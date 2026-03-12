Να πεθάνει το κτήνος

Κλείσιμο

Φυσικά με αφορμή την επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ στην κατεχόμενη από τους κανίβαλους μουλάδες μαρτυρική πατρίδα των Ιρανών.Αυτοεξόριστη στενή φίλη από το Ιράν, η οποία χρόνια τώρα μετακινείται μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Αθήνας, μου είπε «δεν πρόκειται για εισβολή αλλά για επιχείρηση rescue» (διάσωσης). Το όνομά της δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Και φυσικά αρνείται να παραχωρήσει συνέντευξη επειδή «θα εκτελέσουν τη μάνα μου»!Τ’ ακούς εσύ, ταχαριστούρελη! Αν διέθετα υπερφυσικές δυνάμεις θα σε έστελνα, με διακτινισμό, στην Τεχεράνη. Παρέα με το κορίτσι σου. Να δω τι θα έκανες. Να σε μαστιγώνανε οι Φρουροί της Επανάστασης. Και το κορίτσι σου να το λιθοβολούσαν. Γιατί, ως γνωστόν, προτού εκτελέσουν αθώες θηλυκές υπάρξεις επιδίδονται στη θεάρεστη πράξη του βιασμού. Ο λόγος απλός: να συναντήσουν, διακορευμένες, τον ύψιστο Αλλάχ!Αυτούς τους κανίβαλους. Αυτό τον θεοκρατικό χιτλερισμό στηρίζει ο Περισσός και κάποιες αριστερούτσικες παραφυάδες. Και το πιο ανατριχιαστικό αυτής της υποστήριξης; Η διαπιστωμένη «γενοκτονία» όλων των Ιρανών κομμουνιστών. Οι κανίβαλοι δεν άφησαν ούτε γάτα. Με την υποψία ότι είναι… κομμουνιστική!Ανιστόρητες θεωρίες και τοποθετήσεις. Και μάλιστα από εκπροσώπους του Νίκου Ανδρουλάκη. Το κοπέλι αντιγράφει τον Πέδρο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Ενας εκ των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ, ο Φίλιππος Σαχινίδης. Ο οποίος σε βραδινή τηλεοπτική εκπομπή ισχυρίστηκε πως με την εισβολή καταργείται το Διεθνές Δίκαιο. Και πως ο ΟΗΕ καταλήγει στον κάλαθο των σκουπιδιών.Προφανώς ο κύριος Σαχινίδης έχει γεννηθεί μετά τη λεγόμενη «Αραβική Ανοιξη». Προφανώς για τους ίδιους λόγους δεν πρόλαβε τον ανηλεή βομβαρδισμό της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Προφανώς δεν έχει ακούσει τίποτα για Βιετνάμ. Και προφανέστατα δεν έχει ακούσει τίποτα περί εισβολής στο Ιράκ. Ούτε περί «απελευθέρωσης» του Αφγανιστάν.Ο Μπιν Λάντεν με λεφτά των Αμερικανών κατέληξε να οργανώσει την πιο τρομοκρατική δύναμη του πλανήτη. Ετσι καταρρίφθηκαν οι Δίδυμοι Πύργοι. Οι Αμερικανοί τον εκπαίδευσαν και τον «μεγέθυναν». Από τις τσέπες της Ουάσινγκτον γκρεμίστηκαν οι πύργοι και χιλιάδες αθώοι εξαερώθηκαν.Ασε την περίπτωση του ονόματος Βλαντιμίρ Πούτιν. Που έχει ισοπεδώσει το 1/4 της Ουκρανίας. Ασε τα τεθωρακισμένα που «χορεύανε» στην Πράγα. Και άσε τις σοβιετικές «επεμβάσεις» στην Ουγγαρία και την Ανατολική Γερμανία. Ολα αυτά και πολλά άλλα στο όνομα της διάσωσης του «σοσιαλισμού». Και φυσικά για τον εντοπισμό και την εξόντωση πρακτόρων της CIA. Με απλά λόγια, εκατοντάδες χιλιάδες οι «πράκτορες» σε αυτές της «θυγατρικές» περιοχές της ιμπεριαλιστικής ομπρέλας με την ονομασία ΕΣΣΔ. Με τον υπότιτλο «υπαρκτός σοσιαλισμός».Τι να του πω; Οτι τότε ο κόσμος ήταν στα δύο χωρισμένος; Οτι οι δύο μεγάλες δυνάμεις, με το παραμικρό, «μαστίγωναν» κάθε δύναμη που τολμούσε να αμφισβητήσει την εξουσία τους; Elementary, dear Watson. Στοιχειώδες, αγαπητέ Σαχινίδη.Και κάτι ακόμα. Κατά τη διάρκεια της χουντικής επταετίας είχαν συμβεί δύο «γεγονότα». Διαπιστωμένα. Το πρώτο ότι αρκετοί συμπολίτες μας είτε φλέρταραν είτε πίστευαν στις «αγαθές» προθέσεις του Παπαδόπουλου. Για ποικίλους λόγους. Το δεύτερο ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επιθυμούσε παρέμβαση ξένων δημοκρατικών χωρών. Ισως και των ΗΠΑ. Ψέματα;Και η τουρκική εισβολή στην Κύπρο εξασφαλίστηκε με την «ουδετερότητα» της Αγγλίας και με την ύποπτη στάση της Ουάσινγκτον. Ψέματα;Με απλά λόγια, το Διεθνές Δίκαιο ισχύει όταν συμφέρει τον υπέρτατο αμερικανικό ιμπεριαλισμό. Οταν δεν συμφέρει, μετατρέπεται σε χαρτί τουαλέτας. Στην καλύτερη περίπτωση. Οχι μόνο τώρα. Αλλά εδώ και δεκαετίες το ίδιο και χειρότερα. Το Ιράν μία ακόμα σελίδα «παρεμβάσεων» και στρατιωτικών επιχειρήσεων.