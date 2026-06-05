Πόσο κακό είναι το ρόστερ του ΠΑΟΚ;

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Πόσο κακό είναι αυτό το ρόστερ; Πόσο ανεπαρκές φάνηκε ή αποδείχθηκε στην τελευταία σεζόν και τι προοπτικές έχει για το μέλλον; Ας αρχίσουμε από την χρηματηστηριακή αξία της ομάδας που έφθανε στα 95,5 εκατομμύρια. Αξία, πολύ μεγαλύτερη από της πρωταθλήτριας ΑΕΚ (77,5) σαφώς μικρότερη από του Ολυμπιακού (140εκ) του οποίου αρκετοί παίκτες έχουν πάρει απλά την υπεραξία του Champions League και εμφανώς μεγαλύτερη από του Παναθηναϊκού (83) ο οποίος κάνει συνεχώς ακριβώς μεταγραφές. Ως χρηματηστηριακή αξία ορίζεται το ποσό που θεωρητικά αξίζει-κοστολογείται ο κάθε παίκτης για να βγει το συγκεκριμένο συνολικό αποτέλεσμα.Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον Κωνσταντέλια με αξία που συνεχώς ανεβαίνει, φθάνοντας στα 22 εκατομμύρια. (Ότι ο Μουζακίτης τον ξεπερνάει με 25, είναι απλά ένα λάθος που δείχνει και πρακτικές αδυναμίες του όλου συστήματος). Στον ΠΑΟΚ παίζει ο Ζαφείρης με 11 εκατομμύρια αξία, ο Ζίβκοβιτς με οκτώ, ο Γιακουμάκης με έξι, οι Καμαρά και Ντεσπόντοφ με πέντε, ενώ με τέσσερα ακολουθεί ο ανεβασμένος Μιχαηλίδης, ο Τέιλορ και ο Μπιάνκο.Να μία αδυναμία του ΠΑΟΚ: Παίκτες όπως ο Ζαφείρης, ο Καμαρά, ο Ντεσπόντοφ, ο Τέιλορ (αλλά και πολλοί άλλοι) ΔΕΝ έπαιξαν φέτος στα επίπεδα που ορίζει η αξία τους. Είχαν μία κακή χρονιά, δεν έφθασαν σε καμία περίπτωση τα στάνταρ τους. Είναι πολλοί στον ΠΑΟΚ αυτοί οι ποδοσφαιριστές, απόδειξη της κακής χρονιάς, ειδικά μετά τον Ιανουάριο όπου σχεδόν κανείς δεν απέδιδε.Να πάμε και σε έναν άλλο τομέα. Πέρα από τη θεωρητική αξία του καθενός, υπάρχει και η αμοιβή τους. Το ετήσιο συμβόλαιο που σαφώς αποτελεί έναν αντικειμενικό δείκτη για το ρόστερ. Εδώ επάνω τίθεται το ερώτημα: Είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του τόσους πολλούς παίκτες με ετήσιες απολαβές ΑΝΩ του εκατομμυρίου;Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κεντζιόρα, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Τσάλοφ. Είναι λίγοι έντεκα ποδοσφαιριστές με ετήσιες αμοιβές άνω του εκατομμυρίου για το ελληνικό ποδοσφαιρικό περιβάλλον;Υπάρχει η άποψη-αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ υστερεί πολύ σε παίκτες δεύτερης γραμμής, με την έννοια ότι φέτος δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν όταν χρειάστηκε. Μέχρι τον Φεβρουάριο πάντως μια χαρά ανταποκρίνονταν όταν το rotation γινόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όταν χτύπησαν 5-6-7 βασικοί ταυτόχρονα και η ομάδα έπαιζε οκτώ ντέρμπι σε 23 μέρες, λύγισε το… σύμπαν.Ακόμη πάντως και ως παίκτες δεύτερης γραμμής, σε μία τόσο δύσκολη χρονιά (και για να μην παρουσιάζονται όλα μαύρα) ο ΠΑΟΚ ανέδειξε Τσιφτή, Μύθου, Χατσίδη, που επίσης αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες σεζόν, με τον Δικέφαλο να δείχνει συνεχώς ότι έχει τον τρόπο να προωθεί, να αναδεικνύει και να καθιερώνει νεαρούς παίκτες, κυρίως από τις ακαδημίες του.Συμπερασματικά: Ο ΠΑΟΚ έχει παικταράδες με μεγάλη αξία, ο ΠΑΟΚ πληρώνει πολλά μεγάλα συμβόλαια, ο ΠΑΟΚ έχει καλή βάση και για τη νέα σεζόν, αφού δεν δείχνει να χάνει κάποιον πολύτιμο, εκτός κι αν πρέπει να αλλάξει τον Γιακουμάκη. Η ομάδα έχει βάσεις, έδειξε τι μπορεί να παίξει, ξέρει και από νωρίς τι πρέπει να αλλάξει στα στόπερ, στην αριστερή πλευρά και στα χαφ του άξονα.Δεν είναι τόσο κακό το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ειδικά αν πετύχει καλό ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές που ήδη δουλεύονται…