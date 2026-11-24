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Ένοχοι για εμπρησμό κρίθηκαν επτά πυροσβέστες και δασικοί υπάλληλοι για τις φονικές πυρκαγιές του 2024 στη Χιλή
Ένοχοι για εμπρησμό κρίθηκαν επτά πυροσβέστες και δασικοί υπάλληλοι για τις φονικές πυρκαγιές του 2024 στη Χιλή
Ο εισαγγελέας ζήτησε ισόβια για μια από τις χειρότερες καταστροφές στην ιστορία της χώρας με 138 νεκρούς
Επτά πυροσβέστες και υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών κρίθηκαν σήμερα Τρίτη ένοχοι για την εσκεμμένη πρόκληση των πυρκαγιών του 2024 που στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους στην περιοχή Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της Χιλής, του Σαντιάγο.
Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη όλων σε ισόβια κάθειρξη. Οι ποινές θα ανακοινωθούν στις 18 Δεκεμβρίου.
Πολλές δασικές πυρκαγιές είχαν ξεσπάσει ταυτόχρονα στις 2 Φεβρουαρίου 2024, στην καρδιά του καλοκαιριού (για το νότιο ημισφαίριο), γύρω από την παραθαλάσσια πόλη Βίνια δελ Μαρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ευνοήσει τη ραγδαία εξάπλωση των πύρινων μετώπων.
Επτά από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για εμπρησμό που οδήγησε σε απώλειες ζωών, εσκεμμένη πρόκληση δασικών πυρκαγιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Οι δασικές πυρκαγιές του 2024 στη Χιλή ήταν οι πιο φονικές παγκοσμίως έπειτα από εκείνες που ξέσπασαν το 2009 στην Αυστραλία και είχαν προκαλέσει 173 θανάτους.
Ο εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη όλων σε ισόβια κάθειρξη. Οι ποινές θα ανακοινωθούν στις 18 Δεκεμβρίου.
Πολλές δασικές πυρκαγιές είχαν ξεσπάσει ταυτόχρονα στις 2 Φεβρουαρίου 2024, στην καρδιά του καλοκαιριού (για το νότιο ημισφαίριο), γύρω από την παραθαλάσσια πόλη Βίνια δελ Μαρ. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι είχαν ευνοήσει τη ραγδαία εξάπλωση των πύρινων μετώπων.
Επτά από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους κρίθηκαν ένοχοι για εμπρησμό που οδήγησε σε απώλειες ζωών, εσκεμμένη πρόκληση δασικών πυρκαγιών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι αθωώθηκαν.
Οι δασικές πυρκαγιές του 2024 στη Χιλή ήταν οι πιο φονικές παγκοσμίως έπειτα από εκείνες που ξέσπασαν το 2009 στην Αυστραλία και είχαν προκαλέσει 173 θανάτους.
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