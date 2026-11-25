Η σύζυγος, οι δύο κατονομασμένες ερωμένες και οι... υπόλοιπες – Καθημερινή ψυχοθεραπεία, συγγνώμη στην οικογένεια – Από το +31,5% στο -6%





Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, καθώς μετά το







Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης, ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος φέρεται να αποκάλυψε σχέσεις που δεν είχαν μέχρι τότε δει το φως της δημοσιότητας, εκφράζοντας μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του.



Ο αριθμός των επιπλέον







Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Κυριακής, παρά τη διαπίστωση ότι ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του και την παράλειψή του να τις γνωστοποιήσει.



Οι τρεις γυναίκες που είχαν ήδη συνδεθεί με τον Χουάνγκ Η υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρηση του επιχειρηματία στις 12 Νοεμβρίου είχε αρχικά επικεντρωθεί στη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην επικεφαλής της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη της Nvidia.



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Στη συνέχεια έγινε γνωστή η φερόμενη σχέση του με την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η οποία υπαγόταν διοικητικά απευθείας στον ίδιο.



Το Reuters αποκάλυψε και τρίτη σχέση, με ακόμη μία εργαζόμενη της εταιρείας, χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά της, τη θέση της ή το χρονικό διάστημα της σχέσης.



Ήδη από τις 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ είχε παραδεχθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό ότι υπήρξε «άπιστος» στη σύζυγό του, αρνούμενος ωστόσο τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.



Νέες διαστάσεις αποκτά το σκάνδαλο γύρω από την προσωπική ζωή του Τζένσεν Χουάνγκ , καθώς ο επικεφαλής της Nvidia φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις , πέραν των τριών που είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί.Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις, καθώς μετά το εντυπωσιακό ράλι του 31,5% τη Δευτέρα , η μετοχή του υποχώρησε κατά σχεδόν 6% την Τρίτη, ενώ οι έρευνες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας και οι αντιδράσεις στο Κογκρέσο συνεχίζονται.Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της Wall Street Journal, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia συνεδρίασε το απόγευμα της Κυριακής 22 Νοεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση της επιστροφής του Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.Κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης, ο 63χρονος δισεκατομμυριούχος φέρεται να αποκάλυψε σχέσεις που δεν είχαν μέχρι τότε δει το φως της δημοσιότητας, εκφράζοντας μεταμέλεια για τη συμπεριφορά του.Ο αριθμός των επιπλέον εξωσυζυγικών σχέσεων , όπως και η ταυτότητα των γυναικών, παραμένουν άγνωστα.Πηγές με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στην αμερικανική εφημερίδα ότι, έπειτα από εκτενή συζήτηση σχετικά με τη σημασία της ειλικρίνειας, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του συνιδρυτή της Nvidia αποτελούσε την καλύτερη επιλογή για την εταιρεία Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Κυριακής, παρά τη διαπίστωση ότι ο Χουάνγκ είχε παραβιάσει τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του και την παράλειψή του να τις γνωστοποιήσει.Η υπόθεση που οδήγησε στην αποχώρηση του επιχειρηματία στις 12 Νοεμβρίου είχε αρχικά επικεντρωθεί στη σχέση του με την, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην επικεφαλής της Megaspeed, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη και πελάτη της Nvidia.Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν εκφράσει υποψίες για πιθανή συνεργασία της επιχειρηματία με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, ισχυρισμούς που έχει απορρίψει το Πεκίνο.Στη συνέχεια έγινε γνωστή η φερόμενη σχέση του με την, αντιπρόεδρο του τομέα υγειονομικής περίθαλψης της Nvidia, η οποία υπαγόταν διοικητικά απευθείας στον ίδιο.Το Reuters αποκάλυψε και τρίτη σχέση, με, χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά της, τη θέση της ή το χρονικό διάστημα της σχέσης.Ήδη από τις 8 Νοεμβρίου, ο Χουάνγκ είχε παραδεχθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό ότι υπήρξε «άπιστος» στη σύζυγό του, αρνούμενος ωστόσο τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Από το ράλι του 31,5% στην πτώση του 6% – Κέρδη έως 15 εκατ. δολάρια για τον Τραμπ Η αιφνιδιαστική επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, 11 ημέρες μετά την αποχώρησή του, προκάλεσε ενθουσιασμό στους επενδυτές, με τη μετοχή της εταιρείας να εκτινάσσεται κατά 31,5% τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.



Μέρος των κερδών, ωστόσο, εξανεμίστηκε την Τρίτη, σε μια συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα. Η μετοχή έκλεισε με απώλειες σχεδόν 6%, παραμένοντας πάντως σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδας.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατ. δολαρίων από την άνοδο της μετοχής της Nvidia, μετά την επαναφορά του Χουάνγκ. Δεν διευκρινίζεται εάν πρόκειται για πραγματοποιημένα κέρδη ή για αύξηση της αξίας των επενδύσεών του.



Ο Χουάνγκ, του οποίου η προσωπική περιουσία ξεπερνά σύμφωνα με το Forbes τα 150 δισ. δολάρια, θεωρείται από τους υποστηρικτές του αναντικατάστατος όχι μόνο για τη Nvidia, αλλά και για ολόκληρο τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τα μικροτσίπ της εταιρείας αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τεχνολογίας.



«Έκανα κάποια τρομερά λάθη» – Περισσότερη από μία ώρα ψυχοθεραπείας καθημερινά Με χειροκροτήματα και συνθήματα όπως «Σε αγαπάμε Τζένσεν, καλώς ήλθες» υποδέχθηκαν τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι της Nvidia τον επιχειρηματία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.



«Λυπάμαι πραγματικά που σας έβαλα όλους σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάνει κάποια πολύ σοβαρά λάθη και θα προσπαθήσω να επανέλθω», ανέφερε, ευχαριστώντας τους για τη δεύτερη ευκαιρία.



Την Τρίτη, σύμφωνα με το CNN, ακολούθησε συνάντηση διάρκειας περίπου μίας ώρας με εργαζομένους στις ΗΠΑ, κατά την οποία παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η επαναφορά του δεν σημαίνει πως εξαιρείται από τους κανόνες.



Όπως εξήγησε, η παραβίαση του κώδικα δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόλυση, καθώς η διαχείριση κάθε υπόθεσης αποτελεί αρμοδιότητα της διοίκησης.



«Έκανα κάποια τρομερά λάθη», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και τα παιδιά του και ότι κάνει ψυχοθεραπεία για περισσότερο από μία ώρα καθημερινά.



Χαρακτήρισε τη συνάντηση μία από τις δυσκολότερες της επαγγελματικής του πορείας, προσθέτοντας ότι η δυσκολότερη συζήτηση που είχε ποτέ ήταν με τη σύζυγό του.



Ο Χουάνγκ είναι παντρεμένος από το 1985 με τη Λόρι Χουάνγκ, η οποία δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το σκάνδαλο. Ο Τραμπ, πάντως, υποστήριξε ότι οι δύο σύζυγοι «τα έχουν βρει μεταξύ τους».



Η παρέμβαση Τραμπ και η διάψευση του Χουάνγκ Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στην απόφαση επιστροφής του επιχειρηματία συνέβαλαν πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.



Η αποφασιστικότητα του Τραμπ να παρέμβει ενισχύθηκε όταν ο Αμερικανός Γενικός Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, φέρεται να τον ενημέρωσε ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε στόχο έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης και ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως συνιστούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.



Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι συνομίλησε προσωπικά με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα έπεισε να επαναφέρουν τον επιχειρηματία, χαρακτηρίζοντας την επιστροφή του λόγο πανηγυρισμού για τον «λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και, πράγματι, ολόκληρου του κόσμου».



Ο Χουάνγκ, ωστόσο, αρνήθηκε ενώπιον των εργαζομένων ότι ο Τραμπ ενορχήστρωσε την επιστροφή του, επιμένοντας ότι η απόφαση ελήφθη αυτόνομα από το διοικητικό συμβούλιο και απορρίπτοντας τα περί προνομιακής μεταχείρισης.



Το ΔΣ ανακοίνωσε ότι ήταν ικανοποιημένο με την «ειλικρίνεια και την ικανότητα του Χουάνγκ να ηγείται της Nvidia», έχοντας λάβει κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι η επαναφορά του δεν ενέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.



Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, υποστήριξε ότι η απόφαση εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών.



Τα μικροτσίπ, η Megaspeed και οι έρευνες για κατασκοπεία Ο Μπλανς χαρακτήρισε την Τρίτη τη Nvidia «καλό εταιρικό πολίτη», αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει εάν η εταιρεία ή ο επικεφαλής της βρίσκονται στο επίκεντρο ομοσπονδιακής έρευνας. Δήλωσε επίσης ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το καθεστώς της άδειας ασφαλείας του Χουάνγκ.



Ερωτηθείς επανειλημμένα για πιθανή έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης ή του FBI, απάντησε: «Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε».



Στο επίκεντρο βρίσκεται η Megaspeed, για την οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνέβαλε στη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.



Το υπουργείο Εμπορίου προετοιμάζεται να εντάξει την εταιρεία στη μαύρη λίστα, ενώ σε κοινή ανακοίνωσή τους τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης γνωστοποίησαν ότι ερευνούν τη Megaspeed από το 2024 για πιθανές παραβιάσεις των ελέγχων στις εξαγωγές.



Ο Μπλανς υποστήριξε ότι το υπουργείο του διεξάγει εκατοντάδες αντίστοιχες έρευνες, αφήνοντας να εννοηθεί, ότι εάν η Nvidia αποτελούσε στόχο ποινικής έρευνας ή παρεμπόδιζε τις Αρχές, ούτε ο ίδιος ούτε ο Τραμπ θα εξέφραζαν δημόσια την υποστήριξή τους προς την εταιρεία.



Παράλληλα, συνεχίζεται η ανεξάρτητη έρευνα που ανέθεσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σε δικηγορική εταιρεία για το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να αποτέλεσε στόχο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.



Έρευνα έχει ξεκινήσει και ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας σχετικά με τις εξαγωγές μικροτσίπ και τις πληροφορίες που γνωστοποιήθηκαν στους μετόχους.



Διακομματικές αντιδράσεις και καταθέσεις στο Κογκρέσο Η επαναφορά του Χουάνγκ έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Ρεπουμπλικανούς όσο και στους Δημοκρατικούς.



Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Ντον Μπέικον υποστήριξε ότι η Nvidia έπρεπε να είχε «αγνοήσει την ανεξήγητη επιθυμία της κυβέρνησης να σώσει τον Χουάνγκ», ενώ ο γερουσιαστής Πιτ Ρίκετς ζήτησε απαντήσεις για τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας και τα μικροτσίπ των οποίων η τύχη αγνοείται.



Ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε ότι η άμεση εμπλοκή του Τραμπ «εγείρει σοβαρά ερωτήματα εθνικής ασφάλειας και διαφθοράς». Ο γερουσιαστής Ρούμπεν Γκαγιέγκο ζήτησε έρευνα για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης.



Ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την 1η Δεκεμβρίου κεκλεισμένων των θυρών ενώπιον τριών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και στις 3 Δεκεμβρίου ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας, σε ακρόαση που θα μεταδοθεί ζωντανά.



Το αντισυμβατικό μοντέλο διοίκησης και η απουσία διαδόχου Η υπόθεση έχει αναδείξει και ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ο Χουάνγκ ακολουθεί ένα αντισυμβατικό διοικητικό μοντέλο, συνάπτοντας ακόμη και επιχειρηματικές συμφωνίες με μια απλή χειραψία.



Ο ίδιος υπερασπίστηκε την οριζόντια δομή της Nvidia, στην οποία δεκάδες στελέχη αναφέρονται απευθείας σε αυτόν, υποστηρίζοντας ότι τους επιτρέπει να έχουν «ισότιμο λόγο».



Η εταιρεία, πάντως, δεν διαθέτει καθορισμένο διάδοχό του. Κατά την απουσία του, καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου είχε αναλάβει η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ το ΔΣ εξέταζε υποψηφιότητες εντός και εκτός Nvidia.



Σύμφωνα με το CNN, ο Χουάνγκ δεν δέχθηκε ερωτήσεις κατά τη συνάντηση της Τρίτης. Σε κάποια στιγμή, ωστόσο, διέκοψε την ομιλία του και απευθύνθηκε στους εργαζομένους: «Χρειάζομαι τη γνώμη σας. Καταλαβαίνετε τι σας λέω;».