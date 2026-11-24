Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι έκανε «τρομερά λάθη», ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους της Nvidia και αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία
Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι έκανε «τρομερά λάθη», ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους της Nvidia και αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία
Παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, κομμάτι του οποίου ο ίδιος συνέταξε, ενώ διευκρίνισε ότι δεν επέστρεψε επειδή είναι «πάνω από το νόμο» ή λόγω της πίεσης του Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας
Μια μέρα μετά την επιστροφή του ως διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη σήμερα (24/11) από ολόκληρη την εταιρεία του για την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης διάρκειας μιας ώρας που ξεκίνησε με σοβαρή ατμόσφαιρα, πριν μετατραπεί σε μια προκλητική εκδήλωση παραπόνων.
«Έκανα μερικά τρομερά λάθη», παραδέχτηκε, ενώ τόνισε πως «ήμουν άπιστος προς τη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς».
Όπως ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με τους New York Times, κάνει ψυχοθεραπεία, ενώ σημείωσε πως εκείνος ήταν αυτός που συνέταξε κομμάτι του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Υπογράμμισε ότι ήταν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του ανάγκασαν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αξιολογήσει το μέλλον του στην εταιρεία, κάτι που τον οδήγησε να παραιτηθεί στις 11 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, ο Χουάνγκ προσπάθησε να διαψεύσει δύο εκδοχές σχετικά με την επιστροφή του. Διευκρίνισε ότι δεν επέστρεψε επειδή ήταν ένας «tech bro» που βρισκόταν «πάνω από το νόμο» και «πάνω από τον κώδικα δεοντολογίας». Ούτε επέστρεψε επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον επαναφέρει στη θέση του. «Αυτό είναι εντελώς αναληθές», επεσήμανε .
Επέστρεψε επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «αξιολόγησε ολόκληρη την κατάσταση» και «συγκέντρωσε τα γεγονότα». Επίσης, έλαβαν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια και ότι του άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο Χουάνγκ διαφώνησε με τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως έναν αυταρχικό και κακοποιητικό προϊστάμενο. Επιτέθηκε στις κριτικές για την οργανωτική δομή της εταιρείας, στην οποία έχει 60 άμεσους υφισταμένους. Παράλληλα, καυχήθηκε ότι δεν «πιστεύει στον σχεδιασμό της διαδοχής», καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ορισμένα στελέχη είναι πιο σημαντικά από άλλα.
«Έκανα μερικά τρομερά λάθη», παραδέχτηκε, ενώ τόνισε πως «ήμουν άπιστος προς τη Λόρι, πλήγωσα τα παιδιά μου και, φυσικά, πλήγωσα όλους εσάς».
Όπως ανέφερε ο ίδιος, σύμφωνα με τους New York Times, κάνει ψυχοθεραπεία, ενώ σημείωσε πως εκείνος ήταν αυτός που συνέταξε κομμάτι του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Υπογράμμισε ότι ήταν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του ανάγκασαν το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να αξιολογήσει το μέλλον του στην εταιρεία, κάτι που τον οδήγησε να παραιτηθεί στις 11 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, ο Χουάνγκ προσπάθησε να διαψεύσει δύο εκδοχές σχετικά με την επιστροφή του. Διευκρίνισε ότι δεν επέστρεψε επειδή ήταν ένας «tech bro» που βρισκόταν «πάνω από το νόμο» και «πάνω από τον κώδικα δεοντολογίας». Ούτε επέστρεψε επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άσκησε πίεση στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia να τον επαναφέρει στη θέση του. «Αυτό είναι εντελώς αναληθές», επεσήμανε .
Επέστρεψε επειδή το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia «αξιολόγησε ολόκληρη την κατάσταση» και «συγκέντρωσε τα γεγονότα». Επίσης, έλαβαν διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια και ότι του άξιζε μια δεύτερη ευκαιρία.
Ο Χουάνγκ διαφώνησε με τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως έναν αυταρχικό και κακοποιητικό προϊστάμενο. Επιτέθηκε στις κριτικές για την οργανωτική δομή της εταιρείας, στην οποία έχει 60 άμεσους υφισταμένους. Παράλληλα, καυχήθηκε ότι δεν «πιστεύει στον σχεδιασμό της διαδοχής», καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ορισμένα στελέχη είναι πιο σημαντικά από άλλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα