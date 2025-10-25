Ερχεται το μονοπώλιο των πάντων

Κλείσιμο

H Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) είναι το πεδίο στρατηγικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις της εποχής, στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς θεωρείται το «ιερό δισκοπότηρο» της επικράτησης σε όλα τα πεδία: στην οικονομία, στο επίπεδο τεχνολογίας, αλλά και στην άμυνα, αφού πλέον δεν νοείται στρατιωτική μηχανή χωρίς Τεχνητή Νοημοσύνη. Η παρουσία άλλων χωρών και περιοχών στον τομέα αυτό είναι ασήμαντη, αν όχι ανύπαρκτη. Το κυριότερο, μάλιστα, είναι ότι η είσοδος νέων παικτών στην κούρσα αυτή γίνεται ολοένα δυσκολότερη ως αδύνατη, καθώς η συγκέντρωση στον κλάδο φτάνει σε οριακά, απαγορευτικά για τους ανταγωνιστές επίπεδα. Οι εταιρείες ΑΙ συνενώνονται αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερο μέγεθος, με πρόσβαση σε πόρους απροσπέλαστους από οποιονδήποτε άλλον.Στις μεν ΗΠΑ η ανάπτυξη γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα, με επενδύσεις πρωτοφανούς μεγέθους από τις εταιρείες οι οποίες κυριαρχούν στην ΑΙ τύπου GPT, ήτοι στα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models - LLM) τα οποία είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους και να επεξεργάζονται τεράστιο όγκο πληροφοριών και δεδομένων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των LLM είναι υπολογιστική ισχύς στο «νέφος» (cloud) και τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Το Chat GPT, που είναι το πιο γνωστό, καταναλώνει το ισοδύναμο 10 πυρηνικών εργοστασίων παραγωγής ενέργειας για τη λειτουργία του, ενώ η αναγκαία ενέργεια αυξάνεται λογαριθμικά.Η Nvidia, που κατασκευάζει επεξεργαστές για την «εκπαίδευση» και λειτουργία των LLM, κατέχει το 92% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ οι τρεις μεγάλοι πάροχοι υπολογιστικής ισχύος (Amazon, Microsoft, Google) ελέγχουν το 67%-75% στον τομέα τους.Οι δε εταιρείες συνενώνονται. Η Open AI, που έχει το Chat GPT, ενώνει δυνάμεις με τους άλλους κολοσσούς της Silicon Valley, καθώς οι μεγαλύτεροι επενδυτές της είναι η Microsoft και πλέον η Nvidia. Η Open AI ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνίες με κατασκευαστές όπως η Nvidia, η AMD και η Oracle, συνολικής αξίας περίπου 1 τρισ. δολαρίων, για την εξασφάλιση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτούν τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της επόμενης γενιάς και σχεδόν διπλασιασμό των ενεργειακών πόρων.Κάποιες από αυτές τις συμφωνίες είναι κυκλικές, καθώς η Nvidia, π.χ., θα χρηματοδοτήσει με 100 δισ. δολάρια την Open AI προκειμένου εκείνη να αγοράζει τα εξελιγμένα τσιπάκια της.Πολλοί αναλυτές προειδοποιούν ότι πρόκειται για φούσκα, επενδύσεων και μετοχών, καθώς δεν διαφαίνονται τα έσοδα και τα κέρδη.Η απουσία κερδών, βέβαια, δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Το ίδιο συνέβη και με τις ιντερνετικές εταιρείες τη δεκαετία του 2000, όταν η ανυπαρξία κερδών δεν τις εμπόδισε να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερα κεφάλαια. Εσκασε μεν τότε η φούσκα των «dot.com», αλλά το πάρτυ συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να επικρατήσουν και να εξελιχθούν σε μονοπώλια, άκρως κερδοφόρα.Το αντίστοιχο συμβαίνει τώρα και με την ΑΙ. Είναι πλέον αδύνατο για μια νέα εταιρεία ή έναν μικρότερο ανταγωνιστή όχι μόνο να μπει στην αγορά, αλλά και να δημιουργήσει ένα προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης αν δεν χρησιμοποιήσει τεχνολογία και πόρους που προέρχονται από τις συγκεκριμένες αμερικανικές εταιρείες. Αλλωστε το πιθανότερο είναι ότι πολύ σύντομα δεν θα κυκλοφορεί κανένα προϊόν χωρίς ΑΙ, είτε πρόκειται για τοστιέρα, είτε για όχημα χωρίς οδηγό. Αλλά και πολλές θέσεις εργασίας θα υποκατασταθούν από μηχανές ΑΙ ή θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της.Επομένως, τα μονοπώλια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα επεκταθούν στα πάντα, όχι μόνο στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και στον πραγματικό.Είναι ξεκάθαρο ότι η επέλαση των «7 υπέροχων» αμερικανικών εταιρειών που κινούν την «επανάσταση» της ΑΙ υποστηρίζεται ενεργά από την κυβέρνηση Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιόρισε δραστικά τις περιβαλλοντικές και άλλες ρυθμιστικές δεσμεύσεις παρά τους φόβους που εκφράζονται διεθνώς για τους κινδύνους για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, επιτάχυνε την κατασκευή των κέντρων δεδομένων με κρατικές επιδοτήσεις, τους έδωσε δωρεάν κρατική γη και ακίνητα και, βέβαια, έθεσε υπό προστατευτική ομπρέλα τον κλάδο, επιδοτώντας εξαγωγές ΑΙ σε «φιλικές» χώρες, ενώ τις απαγόρευσε σε άλλους προορισμούς, όπως η Κίνα.Αλλωστε, ο μόνος ουσιαστικός πιθανός ανταγωνιστής/αντίπαλος των ΗΠΑ στο πεδίο της ΑΙ είναι αυτή τη στιγμή η Κίνα, η οποία αναπτύσσεται με το μοντέλο κρατικού καπιταλισμού, το οποίο της επιτρέπει να κινητοποιήσει αντίστοιχους πόρους και να τους κατευθύνει όπου επιθυμεί.Απέναντι σε τέτοια μονοπώλια και συνδυασμένη δύναμη πυρός τέτοιου μεγέθους, είναι προφανώς ανέφικτο για ευρωπαϊκές εταιρείες να διεκδικήσουν θέση στο νέο σκηνικό.