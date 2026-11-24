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Ένοπλοι κρατούν ομήρους πελάτες και εργαζόμενους σε σούπερ μάρκετ στην Καρταχένα της Κολομβίας, επιχειρεί η Αστυνομία, βίντεο
Σε βίντεο που έχουν καταγραφεί από το εξωτερικό του εμπορικού κέντρου διακρίνονται άνθρωποι, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι πελάτες και εργαζόμενοι του καταστήματος, να κάθονται με δεμένα τα χέρια
Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (24/11) στο σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Éxito, το οποίο στεγάζεται στο εμπορικό κέντρο Paseo de la Castellana.
Σε βίντεο που έχουν καταγραφεί από το εξωτερικό του εμπορικού κέντρου διακρίνονται άνθρωποι, οι οποίοι εκτιμάται ότι είναι πελάτες και εργαζόμενοι του καταστήματος, να κάθονται με δεμένα τα χέρια.
Δείτε live την εξέλιξη της κατάστασης
Η αστυνομία της Καρταχένα δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των ομήρων, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει και ο αριθμός των δραστών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερις γυναίκες έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, κρατούνται 30 άνθρωποι, ενώ οι ένοπλοι φέρονται να ζητούν λύτρα για την απελευθέρωσή τους. Σύμφωνα, πάντως, με νέα ενημέρωση οι δράστες έχουν αφήσει ελεύθερους 5 από τους ανθρώπους που κρατούνται.
Δείτε βίντεο
Το ποσό που ζητούν οι δράστες ανέρχεται, σύμφωνα με το Caracol Radio και την El País, σε 7 δισεκατομμύρια κολομβιανά πέσος, δηλαδή περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια.
🚨🇨🇴 LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo. Lo que piden: 7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. https://t.co/PATTVuqVeo— Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026
#Colombia | “Secuestraron 30 personas”: De la Espriella por toma de rehenes en Éxito La Castellana en Cartagena https://t.co/6zuEuoNMMw— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 24, 2026
Η Μαρία Κλαούντια, σύζυγος του Σεμπαστιάν, ενός εργαζομένου που κρατείται όμηρος στο κατάστημα, δήλωσε στο Caracol Radio ότι δεν έχει καμία ενημέρωση για την τύχη του συζύγου της.
Αγωνία για την τύχη των ομήρων
Una de las mujeres usadas como escudos humanos en el Éxito de Cartagena evidenció la angustia vivida en el lugar tras ser vista con el rostro afligido desde una de las ventanas del establecimiento en el sector La Castellana. Entre lágrimas, su hija confirmó que su madre sigue dentro de la edificación y que desconoce por completo su estado de salud. Según relató la joven, la comunicación se interrumpió luego de que los asaltantes les quitaran los teléfonos celulares a las personas retenidas.— MiOriente (@MiOriente) November 24, 2026
Την ίδια ώρα, οι κολομβιανές Aρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, ενώ διεξάγονται έλεγχοι για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Blu Radio.
🇨🇴 | URGENTE: Asi estan los militares afuera de Supermercado Exito en Cartagena Colombia luego de que un grupo armado se metiera y tenga como rehen a varios. https://t.co/LCsvD18Q3K— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026
Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας πετά πάνω από την περιοχή.
Παρά τον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί κοντά στο εμπορικό κέντρο, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις.
Ο Κολομβιανός γερουσιαστής Άλεξ Φλόρες Ερνάντες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση στην Καρταχένα, υπογραμμίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών πρέπει να είναι η προστασία της ζωής των ομήρων.
Πολιτικές αντιδράσεις για την ομηρία
«Αυτό που συμβαίνει στην Καρταχένα είναι σοβαρό. Οποιαδήποτε ενέργεια των δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα να βγουν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.
Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να παρουσιάσει ένα «σοβαρό σχέδιο ασφαλείας» για τη χώρα.
«Απέναντι στην τρομοκρατία δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε το περιστατικό «μαζική απαγωγή», ασκώντας κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για την κατάσταση της ασφάλειας στην πόλη.
«Οι κλοπές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην πόλη από τότε που έπαψα να κυβερνώ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.
«Η αιτία αυτής της βίας είναι η φτωχοποίηση του πληθυσμού εξαιτίας της κατάρρευσης του τουρισμού», υποστήριξε ο Πέτρο, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία εντός του 2026.
«Τι είναι αυτό, για όνομα του Θεού; Μέρα μεσημέρι ένοπλοι εισβάλλουν στο εμπορικό κέντρο της Καρταχένα... Ούτε να ψωνίσει δεν μπορεί πια ο κόσμος με την ησυχία του...», έγραψε σε ανάρτησή της η πρώην υπουργός Εργασίας της χώρας, Μαρία Φερνάντα Καμπάλ.
¿Qué es esto, por Dios? En pleno día, hombres armados y encapuchados entraron al Éxito de La Castellana, en Cartagena. En el video se ve a personas amarradas frente a una ventana. ¡La gente ya no puede ni mercar tranquila! ¿Hasta cuándo vamos a tolerar semejante barbaridad? https://t.co/vuSv43Rjw1— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 24, 2026
Η κατάσταση ομηρίας προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς στο διεθνές αεροδρόμιο Ραφαέλ Νούνιες της Καρταχένα ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις αεροσκαφών για περίπου μία ώρα.
Ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις στο διεθνές αεροδρόμιο
Η Καρταχένα, που βρίσκεται στις ακτές της Καραϊβικής και αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κολομβίας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.
Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Grupo Éxito, στον οποίο ανήκει το σούπερ μάρκετ όπου εκτυλίσσεται η ομηρία, υπογράμμισε ότι «η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητά μας», σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo.
Οι διαπραγματεύσεις των Αρχών με τους ενόπλους βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων.
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