την πανεπιστημιούπολη. Αντίθετα, αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκστρατεία εκφοβισμού και φίμωσης».
Περαιτέρω λάδι στη φωτιά έριξε η θετή κόρη του Μπάλντουιν, Γιώτα Καλογήρου, γράφοντας στο Χ
«η μητέρα μου παρενοχλούνταν για μήνες αφού προσπάθησε να μιλήσει. Ήταν παντρεμένη με αυτό το τέρας που έχει καταστρέψει τόσες πολλές ζωές. Ελπίζω ο κόσμος να ανακαλύψει επιτέλους την αλήθεια».
Η ίδια αναδημοσίευσε, μάλιστα, βίντεο στο οποίο ακούγεται η μητέρα της να λέει σε στέλεχος της διοίκησης του πανεπιστημίου το 2019 ότι ο Μπάλντουιν «κυνηγούσε» κορίτσια, με τον άνδρα στον οποίο απευθυνόταν να της απαντά «το ξέρω και τον έχω προειδοποιήσει. Του είπα να σταματήσει» κάνοντας λόγο για «αρρώστια».
Μιλώντας, δε, σε podcast, ο 57χρονος προπονητής από τη Νέα Ζηλανδία είπε «έχω οικογένεια, πρέπει να βοηθήσω την οικογένειά μου. Πρέπει να είμαι καλύτερος γι' αυτούς αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο».
«Τους είχα προειδοποιήσει ότι τα παιδιά δεν είναι ασφαλή μαζί του»
Η αναφορά του Μπάλντουιν στην οικογένειά του προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Ελληνίδας συζύγου του, Έφης Καλογήρου, η οποία σε βίντεό της αποκάλυψε ότι είχε προειδοποιήσει τη διοίκηση του πανεπιστημίου ότι «τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του».
«Το όνομά μου είναι Έφη και είμαι παντρεμένη με τον Ταμπ Μπάλντουιν από το 2011. Είμαι ακόμα νόμιμα παντρεμένη μαζί του. Ωστόσο, στις αρχές του 2020, έπρεπε να τον αφήσω για την ασφάλειά μου και την ασφάλεια των παιδιών μου» ξεκίνησε στο βίντεό της η Καλογήρου προσθέτοντας ότι «αυτή η δήλωση αποτελεί απάντηση στην τελευταία του συνέντευξη και τα σχόλιά του σχετικά με την οικογένειά του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν εκπροσωπεί εμένα ή τα παιδιά μου».
Statement of Efi wife of coach Tab Baldwin @ateneodemanilau @inquirerdotnet @News5PH @abscbnnews @HomerSayson @gmanews @PhilippineStar @dailynetizen24 @AbanteNews @mongualvez @onenewsph @Ateneo0BF @DYANCASTILLEJO @bncdotph @volleybagan @spinph #tabbaldwin @TabKalboPanalo pic.twitter.com/tVYG42hhPD— Tudor Clee (@TudorClee) June 13, 2026
Η κυρία Καλογήρου θύμισε, ακόμα, ότι είχε εκφράσει την ανησυχία της στους αξιωματούχους του πανεπιστημίου σχετικά με την ασφάλεια των φοιτητών, ειδικά στις εγκαταστάσεις: «Εκείνη την εποχή, ενημέρωνα επανειλημμένα το Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila ότι τα παιδιά δεν ήταν ασφαλή κοντά του και προέτρεψα το πανεπιστήμιο να αναλάβει δράση και να τον απομακρύνει από την πανεπιστημιούπολη. Αντίθετα, αυτό που ακολούθησε ήταν μια εκστρατεία εκφοβισμού και φίμωσης».
Περαιτέρω λάδι στη φωτιά έριξε η θετή κόρη του Μπάλντουιν, Γιώτα Καλογήρου, γράφοντας στο Χ
«η μητέρα μου παρενοχλούνταν για μήνες αφού προσπάθησε να μιλήσει. Ήταν παντρεμένη με αυτό το τέρας που έχει καταστρέψει τόσες πολλές ζωές. Ελπίζω ο κόσμος να ανακαλύψει επιτέλους την αλήθεια».
Η ίδια αναδημοσίευσε, μάλιστα, βίντεο στο οποίο ακούγεται η μητέρα της να λέει σε στέλεχος της διοίκησης του πανεπιστημίου το 2019 ότι ο Μπάλντουιν «κυνηγούσε» κορίτσια, με τον άνδρα στον οποίο απευθυνόταν να της απαντά «το ξέρω και τον έχω προειδοποιήσει. Του είπα να σταματήσει» κάνοντας λόγο για «αρρώστια».
@epokquimps does this jog your memory? You have four kids right?— Giota Kalogirou (@giotajourno) June 14, 2026
Every parent at @ateneodemanilau deserves the truth. https://t.co/h4B8dASxLN
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