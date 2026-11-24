America's Mayor receives America's highest civilian honor. 🇺🇸 President Donald J. Trump awards @RudyGiuliani the Presidential Medal of Freedom for true American leadership and a lifetime of public service. https://t.co/dS1wd4irkI — The White House (@WhiteHouse) November 24, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απένειμε σήμερα στον Ρούντι Τζουλιάνι το «Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας». Ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης κοινοποίησε μέσω X φωτογραφίες από την απονομή του μεταλλίου. Δημοσιογράφοι δεν ήταν προσκεκλημένοι στην τελετή που έγινε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.Ο 82χρονος Τζουλιάνι υπογράμμισε πως αισθάνεται μεγάλη τιμή, συμπληρώνοντας: «Το να κάνω το σωστό για τους άλλους ήταν πάντα πυξίδα μου».Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, χαρακτήρισε τον Τζουλιάνι «αφοσιωμένο δημόσιο λειτουργό, του οποίου η ηγεσία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πόλη της Νέας Υόρκης και στη χώρα μας».Πρώην εισαγγελέας, ο Ρούντι Τζουλιάνι έγινε γνωστός για τον αγώνα του κατά της μαφίας της Νέας Υόρκης. Ως δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης, επαινέθηκε για τους χειρισμούς του μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.Ωστόσο, το κύρος του άλλοτε προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ επλήγη το 2023, όταν ο Τζουλιάνι καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 148 εκατομμυρίων δολαρίων για συκοφαντική δυσφήμιση, με φόντο κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας στις προεδρικές εκλογές του 2020.Ο Ρούντι Τζουλιάνι είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια ακύρωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες επικράτησε ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Έκτοτε, έχει διαγραφεί από τους δικηγορικούς συλλόγους της Νέας Υόρκης και της Ουάσινγκτον.