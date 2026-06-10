Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και τα πτηνά της Ευρώπης, καμπανάκι κινδύνου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat
Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και τα πτηνά της Ευρώπης, καμπανάκι κινδύνου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat
Οι πληθυσμοί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζουν να μειώνονται, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, προκαλώντας ανησυχία για την πορεία της βιοποικιλότητας - Δείτε γραφήματα
Η βιοποικιλότητα της Ευρώπης συνεχίζει να εκπέμπει σήμα κινδύνου. Παρά τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης και την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: οι πληθυσμοί πολλών ειδών εξακολουθούν να μειώνονται, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που δέχονται τα οικοσυστήματα από την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή.
Τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι οι πληθυσμοί των κοινών ειδών πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 15,1% χαμηλότεροι σε σύγκριση με το 2000. Πίσω όμως από αυτόν τον μέσο όρο κρύβεται μια πολύ πιο δραματική εικόνα. Τα πτηνά των αγροτικών περιοχών, είδη που αποτελούν βασικό δείκτη της υγείας των γεωργικών οικοσυστημάτων, έχουν μειωθεί κατά 32,1%.
Η εικόνα είναι διαφορετική στα δάση. Μετά από χρόνια στασιμότητας και υποχώρησης, οι πληθυσμοί των κοινών δασικών πτηνών παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη από το 2010 και μετά, προσεγγίζοντας ξανά τα επίπεδα του 2000.
Ωστόσο, η θετική αυτή τάση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες που καταγράφονται στα αγροτικά τοπία.
Όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω γράφημα, η τιμή του δείκτη της Eurostat μειώθηκε από τις 100 μονάδες στις περίπου 63,5 μονάδες, γεγονός που αντιστοιχεί σε συνολική μείωση πληθυσμών κατά 36,5%.
Παρά τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προστασία της φύσης, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η μάχη για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας δεν έχει ακόμη κερδηθεί.
Αντίθετα, οι συνεχείς μειώσεις σε βασικούς δείκτες αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αθόρυβη αλλά βαθιά οικολογική κρίση, της οποίας οι συνέπειες θα γίνονται ολοένα και πιο αισθητές τα επόμενα χρόνια.
Τα στοιχεία για το 2024 δείχνουν ότι οι πληθυσμοί των κοινών ειδών πτηνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά 15,1% χαμηλότεροι σε σύγκριση με το 2000. Πίσω όμως από αυτόν τον μέσο όρο κρύβεται μια πολύ πιο δραματική εικόνα. Τα πτηνά των αγροτικών περιοχών, είδη που αποτελούν βασικό δείκτη της υγείας των γεωργικών οικοσυστημάτων, έχουν μειωθεί κατά 32,1%.
Η εικόνα είναι διαφορετική στα δάση. Μετά από χρόνια στασιμότητας και υποχώρησης, οι πληθυσμοί των κοινών δασικών πτηνών παρουσιάζουν σταδιακή ανάκαμψη από το 2010 και μετά, προσεγγίζοντας ξανά τα επίπεδα του 2000.
Ωστόσο, η θετική αυτή τάση δεν αρκεί για να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες που καταγράφονται στα αγροτικά τοπία.
Ανησυχητικά στοιχεία και για τις πεταλούδεςΑκόμη πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση για τις πεταλούδες των λιβαδιών.
Όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω γράφημα, η τιμή του δείκτη της Eurostat μειώθηκε από τις 100 μονάδες στις περίπου 63,5 μονάδες, γεγονός που αντιστοιχεί σε συνολική μείωση πληθυσμών κατά 36,5%.
Παρά τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την προστασία της φύσης, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η μάχη για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας δεν έχει ακόμη κερδηθεί.
Αντίθετα, οι συνεχείς μειώσεις σε βασικούς δείκτες αποδεικνύουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αθόρυβη αλλά βαθιά οικολογική κρίση, της οποίας οι συνέπειες θα γίνονται ολοένα και πιο αισθητές τα επόμενα χρόνια.
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