Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε ότι έκανε «τρομερά λάθη», ζήτησε συγγνώμη από τους υπαλλήλους της Nvidia και αποκάλυψε ότι κάνει ψυχοθεραπεία

Παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας της Nvidia, κομμάτι του οποίου ο ίδιος συνέταξε, ενώ διευκρίνισε ότι δεν επέστρεψε επειδή είναι «πάνω από το νόμο» ή λόγω της πίεσης του Τραμπ στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας