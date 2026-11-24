Una de las mujeres usadas como escudos humanos en el Éxito de Cartagena evidenció la angustia vivida en el lugar tras ser vista con el rostro afligido desde una de las ventanas del establecimiento en el sector La Castellana. Entre lágrimas, su hija confirmó que su madre sigue dentro de la edificación y que desconoce por completo su estado de salud. Según relató la joven, la comunicación se interrumpió luego de que los asaltantes les quitaran los teléfonos celulares a las personas retenidas. — MiOriente (@MiOriente) November 24, 2026

🇨🇴 | URGENTE: Asi estan los militares afuera de Supermercado Exito en Cartagena Colombia luego de que un grupo armado se metiera y tenga como rehen a varios. https://t.co/LCsvD18Q3K — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 24, 2026



Πολιτικές αντιδράσεις για την ομηρία

Το σημείωμα των ενόπλων για τα λύτρα

¿Qué es esto, por Dios? En pleno día, hombres armados y encapuchados entraron al Éxito de La Castellana, en Cartagena. En el video se ve a personas amarradas frente a una ventana. ¡La gente ya no puede ni mercar tranquila! ¿Hasta cuándo vamos a tolerar semejante barbaridad? https://t.co/vuSv43Rjw1 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 24, 2026



Ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις στο διεθνές αεροδρόμιο

«Η κατάσταση είναι πολύ, πολύ οδυνηρή. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω τίποτα για εκείνον», ανέφερε χαρακτηριστικά.Την ίδια ώρα, οι κολομβιανές Aρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, ενώ διεξάγονται έλεγχοι για την πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών, σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης Blu Radio.Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού της Κολομβίας πετά πάνω από την περιοχή.Παρά τον αποκλεισμό των γύρω δρόμων, πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί κοντά στο εμπορικό κέντρο, παρακολουθώντας με αγωνία τις εξελίξεις.Ο Κολομβιανός γερουσιαστής Άλεξ Φλόρες Ερνάντες χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση στην Καρταχένα, υπογραμμίζοντας ότι απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών πρέπει να είναι η προστασία της ζωής των ομήρων.«Αυτό που συμβαίνει στην Καρταχένα είναι σοβαρό. Οποιαδήποτε ενέργεια των δυνάμεων ασφαλείας πρέπει να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα να βγουν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.Παράλληλα, κάλεσε τον πρόεδρο της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, να παρουσιάσει ένα «σοβαρό σχέδιο ασφαλείας» για τη χώρα.«Απέναντι στην τρομοκρατία δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές», πρόσθεσε.Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο χαρακτήρισε το περιστατικό «μαζική απαγωγή», ασκώντας κριτική στη σημερινή κυβέρνηση για την κατάσταση της ασφάλειας στην πόλη.«Οι κλοπές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα στην πόλη από τότε που έπαψα να κυβερνώ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.«Η αιτία αυτής της βίας είναι η φτωχοποίηση του πληθυσμού εξαιτίας της κατάρρευσης του τουρισμού», υποστήριξε ο Πέτρο, ο οποίος αποχώρησε από την προεδρία εντός του 2026.«Τι είναι αυτό, για όνομα του Θεού; Μέρα μεσημέρι ένοπλοι εισβάλλουν στο εμπορικό κέντρο της Καρταχένα... Ούτε να ψωνίσει δεν μπορεί πια ο κόσμος με την ησυχία του...», έγραψε σε ανάρτησή της η πρώην υπουργός Εργασίας της χώρας, Μαρία Φερνάντα Καμπάλ.Η κατάσταση ομηρίας προκάλεσε προβλήματα και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς στο διεθνές αεροδρόμιο Ραφαέλ Νούνιες της Καρταχένα ανεστάλησαν προσωρινά οι αφίξεις αεροσκαφών για περίπου μία ώρα.Η Καρταχένα, που βρίσκεται στις ακτές της Καραϊβικής και αριθμεί περίπου ένα εκατομμύριο κατοίκους, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Κολομβίας, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.Σε ανακοίνωσή του, ο όμιλος Grupo Éxito, στον οποίο ανήκει το σούπερ μάρκετ όπου εκτυλίσσεται η ομηρία, υπογράμμισε ότι «η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητά μας», σύμφωνα με την κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo.Οι διαπραγματεύσεις των Αρχών με τους ενόπλους βρίσκονται σε εξέλιξη, με βασικό στόχο την ασφαλή απελευθέρωση όλων των ομήρων.