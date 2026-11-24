Πολύ σκληρός για να... απολυθεί: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ έγινε αναντικατάστατος για τη Nvidia και την παγκόσμια τεχνολογία
Πολύ σκληρός για να... απολυθεί: Πώς ο Τζένσεν Χουάνγκ έγινε αναντικατάστατος για τη Nvidia και την παγκόσμια τεχνολογία
Η θριαμβευτική επιστροφή του 63χρονου CEO, η στήριξη από Τραμπ και Μασκ και η εκτόξευση της μετοχής κατά 31,5% – Οι κίνδυνοι από την εξάρτηση ενός ολόκληρου κλάδου από έναν άνθρωπο
Ο Τζένσεν Χουάνγκ έκανε μια θριαμβευτική επιστροφή στη έδρα της Nvidia στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας χθες Δευτέρα μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφού παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις για τις εξωσυζυγικές του σχέσεις, μεταξύ των οποίων και με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας.
«Θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος αυτή τη φορά», είπε ο 63χρονος Χουάνγκ απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Nvidia που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση του Χουάνγκ—τον εξήρε, ενώ και ο Έλον Μασκ χαιρέτισε την επιστροφή του. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 31,5% στη Γουόλ Στριτ χθες.
Η επιστροφή του Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας κατασκευής τσιπ –της οποίας ήταν ένας από τους συνιδρυτές πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες– υπογραμμίζει τη μεγάλη επιρροή που ασκεί στην Ουάσιγκτον, τις αγορές, τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη γεωπολιτική.
«Ο Τζένσεν είναι μεγαλύτερος από τον Έλβις για τους επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Έρικ Σίφερ, πρόεδρος της Patriarch Organization, μιας εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λος Άντζελες.
Κεντρική προσωπικότητα στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο ρόλος του Χουάνγκ εκτείνεται πέρα από εκείνον του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Καλλιεργώντας σχέσεις με κοινοβουλευτικούς, συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, έχει χρηματοδοτήσει την τεράστια ανάπτυξη του κλάδου.
Δισεκατομμυριούχοι, όπως ο πρόεδρος της Oracle Λάρι Έλισον και ο Έλον Μασκ έχουν φτάσει στο σημείο να «ικετεύουν τον Τζένσεν για μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU)», όπως δήλωσε ο ίδιος ο Έλισον το 2024.
Στην Ασία τον αντιμετωπίζουν σαν ροκ σταρ, με φανς του σπεύδουν να τον χαιρετήσουν στους δρόμους της Ταϊπέι και της Σεούλ, ζητώντας του να τους υπογράψει βιβλία, αφίσες ή ακόμη και το σώμα τους.
Ωστόσο η επιστροφή του φέρνει ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους που εγείρει η εξάρτηση της Nvidia από τον Χουάνγκ και τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει διοχετεύσει η εταιρεία για να υποστηρίξει start- ups της τεχνητής νοημοσύνης που αγοράζουν τα τσιπ της.
Η παραίτησή του προκάλεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα εταιρειών όπως η CoreWeave και η Nebius – στις οποίες έχει επενδύσει σημαντικά η Nvidia – να μπορούν να συνεχίσουν να ανθούν χωρίς τον Χουάνγκ. Οι μετοχές τους σημείωσαν μεγάλη άνοδο χθες.
«Θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος αυτή τη φορά», είπε ο 63χρονος Χουάνγκ απευθυνόμενος στους εργαζόμενους της Nvidia που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθούν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκατάσταση του Χουάνγκ—τον εξήρε, ενώ και ο Έλον Μασκ χαιρέτισε την επιστροφή του. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άνοδο 31,5% στη Γουόλ Στριτ χθες.
Η επιστροφή του Χουάνγκ στο τιμόνι της εταιρείας κατασκευής τσιπ –της οποίας ήταν ένας από τους συνιδρυτές πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες– υπογραμμίζει τη μεγάλη επιρροή που ασκεί στην Ουάσιγκτον, τις αγορές, τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη γεωπολιτική.
BREAKING: Jensen Huang officially returns to Nvidia's office, $NVDA, and receives a standing ovation from Nvidia employees.— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) November 23, 2026
"I'm going to be a better CEO the second time around," Jensen Huang told employees. pic.twitter.com/WdhJtMdb71
«Ο Τζένσεν είναι μεγαλύτερος από τον Έλβις για τους επενδυτές στον τομέα της τεχνολογίας», δήλωσε ο Έρικ Σίφερ, πρόεδρος της Patriarch Organization, μιας εταιρείας ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων με έδρα το Λος Άντζελες.
Κεντρική προσωπικότητα στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ο ρόλος του Χουάνγκ εκτείνεται πέρα από εκείνον του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia. Καλλιεργώντας σχέσεις με κοινοβουλευτικούς, συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές σε όλο τον κόσμο, έχει χρηματοδοτήσει την τεράστια ανάπτυξη του κλάδου.
Δισεκατομμυριούχοι, όπως ο πρόεδρος της Oracle Λάρι Έλισον και ο Έλον Μασκ έχουν φτάσει στο σημείο να «ικετεύουν τον Τζένσεν για μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU)», όπως δήλωσε ο ίδιος ο Έλισον το 2024.
Στην Ασία τον αντιμετωπίζουν σαν ροκ σταρ, με φανς του σπεύδουν να τον χαιρετήσουν στους δρόμους της Ταϊπέι και της Σεούλ, ζητώντας του να τους υπογράψει βιβλία, αφίσες ή ακόμη και το σώμα τους.
Ωστόσο η επιστροφή του φέρνει ξανά στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με τους κινδύνους που εγείρει η εξάρτηση της Nvidia από τον Χουάνγκ και τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχει διοχετεύσει η εταιρεία για να υποστηρίξει start- ups της τεχνητής νοημοσύνης που αγοράζουν τα τσιπ της.
Η παραίτησή του προκάλεσε επίσης ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα εταιρειών όπως η CoreWeave και η Nebius – στις οποίες έχει επενδύσει σημαντικά η Nvidia – να μπορούν να συνεχίσουν να ανθούν χωρίς τον Χουάνγκ. Οι μετοχές τους σημείωσαν μεγάλη άνοδο χθες.
«Μπορεί κανείς να διαπιστώσει πώς ένας και μόνο άνθρωπος αποτελούσε το πρόσωπο του κλάδου αυτού. Φεύγει και τα πάντα καταρρέουν. Και ξαφνικά επιστρέφει και όλα αρχίζουν να ανακάμπτουν», σχολίασε ο Μπιλ Γκάντερσον της GCG Advisory Partners.
Ο Χουάνγκ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Nvidia με ποσοστό περίπου 3,6%. Ωστόσο δεν διαθέτει μετοχές με ειδικό δικαίωμα ψήφου – όπως για παράδειγμα ο Μαρκ Ζούκερμπεγκ της Meta και ο Μασκ της Space X οι οποίοι με αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών τους.
Ο Χουάνγκ είναι γνωστός για το πρακτικό στυλ διοίκησής του, καθώς ασχολείται προσωπικά με τα προβλήματα της Nvidia και επιβλέπει περίπου 60 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ειδικοί σε τομείς όπως τα τσιπ μνήμης, η δικτύωση και τα γραφικά.
Παράλληλα εμπλέκεται άμεσα και με άμεσα start ups στις οποίες έχει επενδύσει η Nvidia, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν πελάτες, ενώ έχει πάρει μέρος σε εκστρατείες για την άντληση κεφαλαίων με στόχο την προσέλκυση επενδυτών.
Η επιρροή του Χουάνγκ ήταν εμφανής χθες όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκατάστασή του. «Δεν έκανε τίποτα λάθος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον Χουάνγκ «ιδιοφυία».
Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ προκάλεσε αντιδράσεις από πολλούς Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς και τον δύο κομμάτων, που ήταν αντίθετοι με την αποκατάστασή του. Παράλληλα όμως ενίσχυσε την άποψη ότι κάποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογικών εταιρειών θεωρούνται αναντικατάστατοι, ένας μεγάλος κίνδυνος για μια εταιρεία που βρίσκεται στην καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.
«Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος είναι πολύ ισχυρός για να απολυθεί, δουλειά του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι να τον απολύσει. Είναι να τον περιορίσει», τόνισε η καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δεοντολογίας Νάντα Κακαμπάντσε του Henley Business School της Βρετανίας.
Trump posts edited image of assassination attempt showing bloody Jensen Huang hoisting red bra after Nvidia return https://t.co/iBQfEG1Uck pic.twitter.com/EAeVKpr21d— New York Post (@nypost) November 23, 2026
«Πολύ ισχυρός για να απολυθεί»
Ο Χουάνγκ είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της Nvidia με ποσοστό περίπου 3,6%. Ωστόσο δεν διαθέτει μετοχές με ειδικό δικαίωμα ψήφου – όπως για παράδειγμα ο Μαρκ Ζούκερμπεγκ της Meta και ο Μασκ της Space X οι οποίοι με αυτό τον τρόπο διατηρούν τον ουσιαστικό έλεγχο των εταιρειών τους.
Ο Χουάνγκ είναι γνωστός για το πρακτικό στυλ διοίκησής του, καθώς ασχολείται προσωπικά με τα προβλήματα της Nvidia και επιβλέπει περίπου 60 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ειδικοί σε τομείς όπως τα τσιπ μνήμης, η δικτύωση και τα γραφικά.
Παράλληλα εμπλέκεται άμεσα και με άμεσα start ups στις οποίες έχει επενδύσει η Nvidia, βοηθώντας τες να εξασφαλίσουν πελάτες, ενώ έχει πάρει μέρος σε εκστρατείες για την άντληση κεφαλαίων με στόχο την προσέλκυση επενδυτών.
Η επιρροή του Χουάνγκ ήταν εμφανής χθες όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην αποκατάστασή του. «Δεν έκανε τίποτα λάθος», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζοντας τον Χουάνγκ «ιδιοφυία».
Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ προκάλεσε αντιδράσεις από πολλούς Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς και τον δύο κομμάτων, που ήταν αντίθετοι με την αποκατάστασή του. Παράλληλα όμως ενίσχυσε την άποψη ότι κάποιοι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογικών εταιρειών θεωρούνται αναντικατάστατοι, ένας μεγάλος κίνδυνος για μια εταιρεία που βρίσκεται στην καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης.
«Όταν ένας διευθύνων σύμβουλος είναι πολύ ισχυρός για να απολυθεί, δουλειά του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι να τον απολύσει. Είναι να τον περιορίσει», τόνισε η καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δεοντολογίας Νάντα Κακαμπάντσε του Henley Business School της Βρετανίας.
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