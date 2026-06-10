Θεοδωρικάκος: Αν οι βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ δεν συμφωνήσουν σε μειώσεις τιμών, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για δύο μήνες

Για τις εν εξελίξει συζητήσεις με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης αναφέρθηκε την Τετάρτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.Όπως είπε στα Παραπολιτικά FM «στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο.Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε, επίσης, ότι οι έντονες πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή οδήγησαν στην απόφαση της επαναφοράς του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους, το οποίο εφαρμόζεται με αυστηρό τρόπο από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή.«Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδηγήσαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα» πρόσθεσε ο κ. Θεοδωρικάκος.Απαντώντας σε ερώτηση για τα πρόστιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως «εισπράττονται κανονικά και στο σύνολό τους. Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Η θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει το νόμο. Καμία επιχείρηση δεν θέλει να της επιβληθεί πρόστιμο, καθώς πλήττεται η εικόνα της. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος, είναι και θέμα εμπιστοσύνης».Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες πως «από την ημέρα εφαρμογής του πλαφόν, οι ανατιμήσεις είναι 50 φορές λιγότερες και οι μειώσεις τιμών 67 φορές περισσότερες. Σε εκατοντάδες προϊόντα οι τιμές μειώνονται».